Comunicado de prensa de Business Wire: TYLin

Como parte de los esfuerzos globales para mejorar las conexiones y colaboraciones entre las empresas del Pilar de Infraestructura Global (Global Infrastructure, GI) de Dar Group, GPO Group y Sam Schwartz, una de sus empresas operativas, se alinearán formalmente con TYLin, la marca líder del Pilar GI.

GPO Group y Sam Schwartz han agregado TYLin junto a sus nombres. Con vigencia inmediata, GPO será conocida como GPO, A TYLin Company. Del mismo modo, Sam Schwartz será conocida como Sam Schwartz, A TYLin Company.

Ese agregado forma parte de una iniciativa estratégica global para unificar las empresas del Pilar GI de Dar Group bajo la marca TYLin para brindar un acceso más eficaz a sus amplios recursos globales y promover una mejor colaboración entre su personal. El alineamiento de las dos empresas con TYLin, especialmente en los segmentos de ferrocarril y tránsito, significa que GPO y Sam Schwartz, líderes en movilidad y transporte de Europa y América respectivamente, ampliarán su capacidad para desarrollar ideas innovadoras y una implementación práctica en todos los aspectos de las redes de movilidad física y digital.

"El alineamiento estratégico de TYLin, GPO y Sam Schwartz fortalecerá nuestra capacidad de brindar soluciones innovadoras basadas en la información del mundo real proveniente de todas partes", afirmó Matthew Cummings, presidente y director ejecutivo de TYLin. "Este alineamiento nos ayudará en última instancia a lograr nuestro objetivo compartido de desarrollar ciudades más inteligentes y conectar a las comunidades".

"La alineación con la marca TYLin complementa y amplía nuestra presencia y experiencia técnica en Europa y América, y nos permitirá conectar a nuestra gente, los lugares y las ideas con mayor eficacia para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes en todo el mundo", expresó Xavier Montobbio, presidente y director ejecutivo de GPO Group. "Este esfuerzo para mejorar la colaboración y las conexiones está representado por la incorporación de TYLin a los nombres de las empresas GPO y Sam Schwartz".

A principios de este año, TYLin lanzó una estrategia de marca para unificar sus operaciones globales. La marca unificada conecta a los clientes de manera más efectiva con los recursos de ingeniería global multidisciplinarios de TYLin para resolver los desafíos de infraestructura con soluciones innovadoras a nivel regional y local en los siguientes sectores: Aviación, Puente, Edificios, Puertos + Marina, Ferrocarril + Tránsito, Carreteras + Autopistas y Agua.

Acerca de Dar Group

Dar Group es una red internacional privada de firmas de servicios profesionales con más de 17 670 empleados en 297 oficinas en más de 100 países. Dar Group se dedica a la planificación, el diseño, la ingeniería y la gestión de proyectos de instalaciones y estructuras que elevan el avance sostenible de las comunidades de todo el mundo. Para obtener más información, visite www.dargroup.com.

Acerca de TYLin

Fundada en 1954, TYLin es una firma de consultoría de infraestructura de servicio completo reconocida a nivel mundial comprometida con proporcionar diseños innovadores, rentables y construibles para el mercado global de infraestructura. Con 3200 empleados que trabajan en 65 oficinas en el continente americano, Asia y Europa, la firma presta apoyo en proyectos de diferente tamaño y complejidad. TYLin es miembro de Dar Group, grupo global de servicios profesionales de propiedad privada, y su familia de empresas de infraestructura global líder en la industria. Para obtener más información acerca de la empresa, visite www.tylin.com.

Acerca de GPO Group

Fundado en 1985, GPO Group es un grupo global especializado en movilidad, ingeniería y consultoría de ferrocarriles que presta servicios operativos, de planificación, diseño y construcción en las industrias de transporte y movilidad. GPO Group estableció una asociación estratégica con Dar Group en 2017, que nos conectó con una red internacional de profesionales de primer nivel. Sam Schwartz forma parte de GPO Group desde 2015. Para obtener más información, visite www.gpogroup.com.

Acerca de Sam Schwartz

Desde 1995, Sam Schwartz es conocida como la firma de transporte, ingeniería, planificación y consultoría que resuelve los problemas más desafiantes de la industria mediante la combinación de experiencia técnica con enfoques creativos. Con sede en Nueva York, la firma cuenta con equipos de profesionales de todas las disciplinas, que incluye transporte y planificación ambiental, tránsito, ingeniería civil y participación comunitaria. Para obtener más información, visite www.samschwartz.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220516005329/es/

Contacto

Michael Luhning Responsable de comunicación y marca global TYLin +1.618.606.2595 michael.luhning@tylin.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.