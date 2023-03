Comunicado de prensa de Business Wire: WaterIQ Technologies

WaterIQ Technologies?, líder en soluciones ultrasónicas de la próxima generación para combatir las algas nocivas y la biopelícula sin el uso de productos químicos, anunció hoy un acuerdo de asociación con AquaFim, la empresa líder en sistemas y servicios agrícolas y de riego para el mercado de productos de exportación en México. Como parte de la asociación, AquaFim tendrá los derechos exclusivos para atender el mercado de riego agrícola en México, abarcando los estanques de riego y las aguas residuales.

El impacto de la proliferación de algas en los sistemas de riego puede costar dinero y tiempo al cultivador para limpiar las bombas obstruidas, las líneas de aspersión y de goteo, y posiblemente los gastos de aplicación de productos químicos. Esta asociación aumentará el acceso a las mejores herramientas de eliminación de algas por ultrasonido de su clase, incluyendo acceso continuo a la información sobre la calidad del agua y monitoreo en la nube - todo diseñado para eliminar las algas sin utilizar productos químicos perjudiciales, que pueden afectar a los cultivos, la vida silvestre y causar la contaminación del agua por escurrimiento.

"Nuestra entrada en el mercado en México con AquaFim amplía nuestra presencia geográfica y agiliza nuestra distribución, lo que nos permite movernos más rápidamente en beneficio de nuestros clientes", dijo el CEO y Presidente de WaterIQ Technologies, Lawrence Field. "Esta asociación nos permitirá colaborar en los problemas de algas que afectan a los sistemas de riego y extender el uso de las últimas innovaciones en tecnologías de calidad del agua sin el uso de productos químicos."

AquaFim tendrá acceso al técnicamente avanzado WaterIQ Pulsar, una solución ultrasónica sin químicos que emite más de 2000 frecuencias discretas en dos bandas, dirigidas a las algas verdeazuladas y verdes. El dispositivo funciona según el principio de resonancia estructural crítica, produciendo una frecuencia precisa con potencia suficiente para perturbar la función celular vital de las algas. Este proceso provoca la eliminación de la mayoría de las especies de algas nocivas de los cuerpos de agua en un plazo de 30 a 60 días sin causar daños a otras formas de vida acuática.

La avanzada tecnología del Internet Industrial de las Cosas (IIoT) de WaterIQ Technologies captura datos en tiempo real de datos críticos del sistema y de la calidad del agua, lo que permite ciclos de trabajo prolongados y eficaces y un uso ininterrumpido en el campo. WaterIQ Technologies colabora estrechamente con sus socios para erradicar el peligroso crecimiento de algas en diversos mercados, como servicios de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, agricultura en general, campos de golf, lagos y estanques, industrias y comunidades de propietarios.

"Estamos encantados de ampliar nuestro liderazgo en el mercado del riego y ser proveedor exclusivo de las soluciones ultrasónicas de WaterIQ," declaró Miguel Ángel Pérez, el Director de Operaciones de AquaFim. "Tener acceso a soluciones de clase mundial que erradican las algas proporcionará a los clientes una forma más efectiva de combatirlas."

AquaFim da servicio a cultivos de alto valor con más de 130.000 hectáreas de sistemas de riego. La empresa lleva 45 años en el mercado y cuenta con 11 ubicaciones en todo México. Ofrece los sistemas tecnológicos de riego más avanzados y servicios de valor añadido, como el control de algas.

Acerca de WaterIQ Technologies

WaterIQ Technologies es una empresa tecnológica que diseña soluciones para defender el agua de la contaminación por algas y biopelículas en empresas de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, campos de golf, lagos y estanques, riego agrícola en general y viñedos. WaterIQ Technologies utiliza tecnología ultrasónica de última generación, diseñada para ser altamente eficaz y fiable, con el objetivo de eliminar las algas y evitar su rebrote. Sus soluciones únicas alcanzan más de 2.000 frecuencias discretas en dos bandas para atacar estructuras celulares simples, como las algas verdeazuladas y verdes. Las soluciones de WaterIQ Technologies atacan a las algas desde el interior de sus células, interrumpiendo sus procesos de flotación y provisión de vida. Las algas se hunden hasta el fondo y mueren para descomponerse. WaterIQ es socio de sostenibilidad medioambiental de Audubon International.

Las soluciones de WaterIQ Technologies funcionan en la nube y, con sensores de calidad del agua opcionales, proporcionan datos sobre la calidad del agua en tiempo real para utilizar en modelos analíticos y de toma de decisiones. Como resultado, sus clientes pueden monitorear remotamente la calidad del agua para tratar las algas de forma sostenible. Las soluciones de WaterIQ Technologies y su personal altamente competente contribuyen de forma decisiva a una solución prescriptiva integral para recuperar el estado natural y saludable del agua.

Contacto

IGNITE Consulting on behalf of WaterIQ Technologies Kathleen Bermea-Sullivan, 720-480-5501 WaterIQ@igniteconsultinginc.com

