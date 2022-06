Comunicado de prensa de Business Wire: Walton Global

Wanton Global, una empresa de gestión de activos de tierras e inversiones inmobiliarias que administra 3600 millones de USD, anunció que las distribuciones realizadas a los inversores ascenderán a más de 137 millones de USD en el segundo trimestre de 2022 como resultado de las importantes ventas de terrenos en varios activos de América del Norte. Ya se ha distribuido un total de 130 millones de USD a los inversores y se espera que se realicen más de 7 millones de USD a finales de junio de 2022.

"Hemos estado gestionando nuestra cartera de ventas de terrenos con diligencia en todos nuestros activos, tanto en los EE. UU. como en Canadá", manifestó Kate Kaminski, directora de Operaciones de Walton Global. "Esta es la primera gran ola de distribuciones de inversores en 2022, pero tenemos muchos otros proyectos importantes que se espera que se concreten a lo largo del año".

Walton tiene inversores en 73 países de todo el mundo. La distribución de 137 millones de USD es una cantidad total compuesta por activos estadounidenses y canadienses dentro de las estructuras de inversión de Walton.

Los inversores que residen en los EE. UU. recibieron distribuciones de más de 89 millones de USD. Estas distribuciones se debieron principalmente a la venta de dos grandes propiedades en Texas, Kimberlin Heights de 1215 acres y Elm Creek de 1061 acres, y a la venta de 331 acres de una propiedad llamada Piney Lake situada en Colorado.

Los inversores canadienses recibieron distribuciones de casi 43 millones de CAD (aproximadamente 35 millones de USD). Esto incluyó distribuciones a los inversores en Roll-Up Corporation de 35 millones de CAD y en WIGI Restructured Bond Corporation de más de 7 millones de CAD.

Los inversores de Walton en Asia recibieron distribuciones de más de 12 millones de USD por las salidas de varias propiedades que se vendieron en bloque o parcialmente en el marco de una estructura de retirada por fases vinculada a un acuerdo de opción. Más de 10 millones de USD del total de las distribuciones de los inversores de Asia proceden de parcelas de Ontario y el resto de EE. UU., en estados como Florida, Georgia y Texas.

Kaminski añadió: "No hay nada más gratificante para Walton que hacer distribuciones a nuestros inversores, y estamos centrados en conseguirlo. Algunos activos de suelo tardan más que otros debido a diversas circunstancias, pero estamos trabajando para crear una actividad de salida sólida este año y deseamos compartir más con nuestros inversores en los próximos meses".

