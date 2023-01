Comunicado de prensa de Business Wire: Wemade Co., Ltd.

El nuevo juego multijugador masivo en línea (MMORPG) de Wemade, MIR M: Vanguard and Vagabond (MIR M), llegará a 170 países el 31 de enero.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230127005134/es/

Lanzamiento oficial de MIR M en todo el mundo el 31 de enero de 2023 (Gráfico: Wemade)

MIR M presentará la "economía entre juegos" con MIR4, uno de los juegos basados en blockchain de más éxito en todo el mundo. Wemade ha conectado la tokenómica de los dos juegos para crear una economía de juego más cercana. De ese modo, los jugadores pueden disfrutar de una experiencia única en los ciclos virtuosos al reinvertir los tókenes que han obtenido de un juego en otro.

El token de juego DRONE y el token de gobierno DOGMA se utilizarán como tókenes principales en MIR M. A través de Play Wallet, los jugadores podrán canjear Acero oscuro por el token de juego DRONE y este token podrá canjearse por WEMIX$ u otros tókenes que se utilicen en otros juegos como MIR4.

El token de gobierno DOGMA otorga más derechos a los jugadores y conecta la economía de ambos juegos. Para obtener DOGMA hay que apostar DRONE, un token de juego utilizado en MIR M, e HYDRA, un token de juego utilizado en MIR4.

Ahora los jugadores pueden expresar sus opiniones de forma más activa y participar en la toma de decisiones importantes, como invocar Field Bosses y World Bosses o llevar a cabo una Valley Capture utilizando el DOGMA que han ganado.

Se han organizado muchas actividades, incluido eventos promocionales, junto con la preinscripción. Más información en el sitio web oficial de MIR M.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230127005134/es/

Contacto

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ) Yeonghyun Lee, Directora de Relaciones Públicas yeonghyun@wemade.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.