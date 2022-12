Comunicado de prensa de Business Wire: Wemade Co., Ltd.

Wemade presentó el 13 de diciembre poderosos artículos de nivel II para su obra maestra del MMORPG, MIR4.

En esta actualización se han incorporado artículos de nivel II, como la piedra mágica, la espectromita y el tesoro de espíritu.

Los usuarios que consigan combinar artículos de nivel II podrán obtener otros de un grado superior. También hay posibilidades de obtener objetos XDRACO.

Las piedras mágicas y las piedras de espíritu de nivel II de grado épico o superior pueden ganar aún más poderos mediante la Mejora Especial. Para ello, se necesitan artículos del mismo grado y nivel, así como el recurso "Dragonsteel".

Para celebrar el cierre del año también se organizará un gran festival que incluirá un acto navideño.

Durante los 14 días del evento presencial, los usuarios podrán obtener artículos de la "Caja de copos de nieve" que contienen regalos especiales de fin de año, entre los que se incluyen varios tiques de invocación y materiales de dragón épico.

Del 24 al 25 se celebrará un evento promocional sorpresa para todos los usuarios que se conecten al juego. Además, los usuarios podrán comprar tiques de invocación para materiales de dragón, piedras de espíritu y libros de habilidades con un descuento especial de Navidad de 1225 cobres cada uno.

"¡Desde mi batalla, a nuestra guerra!" Puede encontrar información detallada sobre MIR 4 en el sitio web oficial.

