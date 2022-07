Comunicado de prensa de Business Wire: VOOPOO

La presentación virtual de productos "More Than Infinity" de VOOPOO en 2022 se celebró el pasado 29 de junio. En la ocasión, VOOPOO dedicó 30 minutos a repasar la historia de su marca durante los últimos 8 años desde su fundación, exponiendo la conexión entre el "símbolo de infinito" y el espíritu de la marca y demostrando en 3 capítulos su compromiso con la creación de nuevas e infinitas posibilidades mediante la tecnología. Además, el evento estuvo protagonizado por 3 productos POD con la tecnología más vanguardista de VOOPOO.

Una de las cuestiones más importantes del evento virtual fue contar la historia de crecimiento de VOOPOO desde su fundación hace 8 años. En su evolución desde un proveedor de soluciones de chip de atomización hasta el actual líder de la industria de la atomización electrónica abierta, VOOPOO ha impulsado el desarrollo positivo en el sector a través de una serie de innovaciones revolucionarias, al tiempo que ha experimentado la metamorfosis de su propia marca. Además, desde que VOOPOO iniciara la estrategia de globalización el año pasado, ha abierto sucursales en Estados Unidos, Reino Unido, Indonesia, Alemania, Francia, Canadá y Malasia, y abrirá más en el futuro para fortalecer la operación localizada en el mercado local. VOOPOO también ha insistido en fortalecer su influencia global en el campo de la atomización electrónica mundial mediante la creación de tiendas insignia de la marca y el lanzamiento de APP en más regiones.

Otro aspecto destacado del evento fue la presentación de los tres últimos productos Pod, de los cuales dos de la serie V, VMATE E y VMATE Infinity Edition, se presentaron por primera vez. Ambos productos están equipados con el nuevo cartomizador mejorado, que utiliza la tecnología de sellado de frescura 5A para bloquear el sabor fresco y el aroma del e-líquido, mientras que el diseño de lente de Fresnel puede reducir con eficacia la exposición del e-líquido a la luz y preservar la frescura del sabor. El material del cartucho está especialmente adicionado con iones de plata, con un rendimiento antibacteriano efectivo superior al 99 %.

El tercer producto Drag Q, que fue lanzado anteriormente, regresa con una nueva edición CMF Infinity. Como producto POD, Drag Q ha trastocado la comprensión de la industria de los productos POD con su rendimiento de nivel experto sobre el control inteligente de la presión y la restauración del sabor. En el lanzamiento virtual, el representante global de la marca VOOPOO también explicó en detalle el impulso central del desarrollo de VOOPOO, es decir, la inversión en I+D "centrada en el usuario". Hasta el momento, VOOPOO ha lanzado tres plataformas de atomización pioneras para diferentes usuarios: PNP, TPP, ITO. También ha desarrollado dos chips GENE para diferentes funciones de producto: GENE AI y GENE TT. Gracias a la continua optimización e innovación en la tecnología de atomización, VOOPOO conquista la confianza y el apoyo de los consumidores.

Conexiones infinitas: únase a más de 100 000 clientes y más de 50 000 000 de admiradores para edificar una cultura de la atomización electrónica

El último capítulo fue dedicado a los clientes y a los millones de seguidores que avanzaron de la mano de VOOPOO. En los últimos 8 años, VOOPOO ha colaborado estrechamente con más de 100 000 puntos de venta externos, y ha ganado cada vez más consumidores con productos de alta calidad y una inversión continua en el mercado. Sus logros son la prueba del beneficio mutuo y del trabajo conjunto con los socios. A escala mundial, más de 50 millones de usuarios se han convertido en fieles seguidores de VOOPOO. No solo empujan a VOOPOO a seguir creando productos que se adelantan a los tiempos, también se convierten en parte de la cultura de la atomización electrónica en el ecosistema de VOOPOO. La empresa ha anunciado que las primeras tiendas insignia, que forman parte del ecosistema de VOOPOO, se abrirán en el Reino Unido e Indonesia para interactuar de cerca con sus seguidores.

VOOPOO dedicó 30 minutos a demostrar la conexión entre su estrategia de desarrollo, el espíritu innovador, la cultura de la marca y el símbolo de infinito. Cabe destacar que los 3 productos lanzados en la ocasión responderán a las expectativas del mercado y de la industria.

Acerca de VOOPOO

VOOPOO es una marca líder de sistemas de vaina abierta y su crecimiento ha sido notable a través de los productos DRAG, que han sido ampliamente aclamados a nivel mundial en muy poco tiempo. VOOPOO se centra en la construcción de dos plataformas tecnológicas básicas de [Chip] y [Atomización]. VOOPOO ha desarrollado de forma creativa GENE.AI, GENE.TT y otros chips. Además, VOOPOO ha puesto a punto de forma independiente tres plataformas de atomización, que son TPP, PNP e ITO, dirigidas a usuarios específicos. VOOPOO cuenta con cuatro grandes series de productos: ARGUS, DRAG, VINCI y la serie V (Doric). VOOPOO tiene previsto seguir desarrollando más mercados nacionales en el futuro, con el objetivo de construir una de las marcas globales más influyentes.

