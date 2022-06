Comunicado de prensa de Business Wire: Unvarnished

Después de más de una década en aprobaciones, diseño y construcción, Scott Gillen, diseñador de viviendas visionario, creador y fundador de Unvarnished, ha puesto a la venta la primera de cinco propiedades en el enclave privado de 24 acres conocido como The Case. The Case, primera comunidad con vigilancia construida en Malibu en décadas, comprende cinco espectaculares casas de inspiración moderna de mediados de siglo ubicadas sobre The Colony en el acantilado frente al mar más codiciado de Malibu y representa el desarrollo residencial privado más grande de su historia. The Edge, en el mercado por 69 995 millones de USD, será la primera casa completada dentro de la comunidad y se entregará llave en mano, brindando al comprador una gratificación instantánea de lujo sin precedentes y perfección de diseño artesanal. Las cinco casas a la medida están actualmente en construcción, y las casas restantes están programadas para completarse durante todo el año.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220615006052/es/

The Edge (Photo: Business Wire)

"The Case es mi proyecto más grande y épico a la fecha. La oportunidad de crear una comunidad de cinco casas en uno de los mejores acantilados de la costa de California, si no en el mejor, era algo que no podía dejar pasar. Francamente, diez minutos después de pisar la propiedad, supe que la compraría", comentó Scott Gillen, el fundador de Unvarnished. "El tamaño de la propiedad y la capacidad de construir casas de un solo piso de 10 000 a 12 000 pies cuadrados crearon inmensos desafíos y oportunidades increíbles para mí al tomar algunos de mis principios fundamentales de diseño (uso de materiales cálidos y naturales, un guiño hacia la mitad de Siglo moderno, grandes espacios abiertos, mucha luz natural y difuminar la línea entre el interior y el exterior; que también son principios de la arquitectura moderna de mediados de siglo) al siguiente nivel. Por lo tanto, era natural que mis diseños para The Edge y las otras casas en The Case se inspiraran enormemente en la arquitectura moderna de mediados de siglo, y luego incorporé técnicas de construcción y muebles, cuya calidad rara vez se encuentran, si es que se encuentra alguna vez en un nuevo desarrollo, para crear una experiencia única de vida de lujo en la costa de Malibú, un lugar diferente a cualquier otro lugar del mundo. Estoy muy orgulloso de cómo resultó The Edge y estoy increíblemente emocionado de llevarlo al mercado".

La propiedad de 2,6 acres, que ofrece vistas cinematográficas del collar de la Reina, de Palos Verdes a Point Dume, encarna la esencia de una vida de lujo casual. Con una superficie aproximada de 10 500 pies cuadrados, la casa de una sola planta ofrece cinco habitaciones con baño en suite y con tres medios baños, e incluye una cocina del chef Bulthaup, una gran sala amplia, una habitación principal con spa al aire libre y puertas de vidrio del piso al techo que se abren a una terraza Ipe de 10 000 pies cuadrados con cabaña y cocina al aire libre.

The Edge, llamado así por su impresionante piscina de agua dulce de borde infinito de dos lados de casi 80 pies que sobresale como un trampolín hacia el Océano Pacífico, con la famosa Isla Catalina en la distancia, está arquitectónicamente inspirada en los gigantes de mediados de siglo moderno, Lloyd Wright, Neutra, Lautner y Quincy Jones, por nombrar solo algunos. La magnífica casa también incluye muebles personalizados cuidadosamente seleccionados por Minotti y Gillen, electrodomésticos Miele y Gaggenau, gabinetes personalizados, una sala de vinos de teca con capacidad para 650 botellas, una biblioteca privada cerrada con vidrio y teca, y un cine en casa que es una sala "flotante" dentro de otra habitación para lograr la mejor experiencia de cine en casa.

The Case es la joya de la corona de la visionaria serie Malibu de Scott Gillen, donde cada hogar es un santuario en sí mismo. Detrás de su portón de seguridad atendido las 24 horas y con características de seguridad diseñadas por el experto en seguridad de renombre internacional Gavin de Becker, los residentes de The Case vivirán con la máxima tranquilidad y privacidad.

The Case comprende cinco casas modernas distintas de mediados de siglo: The Cantilever House (estudio de caso n.º 1), The Butterfly House (estudio de caso n.º 2), The Edge (estudio de caso n.º 3), The Flat House (estudio de caso n.º 4) y The Glass Tunnel (estudio de caso n.º 5).

Para obtener más información, visite www.unvarnishedco.com o comuníquese con el agente de listado Sandro Dazzan de The Agency.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220615006052/es/

Contacto

Emily Warner Murphy O'Brien Relaciones públicas unvarnishedcopr@murphyobrien.com 310.453.2539

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.