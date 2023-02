Comunicado de prensa de Business Wire: Wemade Co., Ltd.

WEMIX PLAY, la plataforma de juegos blockchain líder de Wemade, organiza un evento promocional de WEMIX hasta el 28 de febrero para celebrar el lanzamiento mundial de su juego multijugador masivo en línea (MMORPG), MIR M: Vanguard and Vagabond.

WEMIX PLAY regalará 1 WEMIX a un millón de usuarios que cumplan los siguientes requisitos: conectar la cuenta del juego a PLAY Wallet, alcanzar el nivel de personaje 25 y haber iniciado sesión en el plazo de una semana desde la fecha de finalización del evento. Si el número de participantes supera el millón, los ganadores del activo digital se seleccionarán por orden de obtención del nivel de personaje 25 en primer lugar. Más adelante se anunciarán los ganadores y demás información.

MIR M es un K-MMORPG de artes marciales cuyo lanzamiento tuvo lugar el 31 de enero. Ha recreado el título más popular de Wemade, The Legend of Mir 2, para adaptarlo a las tendencias de juego actuales, y ha aplicado la tecnología blockchain para crear tokenómica basada en el token de juego DRONE y el token de gobierno DOGMA.

MIR M también forma parte de lo que se ha dado en llamar "economía entre juegos" que incluye la economía de MIR4, el juego blockchain de mayor éxito del mundo. Los usuarios de los juegos de esta modalidad pueden reinvertir los tókenes que han obtenido con cada juego en otros juegos, lo que genera un círculo virtuoso.

Visite el sitio web oficial (https://mirmglobal.com) para obtener más información sobre el evento promocional en celebración del lanzamiento global de MIR M.

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ) Yeonghyun Lee, Directora de Relaciones Públicas yeonghyun@wemade.com

