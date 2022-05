Comunicado de prensa de Business Wire: TYLin

TYLin, una firma de consultoría de infraestructura de servicio completo reconocida a nivel mundial, anuncia que TYLin ha alcanzado el puesto 31 en las listas de Engineering News-Record (ENR) 2022 de las 500 principales empresas de diseño, subiendo cuatro lugares desde 2021. La lista anual se basa en los ingresos por servicios de diseño de las empresas en 2021.

TYLin continúa expandiendo su experiencia en diseño global a través de su modelo sectorial, sirviendo a clientes de la construcción, el transporte y el agua en todo el mundo. La empresa se clasificó en estas categorías ENR adicionales:

-- N.º 8 de las 20 Mejores empresas de diseño (transporte): subió tres puestos

-- N.º 12 de los 50 Mejores diseñadores en los mercados internacionales: subió dos puestos

-- N.º 20 de los 100 Mejores diseñadores puros: subió dos puestos

Acerca de TYLin:

Fundada en 1954, TYLin es una firma de consultoría de infraestructura de servicio completo reconocida a nivel mundial comprometida con proporcionar diseños innovadores, rentables y construibles para el mercado global de infraestructura. Con 3200 empleados que trabajan en 65 oficinas en el continente americano, Asia y Europa, la firma presta apoyo en proyectos de diferente tamaño y complejidad. TYLin es miembro de Dar Group, grupo global de servicios profesionales de propiedad privada, y su familia de empresas de infraestructura global líder en la industria. Para obtener más información acerca de la empresa, visite www.tylin.com.

Contacto

Michael Luhning Responsable de comunicación y marca global TYLin +1.618.606.2595 michael.luhning@tylin.com

