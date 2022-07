Comunicado de prensa de Business Wire: Watts Water Technologies, Inc

Watts Water Technologies, Inc. (NYSE: WTS) anunció hoy que Andre Dhawan se incorporará a la empresa como director operativo el 15 de agosto de 2022. El señor llega a Watts desde Gilbarco Veeder-Root, una subsidiaria de Vontier Corporation, donde recientemente se desempeñó como presidente para el continente americano, y anteriormente como presidente para Europa, Oriente Medio y África, y Asia Pacífico. Antes de trabajar en Gilbarco Veeder-Root, el señor Dhawan ocupó distintos puestos de liderazgo sénior en Xylem Inc. e ITT Corporation.

El señor Dhawan reemplaza a Munish Nanda, presidente para el continente americano y Europa, quien ya había anunciado sus planes de retirarse de Watts.

Robert J. Pagano, Jr., presidente, director ejecutivo y máxima autoridad de la junta directiva, comentó: "Andre es un líder operativo y estratégico con credenciales comprobadas, orientado al crecimiento y con antecedentes de adquisiciones e integraciones exitosas, que garantiza un sólido desarrollo orgánico y aporta un liderazgo operativo discreto y disciplinado. Estamos muy complacidos de incorporar a nuestro equipo a una persona con los antecedentes y la experiencia de Andre para liderar nuevas presentaciones de productos, expansiones a mercados geográficos, construcción de equipos de alto rendimiento y liderazgo en negocios internacionales. Creo que el talento y la experiencia de Andre lo convierten en una persona muy idónea para liderar nuestras operaciones".

"También quiero extender mi agradecimiento nuevamente a Munish por su liderazgo y el increíble progreso que logró durante los últimos años, además de su voluntad de brindar asistencia adicional en esta transición de sus responsabilidades a Andre", concluyó el señor Pagano.

Watts Water Technologies, Inc., a través de su familia de compañías, es un fabricante global con sede en los Estados Unidos que ofrece una de las líneas de productos de plomería, calefacción y calidad del agua más amplias del mundo. Sus subsidiarias y marcas ofrecen soluciones innovadoras de plomería, calefacción y calidad de agua para aplicaciones comerciales, residenciales e industriales. Para más información, visite www.watts.com.

Este comunicado de prensa incluye "declaraciones prospectivas", según la definición de la Ley de reforma de litigios sobre valores privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas reflejan nuestras opiniones actuales sobre eventos futuros. No debe depositar una confianza excesiva en estas declaraciones prospectivas, ya que nuestros resultados actuales pueden diferir materialmente de los pronosticados como consecuencia de una serie de potenciales riesgos e incertidumbres. Estos potenciales riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: la efectividad, el momento y los ahorros previstos relacionados con nuestras acciones de reducción de costos, programas e iniciativas de reestructuración y transformación; las condiciones económicas y financieras actuales, que pueden afectar los mercados de vivienda y construcción donde se venden, fabrican y comercializan nuestros productos; escasez y precios de materias primas y suministros; nuestra capacidad de competir de forma eficaz; cambios en las tasas de interés variables de nuestros préstamos; inflación; incapacidad de expandir nuestros mercados a través de adquisiciones; incapacidad de desarrollar y presentar exitosamente nuevas ofertas de productos o mejoras a productos existentes; incapacidad de fabricar productos que cumplan los estándares de rendimiento y seguridad requeridos; fluctuaciones en el tipo de cambio; ciclicidad de las industrias donde comercializamos nuestros productos, como mayoristas de plomería y calefacción y vendedores minoristas de materiales; costos de cumplimiento medioambiental; riesgos de responsabilidad legal de productos; cambios en el estado de litigios actuales; los riesgos y las incertidumbres relacionados con la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania; interrupciones logísticas y en la cadena de suministro u otras alteraciones de la fuerza de trabajo que pueden afectar negativamente nuestra cadena de suministro, fabricación, distribución u otros procesos comerciales; y otros riesgos e incertidumbres analizados en el encabezado "Punto 1A. Factores de riesgo" y en la Nota 15 de las Notas de los Estados financieros consolidados en nuestro Informe anual incluido en el formulario 10-K del año que finalizó el 31 de diciembre de 2021 presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), además de factores de riesgo revelados en nuestras presentaciones posteriores ante la SEC. No asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información incluida en este comunicado de prensa, excepto que la ley disponga lo contrario.

