Comunicado de prensa de Business Wire: Walton Global

Walton Global, empresa de gestión de activos de tierras e inversiones inmobiliarias con una gestión de 3600 millones de USD, se complace en anunciar la adquisición de la propiedad Smoke Tree Resort, ubicada al oeste de Scottsdale Road en Lincoln Drive, en la ciudad de Paradise Valley, Arizona.

El acuerdo se cerró el 29 de junio de 2022 con ST Holdings, subsidiaria de Walton Global Holding, LLC, con sede en Scottsdale. Walton adquirió la propiedad de 5 acres por 14 millones de USD con planes para construir un nuevo hotel boutique que prestará sus servicios a los residentes del lugar y apoyará el turismo de Arizona.

Walton tiene la intención de incorporar el estilo elegante en el nuevo diseño por el que Paradise Valley es conocido y evitar los elementos controvertidos que han desafiado a Smoke Tree y a otras remodelaciones de hoteles en el pasado, como bares en la azotea, condominios, unidades en venta, altura, densidad y otros problemas que han obstaculizado los esfuerzos de revitalización en el pasado.

La propiedad distintiva y estratégicamente posicionada se encontraba en situación de bancarrota y ahora tiene nuevas oportunidades y un renovado sentido de optimismo.

"Como residente de Paradise Valley durante 15 años, he pasado por el Smoke Tree Resort y, a menudo, me preguntaba por qué permanecía inactivo durante tantos años. Cuando a Walton se le presentó la oportunidad de adquirir el resort y se enteró de sus desafíos financieros, actuamos rápidamente y llevamos a cabo los trámites administrativos y nos aseguramos la propiedad. Estoy entusiasmado con nuestro objetivo de recuperar este lugar emblemático en un sitio que los residentes de Paradise Valley y Phoenix, en general, puedan señalar nuevamente como un destino principal para disfrutar sus experiencias y que además cumpla con los altos estándares de la ética de la comunidad", dijo el vicepresidente ejecutivo de Desarrollo Comercial de Walton Global, Matt Keister.

El Smoke Tree Resort se construyó originalmente en 1954. El restaurante del resort frente a Lincoln Drive, The Other Place, también fue un lugar emblemático de Paradise Valley, pero los intentos de reabrir bajo una nueva administración finalmente fracasaron y el restaurante ha permanecido cerrado durante más de una década.

Walton ya se está rodeando de los mejores profesionales de la zona, incluidos Allen & Philp, estudio de arquitectura con sede en Scottsdale con una cartera hotelera excepcional que incluye The Sanctuary, The Boulders, Fairmont Princess y varias otras propiedades hoteleras galardonadas.

"Creo que la visión de Walton será consistente con los deseos y sensibilidades de Paradise Valley y nuestro capital es paciente. Es de extrema importancia para nosotros escuchar al Concejo Municipal de Paradise Valley y a la comunidad antes de finalizar nuestros diseños. Esperamos lograr un consenso que dé como resultado un lugar de reunión extraordinario para los residentes de Paradise Valley, que también producirá beneficios económicos para el Pueblo y para Arizona", expresó Bill Doherty, CEO de Walton Global.

Walton tiene la intención de comunicarse con los residentes de Paradise Valley para solicitarles su opinión antes de que finalicemos los planes de diseño del hotel.

"Los comentarios que recibamos de los residentes de los alrededores se integrarán en la visión futura del nuevo hotel. Y para garantizar que la transparencia y la comunicación permanezcan abiertas a lo largo de la evolución del proyecto, crearemos plataformas como un sitio web y redes sociales para publicar actualizaciones de rutina. Queremos que nuestra ciudad adopte el proyecto y se sienta orgullosa de lo que consideramos la puerta de entrada a Paradise Valley", dijo Keister.

Walton Global es una empresa privada líder en gestión de activos de tierras e inversiones inmobiliarias globales que se concentra en la investigación, adquisición, administración, planificación y desarrollo de tierras. Con más de 43 años de experiencia, Walton tiene un historial probado en la administración de proyectos de inversión en terrenos dentro de las áreas metropolitanas de más rápido crecimiento en América del Norte. La empresa gestiona y administra 3600 millones de USD en activos en nombre de sus inversores globales ubicados en 73 países, constructores y desarrolladores y socios de la industria. Walton tiene más de 97 000 acres de tierra bajo propiedad, gestión y administración en los Estados Unidos y Canadá con líneas de negocios que van desde inversiones en tierras previas al desarrollo centradas en la salida, financiación de tierras para construcción y construcción para alquilar. Para obtener más información, visite walton.com.

