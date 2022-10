Comunicado de prensa de Business Wire: VOOPOO

El 18 de octubre, el gigante del vapeo VOOPOO, famoso por su popular producto DRAG, presentó oficialmente su último Pod, ARGUS P1 en su sitio web. El ARGUS P1 se caracteriza por su carga rápida de 15W PD y su diseño mecánico futurista, que renovará la impresión que tiene el público del cigarrillo electrónico POD.

La carga rápida de 15W PD acorta los plazos con eficacia

ARGUS P1, con una batería incorporada de 800mAh y el respaldo del adaptador de carga USB-PD, está equipado con 15W PD de carga rápida, que llevan la batería de 0 a 80% en 12 minutos. Y para cargar de 0 a 100% tarda lo mismo que se tarda en tomarse una taza de café. Es el vapeador perfecto para los que tienen ansiedad por la duración de la batería.

El diseño mecánico futurista refleja su nivel artesanal de colección

ARGUS P1 ostenta un estilo futurista y mecánico en un diseño mitad metálico y mitad transparente. Cada acabado de los cinco colores diferentes aporta a los usuarios una experiencia única. Fabricado con una resistente aleación de zinc, con la fluidez excelente que aporta el diseño de ángulos suaves, que son elegantes y delicados al tacto, con un agarre cómodo y natural. Además, la placa de circuito visible, en la que se muestra por primera vez el chip GENE.AI 1.2 en el diseño del producto, es la "inteligencia real" y el encanto de la ciencia y la tecnología que impresiona a los usuarios con un aspecto singular que no pasa inadvertido. Los cuatro indicadores LED con un innovador diseño óptico emiten una luz suave y transparente e indican la potencia en tiempo real, en una combinación de exquisitez y practicidad. El diseño sencillo deja entrever la extraordinaria potencia tecnológica de VOOPOO.

GENE.AI 1.2 detecta la presión del soplo y ajusta la salida

GENE.AI 1.2 ajusta la potencia automáticamente, lo cual proporciona un ajuste óptimo de la potencia, al detectar cada calada sin necesidad de ajustarlo manualmente o cambiar de modo, fácil de operar y con ahorro de energía. Además, GENE.AI 1.2 tiene 6 protecciones, entre ellas, la protección de tiempo extra de 8 segundos, protección de cortocircuito, protección de sobrecarga, protección de batería baja, protección de sobrecorriente de salida y protección de sobretemperatura del chip.

La tecnología de atomización ITO asegura un sabor y un aroma deliciosos

ARGUS P1 está equipado con la innovadora plataforma ITO para MTL. El diseño exclusivo del tanque de drenaje acelera el suministro de aceite y una bobina especial amplía el área de calentamiento. De ese modo, la transmisión de la sal de la nicotina es más suave y la atomización es la suficiente, para que los usuarios disfruten de la experiencia definitiva en cuanto a la complejidad del sabor.

Elija ARGUS P1 y disfrute del encanto infinito de una carga súper rápida. ¡Deje que la alegría de vapear no se termine nunca!

Acerca de VOOPOO

VOOPOO fue fundada en 2017 y logró un ascenso meteórico gracias a los productos DRAG, que han sido ampliamente aclamados a nivel mundial. Siendo una empresa de tecnología de punta en I+D, diseño, fabricación y marca, VOOPOO tiene cuatro series principales de productos: ARGUS, DRAG, VINCI y V. En la actualidad, VOOPOO tiene presencia en más de 70 países de Norteamérica, Europa y Asia.

Contacto

Nical Zhang Gerente de RR.PP. Nical.zhang@voopootech.com

