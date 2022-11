Comunicado de prensa de Business Wire: UAE Research Program for Rain Enhancement Science

El Centro Nacional de Meteorología dio a conocer hoy en una conferencia de prensa en el pabellón de los EAU en la COP27 en Sharm El-Sheikh las áreas de investigación seleccionadas para los proyectos de investigación del Quinto Ciclo del Programa de Investigación de los EAU para la Ciencia para la Mejora de la Lluvia (UAEREP), con el foco puesto en dos áreas de alta prioridad: la mejora de la formación de las nubes y la mejora de la lluvia.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221110005642/es/

Group Photo (Photo: AETOSWire)

El programa lanzará su Quinto Ciclo al margen del 6.o Foro Internacional de Mejora de la Lluvia el 24 de enero de 2023.

La nuevas áreas de investigación previstas son las siguientes: Investigaciones de la cadena física de eventos que conducen a la formación de las nubes y las precipitaciones, evaluaciones de los procesos físicos de las nubes en fase cálida, fría y mixta y las interacciones que conducen a las precipitaciones, modelización a diversas escalas de los procesos atmosféricos relevantes que conectan la microfísica y la dinámica de las nubes, pronóstico del tiempo en un período de mesoescala a muy corto plazo (nowcasting) y previsión del tiempo para sustentar las operaciones de siembra de nubes, usos innovadores de las técnicas de Inteligencia Artificial, en particular, metodologías novedosas de aprendizaje automático e integración de nuevas herramientas de medición y numéricas para generar una comprensión clara y científica de toda la cadena de eventos y procesos que inciden en la formación de las nubes, entre otros.

El programa recibirá con especial interés las propuestas de investigación que tengan repercusiones operativas claras, con resultados medibles y un nivel de preparación técnica en términos de tecnologías, modelos y resultados. Se dará preferencia a las propuestas de investigación con un nivel de preparación técnica igual o superior a 6, lo que permitirá su aplicación en países con escasez de recursos hídricos naturales.

Al respecto, su Excelencia el Dr. Abdulla Al Mandous, Director del NCM y Presidente de la Asociación Regional II (Asia) de la OMM, señaló: "El mundo necesita adoptar una metodología con base en la ciencia para encontrar soluciones viables a los complejos problemas actuales que plantean los recursos hídricos en vista del cambio climático. En la NCM, hemos logrado avances significativos en el tratamiento de estas cuestiones durante los últimos cuatro ciclos de la UAEREP".

Alya Al Mazroui, directora del UAEREP, comentó: "Aprovechando el éxito del programa en sus cuatro primeros ciclos, las áreas en las que se centra el quinto ciclo incorporarán nuevas dimensiones a nuestra comprensión de la formación de las nubes, un tema que ha suscitado un creciente interés por parte de la comunidad científica en el último ciclo".

Las propuestas de investigación ganadoras se premian cada dos años con una subvención de hasta 1,5 millones de dólares, distribuidos en tres años, con un importe máximo anual de 550.000 dólares para cada propuesta. Hasta la fecha, el programa ha ofrecido 18 millones de dólares a 11 proyectos de investigación.

*Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221110005642/es/

Contacto

Salam Shehady sshehady@apcoworldwide.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.