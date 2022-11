Comunicado de prensa de Business Wire: Triton Digital

Triton Digital®, el líder mundial en tecnología y servicios para la industria del audio digital, podcast y radiodifusión,ha publicado hoy su Streaming Metrics Global Ranker mensual como así también sus rankings regionales de EE.UU., LATAM y EMEA de streaming para septiembre de 2022. Los rankings de Triton proporcionan una visión de las estaciones y redes de audio en streaming de mayor rendimiento en todo el mundo para el mes de septiembre.

Los resultados completos del Ranker Global y Regionales para septiembre de 2022 se pueden encontrar aquí.

Los servicios Webcast Metrics y Streaming Metrics de Triton son el estándar de la industria para los datos de consumo de audio online. Proporcionan datos creíbles y validados que permiten a los publishers de audio de todo el mundo analizar el consumo de sus contenidos por parte del día, tipo de dispositivo, geografía, plataforma de distribución, etc.

Acerca de Triton Digital

Triton Digital® es el líder en servicios y tecnología global para las industrias de audio digital, podcasts y radiodifusión. Triton Digital es una empresa que opera en más de 80 países y ofrece tecnología innovadora para ayudar a los broadcasters, productores de podcasts y servicios de música en línea a desarrollar sus audiencias, maximizar sus ingresos y optimizar las operaciones diarias. Además, Triton potencia la industria global de audio en línea con Webcast Metrics®, el servicio líder de medición de audio y Podcast Metrics, uno de los primeros servicios de medición de podcasts certificados por la IAB en la industria. Con un nivel de integridad, excelencia, trabajo en equipo y responsabilidad inigualable, Triton mantiene su compromiso de conectar las transmisiones de audio con las audiencias y los anunciantes con el fin de impulsar de forma continua el crecimiento de la industria de audio en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.tritondigital.com.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221101006294/es/

Contacto

Para más información, solo para la prensa:

Maryellen Sartori fama PR para Triton Digital Tritondigital@famapr.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.