Comunicado de prensa de Business Wire: Wemade

Wemade realizó hoy una actualización sustancial de su MMORPG (juego de rol masivo y multijugador) ampliamente aclamado, "MIR4". Junto con la introducción de las nuevas áreas, "Tumba rupestre"" y "Refugio de espadas", hay otros cambios que incluyen: un aumento en el crecimiento máximo del personaje del nivel 130 al nivel 150, la incorporación de una nueva Expedición de Clan "Boss Raid" (Jefe Raid), así como una expansión a "Constitution" (Constitución) y a "Inner Force" (Fuerza interior).

Tumba Rupestre y Refugio de Espadas son antiguos terrenos de caza en ruinas ubicados en la parte este de la "Phantasia Area" (Zona de fantasía). La incorporación de estas nuevas áreas permite a los jugadores disfrutar de contenidos más diversos a través de búsquedas, historias y misiones enriquecidas. Además, se abrirá una nueva área dentro de Sabuk, incluido el "Castillo de Sabuk", donde se desarrollará ¡una nueva historia dinámica!

Junto con el aumento del nivel máximo de personaje del nivel 130 al nivel 150, el Nivel de promoción máximo para todos los edificios de Conquista aumentó a 19. Al actualizar la "Conquest Tower" (Torre de conquista) a 19, es posible alcanzar el nivel máximo de 150.

En otros cambios, Constitución y Fuerza Interior se han ampliado a los niveles 15 y 14 respectivamente, y ha habido algunas adiciones nuevas, que incluyen los nuevos Misterios "Compromiso", la nueva pelea de jefes "Renacido condenado trastornado" y la Expedición de Clan "Demonio imperial flama azul", los cuales pueden ser desafiados por usuarios en el nivel 90 o superior. Esta extensa actualización permite a los jugadores desbloquear todo el potencial de sus personajes.

"MIR4" se lanzó en agosto de 2021 y, desde entonces, ha batido muchos récords con más de 200 servidores y más de 1,4 millones de usuarios simultáneos en todo el mundo. La economía del juego continúa creciendo a través de la introducción de sistemas únicos como MIRAGE, un juego de apuestas de personajes NFT, así como Pago con HYDRA que utiliza HYDRA, un token de utilidad de finanzas descentralizadas (DeFi) para "MIR4", para comprar bienes en el juego. La actualización actual ofrece a los jugadores una gran cantidad de contenido para disfrutar, mientras que las próximas incorporaciones presentarán un nuevo jefe trascendente llamado "Turkan de niebla violeta" que requerirá una gran cantidad de jugadores para vencer.

"MIR4" continúa agregando nuevo contenido divertido y se esfuerza por evolucionar y hacer crecer la economía del juego. Visite MIR4 Global para encontrar más información sobre estas emocionantes actualizaciones y nuevos desafíos.

