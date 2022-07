Comunicado de prensa de Business Wire: Vinco Ventures, Inc.

Vinco Ventures, Inc. (Nasdaq: BBIG) ("Vinco Ventures," "Vinco," o la "Compañía"), un holding de medios digitales y tecnologías de contenidos, anunció hoy el nombramiento de Ted Farnsworth como codirector general junto a Lisa King, actual directora general de Vinco Ventures, cargo que ejercerá a partir del 8 de junio de 2022. Farnsworth y King dirigirán la empresa en calidad de codirectores generales.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220714005638/es/

Ted Farnsworth (Photo: Business Wire)

Habiendo sido cofundador y presidente de ZASH Global Media and Entertainment ("ZASH"), Farnsworth cumplió una función decisiva junto a Vinco y ZVV Media Partners ("ZVV"), en la adquisición de Lomotif y AdRizer, con una capacidad de liderazgo y una trayectoria sólida en el sector de los medios de comunicación. Ha creado muchas empresas de éxito y se lo considera un experto en desarrollo estratégico, marketing, relaciones públicas, comportamiento del consumidor y marketing de respuesta directa.

"En nombre de todo el equipo de Vinco y por mi parte, quiero asegurarles que estamos encantados de darle la bienvenida a Ted a la dirección, en calidad de codirector general", comentó Lisa King, codirectora general de Vinco Ventures. "Vinco y ZASH han comenzado a agilizar nuestros negocios. Con Ted como codirector general estaremos en condiciones de ejecutar juntos nuestros planes estratégicos de crecimiento con más eficiencia, gracias a una clara comprensión de la visión y el plan combinados de nuestra Compañía".

"He colaborado con Vinco desde los primeros días de ZASH y este futuro me llena de entusiasmo. Estoy encantado de asumir esta función junto a Lisa, que estuvo conmigo en ZASH cuando adquirimos Lomotif", agregó Ted Farnsworth, codirector general de Vinco Ventures. "A medida que continuamos avanzando e irrumpiendo en el panorama de los medios de comunicación, seguimos con el foco puesto en el contenido, el contenido y más contenido y a su vez, impulsamos los ingresos a través de nuestra cartera de marcas de Vinco".

Un componente clave para la estrategia de crecimiento de Vinco es Lomotif, en combinación con AdRizer y Mind Tank, nuestra plataforma de video de formato corto, que impulsa las experiencias de los usuarios con su interfaz de usuario y herramientas de edición patentadas. Al utilizar la plataforma móvil o web de Lomotif, nuestras plataformas de publicidad y marketing ayudan a promover el compromiso y aumentar los ingresos con contenido premium en todo el ecosistema de Vinco y ZASH.

Acerca de Vinco Ventures Vinco Ventures (Nasdaq: BBIG) se centra en el desarrollo de medios digitales y tecnologías de contenidos. La filial consolidada de Vinco Ventures, ZVV Media Partners, LLC, una empresa conjunta de Vinco Ventures y ZASH Global Media and Entertainment Corporation, tiene una participación del 80% en Lomotif Private Limited. Vinco Ventures detenta una participación del 100% en AdRizer, LLC. Para más información, visite investors.vincoventures.com.

Declaraciones prospectivas y exenciones de responsabilidad

Este comunicado de prensa tiene "declaraciones prospectivas", tal y como se definen en las disposiciones de protección legal de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995, que se fundan en las creencias de la dirección de Vinco Ventures y en la información de la que dispone actualmente, así como en las estimaciones y supuestos de la gerencia de Vinco Ventures. Estas declaraciones pueden identificarse por el hecho de que no se refieren estrictamente a hechos históricos o actuales y en el marco de este comunicado, se emplean las palabras "estimar", "esperar", "pretender", "creer", "planear", "anticipar", "proyectar" y otras palabras o la negación de estos términos y expresiones similares, en la medida en que se relacionan con la empresa aplicable o su gestión, para referirse a las declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones reflejan la opinión actual de Vinco Ventures con respecto a los acontecimientos futuros y están expuestas a una serie de riesgos, incertidumbres, suposiciones y demás factores relacionados con Vinco Ventures y sus filiales y entidades consolidadas de interés variable, en particular, Lomotif, su sector, su situación financiera, sus operaciones y sus resultados. Dichos factores incluyen, entre otros, los riesgos y beneficios esperados del aumento propuesto de las acciones autorizadas de Vinco Ventures, tal como se indica en nuestra declaración de representación, las inversiones de Vinco Ventures en ZVV Media Partners, LLC, Lomotif Private Limited, PZAJ Holdings, LLC y las iniciativas y estrategias de crecimiento relacionadas, en particular, la estrategia de distribución de medios combinados y multiplataforma, los beneficios esperados de la participación y el patrocinio de Lomotif en eventos de entretenimiento en vivo, los beneficios esperados de la adquisición de AdRizer y la integración planificada de la tecnología de AdRizer con Lomotif y Honey Badger y las sinergias entre AdRizer, Lomotif y Honey Badger, los riesgos normativos que puedan afectar a las líneas de negocio de NFT y blockchain y los demás riesgos e incertidumbres descritos con más detalle en los documentos presentados por Vinco Ventures y Cryptyde ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC), entre ellos, en los factores de riesgo tratados en el Informe Anual de Vinco Ventures en el Formulario 10-K para el período cerrado el 31 de diciembre de 2021, presentado el 15 de abril de 2022, que se puede consultar en www.sec.gov. En caso de que uno o más de estos riesgos o incertidumbres se concretaran, o de que las suposiciones subyacentes resultaran incorrectas, los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los previstos, proyectados, estimados, esperados, intencionados o planificados. Si bien consideramos que las expectativas reflejadas en las declaraciones prospectivas son razonables, no podemos garantizar los resultados, el rendimiento ni los logros futuros. Salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable, en particular, las leyes de valores de los Estados Unidos, no tenemos intención alguna de actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas para adaptarlas a los resultados reales.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220714005638/es/

Contacto

Inversores KCSA Strategic Communications Allison Soss BBIGinvestors@kcsa.com Media Vinco Ventures, Inc. Brian Hart Media@vincoventures.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.