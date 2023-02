Comunicado de prensa de Business Wire: Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), empresa líder en servicios tecnológicos y consultoría, anunció hoy cuatro líneas de negocio globales (GBL, por sus siglas en inglés) estratégicas para mejorar la alineación con las necesidades empresariales en evolución de los clientes y capitalizar las oportunidades emergentes en los segmentos de alto crecimiento del mercado.

Bajo el nuevo modelo, Wipro ofrecerá capacidades a sus clientes a través de cuatro GBL organizadas en torno a la nube, la tecnología empresarial y la transformación del negocio, la ingeniería y la consultoría. El nuevo modelo refleja el continuo giro de la compañía hacia áreas de apuesta estratégica y su enfoque en aprovechar el poder de 'One Wipro' para ofrecer a los clientes todo el espectro de objetivos de transformación de negocio y tecnología. Los cambios se harán efectivos a partir del 1 de abril de 2023.

-- Wipro FullStride Cloud reunirá todo el conjunto de capacidades en la nube de Wipro en una oferta completa y totalmente integrada. Las aplicaciones nativas en la nube, la arquitectura en la nube, la modernización de aplicaciones, la estrategia y migración a la nube, así como la infraestructura en la nube, se englobarán en esta línea de negocio. Jo Debecker, que actualmente dirige los Servicios de Infraestructura en la Nube de Wipro, dirigirá este negocio y asumirá el cargo de director global de Wipro FullStride Cloud. La vasta experiencia de Debecker en aplicaciones, datos y transformación de la nube será un factor clave para amplificar el crecimiento del negocio de la nube de Wipro, que ahora representa más de un tercio de los ingresos de la empresa. Debecker ayudará a los clientes a maximizar todo el potencial de la nube integrando el motor de prestación de servicios en la nube de extremo a extremo de Wipro y creando soluciones sectoriales diferenciadas diseñadas para acelerar aún más el crecimiento en este segmento de mercado en rápida evolución.

-- Wipro Enterprise Futuring ofrecerá a los clientes soluciones claramente orientadas al futuro para la transformación empresarial a gran escala. Esta línea de negocio incluirá información y datos inteligentes, plataformas de aplicaciones, operaciones digitales y ciberseguridad. Nagendra Bandaru, actual director del negocio iCORE de Wipro, se convertirá en el director global de Wipro Enterprise Futuring. Se centrará en elevar el negocio tradicional de transformación y operaciones empresariales de Wipro mediante el aprovechamiento de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial (IA), la realidad aumentada, así como experiencias de clientes y empleados reimaginadas y altamente automatizadas. Bandaru creará ofertas innovadoras que ayuden a los clientes a construir empresas ágiles, resistentes y tecnológicamente avanzadas, y a dar un salto hacia el futuro.

-- Wipro Engineering Edge, que se lanzó en 2022 para impulsar la posición de Wipro como líder mundial en servicios de ingeniería, se convertirá en una línea de negocio independiente. Harmeet Chauhan, que actualmente dirige Wipro Engineering, se convertirá en el director global de Wipro Engineering Edge. Él continuará escalando y fortaleciendo la destreza de ingeniería de Wipro, con la expansión de capacidades y ofertas en tecnologías, como Cloud, 5G, Industria 4.0, IoT (Internet de las Cosas), diseño Silicon, sistemas embebidos, datos y plataformas AI, entre otros. Wipro Engineering Edge ayudará a los clientes a innovar a escala mientras buscan desarrollar productos, plataformas, servicios y operaciones conectadas, inteligentes y autónomas en todos los sectores.

-- Wipro Consulting alineará Capco, Designit y el negocio de dominio y consultoría de Wipro bajo una única bandera, impulsando la mejora de las mejores prácticas y el intercambio de experiencias entre estas unidades independientes. Lance Levy, CEO de Capco, y Philippe Dintrans director global de Wipro Domain & Consulting, continuarán liderando sus negocios en sus respectivas industrias, bajo el liderazgo del CEO Thierry Delaporte. La incorporación de Designit a esta GBL, dirigida por Nicolas Parmaksizian, CEO de Designit, dará lugar a nuevas oportunidades para integrar las capacidades de innovación de la experiencia en un universo más amplio de compromisos de consultoría.

"Nuestro viaje de transformación de los últimos tres años ha dado lugar a un crecimiento extraordinario de nuestro negocio. Tanto que hemos superado el modelo de dos líneas de negocio que nos habíamos fijado al principio de nuestra trayectoria", afirmó Thierry Delaporte, director general y consejero delegado de Wipro Limited.

Wipro ha registrado un crecimiento de ingresos del 45 % en los últimos 10 trimestres y recientemente ha superado la cifra anual de 11.000 millones de dólares en ingresos.

"Ahora estamos redoblando nuestras apuestas estratégicas para llevar nuestro crecimiento a su siguiente fase", agregó Delaporte "Esta evolución de nuestras líneas de negocio nos permitirá afinar nuestro enfoque en los clientes y simplificar la forma en que orquestamos internamente y a través de nuestro ecosistema. Nuestro nuevo modelo acelerará la salida al mercado, agilizará la toma de decisiones y nos permitirá canalizar las inversiones de forma más eficaz y eficiente. Profundizar nuestra alineación con los clientes nos permitirá adoptar un enfoque más personalizado y especializado de sus necesidades, desbloqueando nuevas oportunidades de crecimiento para nuestro negocio y el de nuestros clientes".

Vea la declaración completa de Delaporte sobre el anuncio aquí: Wipro anuncia un nuevo modelo de línea de negocio global

