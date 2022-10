Comunicado de prensa de Business Wire: Triton Digital

Triton Digital®, el líder mundial en tecnología y servicios para las industrias de audio digital, podcast y radiodifusión, anunció hoy que Radio Mitre SA, la empresa de radiodifusión líder en Argentina, eligió a Triton Digital para potenciar su estrategia de streaming y emisión de podcasts. A través de esta asociación, Radio Mitre SA adoptará el conjunto de soluciones de podcasts y streaming de audio de Triton Digital para garantizar una distribución segura, monetización sin inconvenientes y un análisis de datos sólido.

"Como una de las empresas de streaming de audio más importantes del país, necesitábamos un socio tecnológico que pudiera ayudarnos a monetizar, escalar y mantenernos al día con la demanda de nuestra creciente audiencia", explica Hernán Vilaplana, director de Negocios Digitales y director financiero de Radio Mitre SA. "Triton Digital fue la elección obvia para nosotros. La amplia gama de soluciones de la compañía nos ayuda a administrar nuestro streaming de audio y anuncios en podcasts mediante programática para simplificar el proceso de publicidad y maximizar los ingresos publicitarios".

Radio Mitre SA estará migrando más de 200 estaciones de radio en vivo y web a Triton Digital. La compañía hará uso de la Supply Side Platform de Audio Marketplace y Yield-Op de Triton para expandir sus capacidades de anuncios programáticos, aprovechando las amplias asociaciones de DSP de Triton para mejorar la demanda de inventario y la monetización. En cuanto a los podcasts, Radio Mitre SA utilizará la plataforma de distribución y gestión de podcasts Omny Studio de Triton Digital para ayudar a optimizar el alojamiento, la publicación y la edición de podcasts. Radio Mitre SA también adoptará las capacidades únicas de medición de audiencia de Triton Digital para acceder a datos de consumo de audio digital constantes y confiables a fin de lograr una mejor comprensión de sus audiencias y aumentar los ingresos publicitarios en general.

"El mercado de audio digital en América Latina está creciendo a un ritmo acelerado", explica Oscar Sermeño, vicepresidente de Estrategia de Mercado, Américas, de Triton Digital. "Estamos encantados de trabajar con una de las empresas de audio digital más importantes de Argentina para brindar a los oyentes de esa región la mejor experiencia auditiva disponible. Esperamos ayudar a Radio Mitre SA a establecer estrategias de audio innovadoras junto con nuevas áreas de monetización para ayudar a expandir el alcance de la empresa en este mercado clave".

La asociación con Radio Mitre SA demuestra aún más el compromiso de Triton Digital de proporcionar tecnologías que mejoren el mercado de anuncios de audio digital en la región de América Latina, un mercado que se espera que aumente a $100 millones en ingresos para 2026.

Para obtener más información sobre la gama completa de tecnologías de publicidad, medición y emisión de podcasts de Triton Digital, visite: www.TritonDigital.com.

Acerca de Triton Digital

Triton Digital® es el líder en servicios y tecnología global para las industrias de audio digital, podcasts y radiodifusión. Triton Digital es una empresa que opera en más de 80 países y ofrece tecnología innovadora para ayudar a los broadcasters, productores de podcasts y servicios de música en línea a desarrollar sus audiencias, maximizar sus ingresos y optimizar las operaciones diarias. Además, Triton potencia la industria global de audio en línea con Webcast Metrics®, el servicio líder de medición de audio y Podcast Metrics, uno de los primeros servicios de medición de podcasts certificados por la IAB en la industria. Con un nivel de integridad, excelencia, trabajo en equipo y responsabilidad inigualable, Triton mantiene su compromiso de conectar las transmisiones de audio con las audiencias y los anunciantes con el fin de impulsar de forma continua el crecimiento de la industria de audio en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.tritondigital.

Acerca de Radio Mitre SA

Radio Mitre S.A. pertenece al Grupo Clarín, abarca las emisoras más importantes: Radio Mitre, AM 790 y La 100, FM 99.9. Con más de 97 años de trayectoria, Radio Mitre reúne a los periodistas más reconocidos en el ámbito nacional y ha estado presente en cada hito de la historia argentina, haciendo crecer la libre expresión y el acceso a la información. La 100 es una de las FM con más historia en la radiofonía argentina. Apalancada en su fortaleza en el mundo analógico y en su capacidad de exploración en el mundo digital, La 100 reúne en su programación a las principales figuras del entretenimiento local a la que se le suma una meticulosa curaduría musical. A través de sus productos digitales, sus figuras y sus equipos, Radio Mitre S.A. acompaña a cada oyente con toda la información necesaria. #SomosMitre

