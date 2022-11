Comunicado de prensa de Business Wire: Velodyne Lidar, Inc.

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy un acuerdo plurianual para suministrar sus sensores LiDAR a GreenValley International para soluciones de cartografía 3D de mano, móvil y de vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés), incluso en entornos sin GPS. Velodyne ya está enviando sensores a GreenValley como parte de este acuerdo.

GreenValley utiliza los sensores LiDAR Puck de Velodyne para proporcionar capacidades de percepción y navegación que permiten a sus sistemas utilizar SLAM (localización y mapeo simultáneos) en sus soluciones cartográficas móviles. La capacidad de escanear sin GPS mediante el uso de LiDAR permite a los silvicultores, arqueólogos, ingenieros civiles y topógrafos construir conjuntos de datos robustos sin necesidad de preparaciones previas ni de un complejo software de posprocesamiento. Los sensores versátiles y de bajo consumo de Velodyne permiten a GreenValley incorporar su tecnología en una gran variedad de factores de forma, desde mochilas hasta drones/UAV y dispositivos móviles de mano que pueden utilizarse en una amplia gama de entornos interiores y exteriores, independientemente de la temperatura, la iluminación o las precipitaciones.

"La adopción de los sensores LiDAR de Velodyne, líderes en la industria, permitió a GreenValley innovar y ofrecer a varias industrias soluciones de cartografía 3D de vanguardia y confiables," afirmó el Dr. Qinghua Guo, director ejecutivo de GreenValley International. "Los sensores LiDAR de Velodyne alimentan actualmente algunos modelos de nuestro catálogo de cartografía aérea y manual. Hemos recibido comentarios muy positivos de los usuarios finales, y estamos entusiasmados con nuestras futuras colaboraciones".

"GreenValley está transformando varios sectores con sus innovadoras y confiables soluciones de cartografía 3D con tecnología LiDAR", afirmó el Dr. Ted Tewksbury, director general de Velodyne Lidar. "Gracias a los sensores LiDAR de Velodyne, el catálogo de productos de cartografía aérea y móvil de GreenValley ha mejorado enormemente la eficiencia del procesamiento de datos, ahorrando tiempo y reduciendo costes para clientes de todo el mundo".

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el inicio de una nueva era en la tecnología autónoma con la invención de los sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en lidar, es conocido por su amplia cartera de tecnologías lidar innovadoras. Las revolucionarias soluciones de sensores y software de Velodyne proporcionan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de sectores, como la robótica, la industria, las infraestructuras inteligentes, los vehículos autónomos y los sistemas avanzados de asistencia al conductor. A través de la innovación continua, Velodyne aspira a transformar vidas y comunidades mediante el avance de una movilidad más segura para todos.

Acerca de GreenValley International

GreenValley International es líder en soluciones completas de topografía y cartografía en 3D. GreenValley se centra en la tecnología LiDAR y de fusión de imágenes, especializándose en LiDAR, UAV, SLAM, fotogrametría y otras tecnologías para lograr una representación digital precisa del espacio tridimensional. Los sistemas de escaneo LiDAR de alta precisión de GVI, como LiAir (UAV/ala fija), LiMobile (montado en vehículos), LiBackpack y LiPod (terrestre), ayudan a crear ciudades inteligentes y proporcionan soluciones inteligentes en energía, agricultura, silvicultura, obras viales, información geográfica (GIS) y minería, entre otros. LiDAR360, LiPowerline, LiStreet y otras soluciones de software de GVI proporcionan el procesamiento y el análisis básicos para la edición y visualización precisa de nubes de puntos.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995, lo que incluye, sin limitación, todas las declaraciones que no sean hechos históricos e incluyen, sin limitación, declaraciones relativas a los mercados objetivo de Velodyne, nuevos productos, esfuerzos de desarrollo y competencia. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras "estimaciones", "proyectado", "espera", "anticipa", "pronostica", "planea", "pretende", "cree", "busca", "puede", "hará", "puede", "debería", "futuro", "propone" y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) pretenden identificar las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas no garantizan el rendimiento, las condiciones o los resultados futuros ni implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de Velodyne, que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los mencionados en las declaraciones prospectivas. Los factores importantes, entre otros, que pueden afectar a los resultados reales incluyen el impacto en nuestras operaciones y situación financiera de los efectos de la actual pandemia de COVID-19 tanto en el negocio de Velodyne como en el de sus clientes y proveedores; los problemas de la cadena de suministro en el mercado de semiconductores; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocio; el calendario de ingresos de los clientes existentes, incluidas las incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptación final de estos productos en el mercado; las incertidumbres relacionadas con las estimaciones de Velodyne sobre el tamaño de los mercados para sus productos y las futuras oportunidades de ingresos, incluidos los proyectos que aún no se han firmado o adjudicado; los cargos relacionados con la adquisición de derechos de Amazon Warrant; la tasa y el grado de aceptación en el mercado de los productos de Velodyne Lidar en una variedad de industrias; el éxito de otros productos y servicios LiDAR y relacionados con sensores de la competencia que existan o puedan llegar a estar disponibles; el aumento de los costes que afecten negativamente a la rentabilidad de Velodyne; las incertidumbres relacionadas con los litigios actuales de Velodyne Lidar y los posibles litigios que impliquen a Velodyne Lidar o la validez o aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; el riesgo de que la fusión propuesta con Ouster se retrase o no se produzca por diversas razones, incluido el fracaso de cualquiera de las partes para obtener el voto de los accionistas o los retrasos en la obtención de dicho voto, o la terminación del acuerdo por cualquiera de las partes en virtud de los derechos de terminación habituales; las interrupciones de nuestro negocio durante la pendencia de la fusión propuesta, incluida la distracción de la gestión, así como la respuesta de los socios comerciales y los empleados; el riesgo de publicidad negativa y litigios como resultado de la fusión propuesta; la desviación del tiempo de gestión en relación con la fusión propuesta; los pactos operativos habituales en el acuerdo de fusión que limitan la capacidad de Velodyne Lidar para llevar a cabo ciertas acciones sin el consentimiento de Ouster (que no será denegado injustificadamente); el riesgo de que la empresa combinada no pueda obtener los beneficios y ahorros de costes previstos de la fusión; la capacidad de Velodyne Lidar para asociarse con terceros fabricantes y depender de ellos; las condiciones económicas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne Lidar; y los cambios en las leyes o reglamentos aplicables.

Para obtener más información sobre los riesgos e incertidumbres asociados con el negocio de Velodyne, consulte las secciones "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations (Debate y análisis de la situación financiera y los resultados de las operaciones por parte de la dirección)" y "Risk Factors (Factores de riesgo)" de las presentaciones de Velodyne ante la SEC, incluidos, entre otros, su informe anual en el Formulario 10-K y los informes trimestrales en el Formulario 10-Q. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en la información de que dispone Velodyne a la fecha de este documento; Velodyne no asume ninguna obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto si se requiere por ley.

Contacto

