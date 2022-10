Comunicado de prensa de Business Wire: Velodyne Lidar, Inc.

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anuncia que acaba de firmar un nuevo acuerdo plurianual con la empresa sueca Visimind Group para proporcionar a los clientes de la región de Europa, Oriente Medio, India y África (EMEIA) soluciones integradas, que incluyen la cartografía y la gestión de la vegetación, con la tecnología lidar de Velodyne. Este acuerdo refuerza aún más la larga colaboración entre Visimind y Velodyne Lidar, ya que incluye un acuerdo de suministro de los sensores lidar Puck y Ultra Puck por tres años, cuyo envío ya ha comenzado.

Visimind's E Cutter, a pruning machine that provides the operator efficient, precise, real-time control under power lines, using Velodyne Lidar's Ultra Puck sensor. Photo credit: Visimind Group

Visimind es un proveedor líder y especializado en cartografía aérea de líneas eléctricas y soluciones portátiles para la gran distribución de energía europea. Visimind ofrece una línea de productos que permiten un mejor control de las infracciones, un mantenimiento adecuado de la vegetación y una cartografía completa de las líneas eléctricas. Las soluciones de Visimind, impulsadas por unidades de medición inercial de alta precisión de OxTS y sensores de Velodyne, como Puck, Ultra Puck y Alpha Prime, contribuyen a aumentar la seguridad pública al garantizar información precisa a las empresas de distribución de energía.

La selección de Velodyne por parte de Visimind responde a las altas prestaciones, la facilidad de integración y el menor consumo de energía de sus sensores, que garantizan autonomía durante largo tiempo y portabilidad. "Llevamos más de 20 años en el negocio de la cartografía, con nuestra primera integración de lidar en 2007", declaró Daniel Öhman, director de tecnología de Visimind. "Después de probar muchos sensores disponibles en el mercado, lo que más nos impresionó fue el rendimiento y la excelente calidad de Velodyne, especialmente en condiciones meteorológicas y entornos difíciles. Además de los requisitos técnicos, elegimos a Velodyne por su sólida reputación y su asistencia al cliente. Como inventores del lidar 3D, estamos orgullosos de trabajar con un líder innovador cuya tecnología nos ha ayudado a desarrollar y vender nuestras soluciones a lo largo de los años".

"Visimind está transformando la cartografía aérea para el sector energético con sus soluciones impulsadas por lidar", señaló Laura Wrisley, vicepresidenta sénior de Ventas mundiales de Velodyne Lidar. "Equipados con los sensores lidar de Velodyne y las unidades de medición inercial de OxTS, los productos de Visimind ofrecen a los distribuidores de energía la precisión necesaria para gestionar sus líneas eléctricas y la vegetación, lo que aumenta la seguridad pública general, así como la sostenibilidad y la eficiencia de esas empresas".

Visimind utiliza con éxito la tecnología lidar de Velodyne en varios tipos de aplicaciones, por ejemplo en sus productos PLCT, E Cutter y mDAM. PLCT es una herramienta para el control en tiempo real de problemas con la vegetación. En una reciente integración de un cliente en Francia, el PLCT se está utilizando sobre el terreno para detectar lugares en los que la vegetación se encuentra en una proximidad peligrosa a las líneas eléctricas. Los datos lidar del sensor Puck combinados con el software de Visimind permiten este seguimiento en tiempo real. Valiéndose del Ultra Puck, el E Cutter, que es una máquina de poda, proporciona al operador un control eficiente, preciso y en tiempo real bajo las líneas eléctricas. El sistema de cartografía mDAM utiliza tanto los sensores Ultra Puck como los Alpha Prime montados en un dron, un coche, un helicóptero o un vehículo similar para crear mapas detallados de la superficie del terreno accesible y menos accesible. Las soluciones integradoras de Visimind en cartografía para la industria energética son las que permiten aumentar la seguridad pública en ese sector.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el inicio de una nueva era en la tecnología autónoma con la invención de los sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en lidar, es conocido por su amplia cartera de tecnologías lidar innovadoras. Las revolucionarias soluciones de sensores y software de Velodyne proporcionan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de sectores, como la robótica, la industria, las infraestructuras inteligentes, los vehículos autónomos y los sistemas avanzados de asistencia al conductor. A través de la innovación continua, Velodyne aspira a transformar vidas y comunidades mediante el avance de una movilidad más segura para todos.

