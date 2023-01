Comunicado de prensa de Business Wire: Wemade Co., Ltd.

El nuevo "MMORPG MIR M : Vanguard and Vagabond" (en adelante MIR M) de Wemade se lanza oficialmente a nivel mundial el 31 de enero.

MIR M, una secuela de "The Legend of Mir 2", recibió una excelente acogida por parte de jugadores de todo el mundo. Modernizó el tradicional Mir IP y agregó tecnología de cadena de bloques a la versión coreana de MIR M, que ya se lanzó en junio de 2022.

MIR M aumentó al máximo la jugabilidad original con estilos de batalla de ocho cuadrículas y cuartos de cuadrículas. Además, con el sistema Mandala, los jugadores tienen la libertad de elegir su camino, pueden ser héroes o aventureros y crear una experiencia única, exclusiva de MIR M.

MIR M introducirá el token de gobernanza DOGMA y el token de juego DRONE. WEMIX PLAY, la principal plataforma de juegos para jugar y ganar (Play and Earn, P&E), apoyará la economía entre juegos de MIR M y MIR4.

DOGMA, el token central que constituye la economía entre juegos, se puede conseguir mediante la apuesta de DRONE de MIR M e HYDRA de MIR4.

Ya está disponible la preinscripción en el sitio web oficial. Los jugadores que se preinscriban podrán obtener objetos especiales y completar misiones a través de un evento promocional (o airdrop) para recibir DOGMA.

MIR M estará disponible en más de 170 países y en 12 idiomas. Las versiones para móviles (Android, iOS) y PC estarán disponibles simultáneamente.

Para más información sobre "MIR M: Vanguard and Vagabond", visite el sitio web oficial.

