Comunicado de prensa de Business Wire: True

True, la principal plataforma mundial de productos y servicios innovadores de gestión de talento, anunció hoy su expansión a Latinoamérica. Como responsable de LATAM, el socio Juan Domínguez encabezará la expansión de True e introducirá la marca moderna y basada en datos de productos y servicios de búsqueda ejecutiva de True en el mercado de talento ejecutivo de rápido crecimiento de la región.

"True ofrece a sus clientes una asociación centrada en las personas y orientada a la tecnología para resolver sus necesidades de talento", afirmó Jon Mackey, codirector general de True, Américas. "Juan es por naturaleza un conector de personas y el arquitecto perfecto para construir nuevas relaciones entre el talento transformador en América Latina, futuros clientes en la región y clientes globales con planes de expansión".

Las empresas o consumidores latinoamericanos se beneficiarán de las ofertas globales y tecnológicas de True conforme emprendan su transformación digital, evolucionen sus capacidades de ciberseguridad o expandan su presencia en la región y en el mundo. True se diferencia por sus plataformas de última generación, que incluyen Thrive y AboveBoard. Arraigada en el ecosistema tecnológico global, True proporciona a sus clientes la red más amplia de talento de liderazgo progresivo en todas las áreas comerciales, funciones y clases de activos.

Juan Domínguez - Responsable de LATAM para True Search - Ciudad de MéxicoJuan se une a True desde Clara, la empresa de tecnología financiera de más rápido crecimiento en México, donde, como director de capital humano, fue fundamental en la creación de capacidades de personal para la expansión a Colombia y Brasil. Anteriormente, Juan fue director de recursos humanos (CHRO, por sus siglas en inglés) de Citibanamex, la mayor operación de Citi fuera de Estados Unidos. También fue CHRO de Coca-Cola FEMSA en México, Centro América y Asia. Comenzó su carrera como abogado en los sectores de servicios financieros, aviación y jurídico.

Juan lleva más de 10 años al servicio de las nuevas generaciones como profesor universitario y es miembro del Consejo de la Asociación Mexicana de Recursos Humanos. Vive en Ciudad de México y habla con fluidez español, portugués e inglés.

"Veo en True una evolución del negocio de la búsqueda ejecutiva. Me entusiasma poder ofrecer los servicios colaborativos de contratación de ejecutivos, el software de gestión del talento en tiempo real, las soluciones de diversidad y un exquisito servicio de atención al cliente de True Search a todos los candidatos y clientes", afirmó Juan Domínguez, socio y director de LATAM. "Es muy emocionante formar parte de una organización en la que lo que hacemos es tan importante como la forma en que lo hacemos".

ACERCA DE TRUE True es una plataforma global de productos y servicios de gestión de talentos ejecutivos.

True Search Reclutamiento de ejecutivos para miembros de consejos de administración, ejecutivos c-suite, vicepresidentes, directores y otros talentos estratégicos. Nos centramos en empresas de inversión, sus carteras de empresas y empresas públicas que buscan un crecimiento transformador.

Thrive Software colaborativo de gestión de las relaciones con el talento en tiempo real y servicios de información para empresas de búsqueda, reclutadores internos y empresas de capital de riesgo que buscan tomar mejores decisiones de contratación.

TrueBridge Empresa de reclutamiento de ejecutivos que conecta a ejecutivos experimentados con funciones fraccionadas, interinas y de asesoramiento en empresas de alto crecimiento.

AboveBoard Una plataforma centrada en la diversidad que lleva a más mujeres y ejecutivos diversos a puestos directivos. Los miembros de AboveBoard obtienen una visibilidad única en puestos ejecutivos, mientras que las empresas acceden a candidatos cualificados y diversos.

Synthesis Un enfoque multicapa de las evaluaciones ejecutivas para valorar la capacidad de liderazgo y el potencial de los mejores talentos.

True Equity Como socio de talento de valor añadido, True Equity realiza inversiones directas en empresas de capital de riesgo y de capital de crecimiento junto con inversores de primer nivel.

Vera Vera es una familia de fondos de inversión que respalda a emprendedores dedicados a cambiar nuestro futuro colectivo a través de la tecnología en las fases de pre-semilla, semilla, al principio y al final.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada que se encuentra en idioma inglés. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221207005006/es/

Contacto

Sarah Mikhailova / VP, Comunicaciones sarah@trueplatform.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.