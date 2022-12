Comunicado de prensa de Business Wire: Wella Company

Wella Company, un líder mundial en el sector de cabello y uñas de $100 billones dentro de la industria cosmética, está marcando un exitoso segundo año como empresa independiente, obteniendo año tras año un crecimiento y ganancias de dos cifra por encima de las expectativas. En el año fiscal de 2022, que cerró al fin de junio, Wella Company superó todos los objetivos de rendimiento financiero alrededor del mundo. Desde su fundación en diciembre de 2022, Wella Company ha generado ganancias y crecimiento de dos dígitos por encima de las expectativas y es una de las empresas cosméticas de más rápido crecimiento en el sector.

La cartera de Wella Company incluye marcas icónicas de tecnología cosmética, cabello y uñas, de venta a profesionales y al público, como Wella Professionals, O·P·I, ghd, Briogeo, Nioxin, Sebastian Professional, y Clairol.

"Nuestros primeros dos años de negocios han demostrado el duradero potencial de la cartera de Wella Company. Estamos restableciendo la categoría de excelencia tanto en cabello como en uñas, y tanto los profesionales como los consumidores se están volviendo a enamorarse de nuestras hermosas marcas", manifestó Annie Young-Scrivner, CEO de Wella Company. "Nuestro rendimiento financiero continuamente fuerte, junto con el crecimiento y aumento de la participación en el mercado en todas las categorías, aun en un contexto mundial desafiante, son una prueba de que nuestro negocio está solo comenzando a aprovechar su potencial total".

Expansión de cartera de productos y éxitos

Wella Professionals continúa liderando el crecimiento de la cartera total de la empresa, con un desempeño de dos cifras, reteniendo su primer puesto en participación en Professional Color a nivel global. El lanzamiento de Shinefinity, un servicio de glaseado profesional y una nueva categoría para Wella Company, fue el lanzamiento de color más grande de la historia, otorgando un 4 % por encima de la meta. Se le está dando más impulso a la cartera Care, liderada por Wella Care, Sebastian y Nioxin, todas generando un crecimiento de dos cifras. Sebastian Professionales la segunda marca para profesionales más grande de Wella Company y alcanzó un crecimiento de dos cifras este año, con ganancias en todos los principales mercados, impulsada por los productos híbridos de estilismo/cuidado únicos de la marca como Dark Oil y No Breaker. Nioxin continuó teniendo un alto rendimiento con ingresos netos, creciendo en dos cifras en términos interanuales en regiones clave como NA y EMEA. El sector de ventas dedicado al cabello de la empresa creció en sus ingresos netos un +3 % en el año fiscal 2022, a la vez que aumentó su participación en la mayoría de los mercados clave.

La adquisición de Briogeo (realizada en junio de 2022) consolidó aún más la cartera de cuidado del cabello ecoética de la empresa al añadir una industria de cuidado del cabello natural, ecológica y limpia, una de las marcas con más rápido crecimiento en la actualidad. Briogeovende una de sus máscaras de acondicionamiento profundo Don't Despair, Repair! cada un minuto.

La empresa con sede en Londres ghd (good hair day) está redefiniendo la tecnología cosmética y continúa dominando con su estrategia centrada en lo digital. La marca ha generado en promedio un índice de crecimiento anual de dos cifras durante los últimos cuatro años.

O·P·I es la marca de uñas profesional número uno a nivel mundial y tercera en ventas en los EE. UU. En EE. UU. la marca ha experimentado 10 meses consecutivos de aumento de acciones en el canal de comida, drogas y masa (FDM, por sus siglas en inglés). Nature Strong, el primer esmalte de uñas a base de plantas de la marca fue el lanzamiento de cosméticos de color número uno en todo FDM esta primavera.

Expansión en comercio electrónico y digital

Wella Company continúa impulsando el crecimiento al expandir su presencia digital y acelerando el comercio electrónico. Su plataforma de comercio electrónico WellaStore B2B continúa sumando clientes en todo el mundo, ayudando a los profesionales de salón a alcanzar sus necesidades empresariales, desde pedidos exprés a planificación de reservas y acceso a capacitación. En el año fiscal 2022, WellaStore aumentó su volumen de ventas en más de 30 % y aumentó su base de clientes en más de 10 %. En sus canales de consumidores de comercio electrónico, la empresa creció casi 2.5 veces más rápido que el mercado de productos para el cabello en general, especialmente en EMEA y APAC.

Compromiso con ESG

A medida que la empresa continúa creciendo, está ampliando su compromiso con la sustentabilidad y el impacto social a través de tres pilares: las Personas, el Planeta y los Productos. En junio de 2022, Wella Company anunció sus metas ambientales y su participación en el Pacto Global de la ONU, la iniciativa más grande del mundo para la sustentabilidad en el comercio. Simultáneamente con su segundo aniversario, Wella Company publicó su segundo Manifiesto ESG, su primera publicación formal sobre su compromiso ambiental, social y de gobernanza (ESG), y su nuevo Código de conducta: WE Care. La empresa publicará su primer informe ESG formal en 2023.

