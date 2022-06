Comunicado de prensa de Business Wire: Velodyne Lidar, Inc.

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy que su directora de Comercialización (Chief Marketing Officer, CMO) Sally Frykman ha sido nombrada finalista del premio Mujer del Año de Sensors Converge y Fierce Electronics. Los premios Best of Sensors destacan los mejores y más innovadores productos, tecnologías, equipos y personas en la industria de sensores.

Sally Frykman, Chief Marketing Officer at Velodyne Lidar, has been named a finalist for the Woman of the Year award from Sensors Converge and Fierce Electronics. (Photo: Velodyne Lidar)

Como CMO en Velodyne Lidar, Frykman supervisa el desarrollo estratégico y la ejecución de programas de comunicaciones y comercialización global que promueven la visión y los objetivos innovadores de la empresa. Su papel multifacético abarca una amplia gama de responsabilidades, incluida la promoción de la marca Velodyne, el desarrollo del liderazgo intelectual y la sólida generación de oportunidades de ventas impulsada por una comercialización digital altamente atractiva. Además, Frykman lidera los esfuerzos integrales de relaciones públicas y con los medios de Velodyne. También se involucra regularmente con líderes regulatorios y de políticas públicas locales y federales.

La conferencia Sensors Converge, que tiene lugar en San José, cubre sensores y tecnologías electrónicas y aplicaciones que están impulsando la innovación de la industria. Los ganadores de los premios, seleccionados por un panel de expertos de la industria, se anunciarán el 28 de junio en un evento de conferencia que honrará lo mejor en tecnologías de sensores y el ecosistema de sensores, personas y empresas.

Charlene Soucy, directora sénior de Sensores y Electrónica de Questex, organizadores de Sensors Converge, comentó: "Nuevamente este año, la innovación en la industria de sensores no decepcionó con tecnologías nuevas e innovadoras e individuos que hicieron un trabajo espectacular. Los premios Best of Sensors se crearon para reconocer las mejores innovaciones de la industria. Felicitamos a Sally Frykman por haber sido nombrada finalista".

"Es un honor ser nombrada finalista del premio Mujer del Año por Sensors Converge y Fierce Electronics", expresó Frykman. "Es un privilegio estar entre las mujeres líderes que desempeñan un papel en la configuración de la industria de los sensores a medida que nuestras soluciones promueven la seguridad, la sostenibilidad, la eficiencia y la equidad a escala mundial".

