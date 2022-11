Comunicado de prensa de Business Wire: Tusk Inc. Limited

Tusk Inc. Limited (www.tusklimited.com) una empresa que nació en 2012 como sociedad de gestión de capitales en Kuala Lumpur con oficinas en todo el mundo, y ahora es una de las principales empresas de soluciones eléctricas centrada en la producción para los usuarios de equipos de minería, la energía solar y adaptadores anuncia el lanzamiento de sus nuevos productos para el "Black Friday". Esta línea de productos es principalmente para fines eléctricos. Puede ampliar la información aquí: https://tusklimited.com/products

Como una de las principales empresas de soluciones eléctricas, Tusk Innovation ha anunciado descuentos del 30 % en el "Black Friday" en su combo de equipos de minería, que combina un panel solar con un minero de bitcóin. La finalidad de esta oferta es permitir la minería ininterrumpida sin una conexión a cualquier electricidad considerable, ya que la electricidad ha sido un problema importante en esa industria minera.

Con su reciente migración de los materiales policristalinos a los fotovoltaicos, Tusk Innovation ha probado con el correr del tiempo la eficiencia de combinar sus productos solares con los dispositivos de minería de criptomonedas, y se ha demostrado que es lo más eficaz. Los inversores de Tusk Innovation pueden ahora minar sus monedas sin interrupciones, con facilidad y menos riesgos, para obtener el máximo beneficio.

Se trata de un esfuerzo por reducir la cantidad de electricidad que se utiliza cuando los clientes minan criptodivisas, según comentó el director de operaciones, John Walls, la semana pasada. En opinión de Walls: "Los informes que circulan pusieron en evidencia que la cantidad de electricidad que requieren los mineros puede ser demasiado grande para poder manejarla, por consiguiente, obtuvimos una opción viable".

Beneficios de la minería

Aunque resulta admirable y muy rentable para muchas personas montar lo que denominan "granjas de minería de criptomonedas", se especula que pueden incurrir en costos muy altos, particularmente en lo que atañe al uso de electricidad. Al proporcionar un panel solar ajeno a las facturas de electricidad y un dispositivo de minería de bitcóin que puede realizar dos tareas de minería, Tusk Inc ha creado una solución duradera. El usuario puede simplemente minar sus monedas y no preocuparse por la volatilidad del mercado.

Ubicada en el corazón de Kuala Lumpur (Malasia) y en el Reino Unido, Tusk Inc se diferencia de otras empresas porque los clientes pueden obtener servicios de desarrollo de criptocarteras y unidades de procesamiento gráfico de la empresa, que cuenta con oficinas en tres continentes. También tiene una amplia experiencia en el desarrollo de cadenas de bloques y soluciones de minería de bitcóin, entre otras áreas.

Acerca de Tusk

Fundada en 2012 por un equipo de expertos en gestión, al que posteriormente se unió un equipo de expertos en tecnología, Tusk Inc ya es uno de los principales proveedores de soluciones eléctricas. Además, se enorgullecen de su capacidad para gestionar el riesgo de forma eficaz, con más de una década en el negocio de la gestión de riesgos. Gracias a varios avances tecnológicos, han incorporado al sistema de gestión de riesgos empresas con menos riesgo, una de las cuales es la minería de criptomonedas, que utiliza materiales fotovoltaicos.

Contacto

John Walls Director de Relaciones públicas john@tusklimited.com (+60)1117000943

