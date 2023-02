Comunicado de prensa de Business Wire: Trilliant

Trilliant, proveedor internacional líder de soluciones para infraestructura de medición avanzada (IMA), redes inteligentes, ciudades inteligentes e IIoT, anunció su asociación estratégica a largo plazo con el Grupo Saesa, uno de los principales distribuidores de electricidad de Chile.

El Grupo Saesa instalará las plataformas de software y comunicación de RF de Trilliant para sus aplicaciones de IMA, grilla inteligente (smart grid) e IIoT, que ayudarán a la organización a perfeccionar la experiencia de sus clientes, garantizar la entrega de energía segura y confiable a sus clientes y contribuir a los objetivos de sostenibilidad de la compañía.

El Grupo Saesa, a través de sus distribuidoras, Sociedad Austral de Electricidad S.A., Empresa Eléctrica de la Frontera S.A., Compañía Eléctrica Osorno S.A. y Empresa Eléctrica de Aisén S.A., cuenta con más de 950.000 clientes. Es dueño y operador de más de 62.000 kilómetros de redes de transmisión y distribución en todo el país.

"Trilliant aporta una cartera internacional de experiencia y el compromiso de que nuestro equipo tenga éxito", señaló al respecto Leonel Martínez, ejecutivo de distribución del Grupo Saesa. "Las tecnologías y la experiencia de Trilliant les darán valor real y mejoras tangibles a nuestros clientes y operaciones".

"Estamos encantados de concretar esta alianza con el Grupo Saesa", manifestó Nick Matchett, director general de Trilliant para el Continente Americano. "Hay muchas sinergias entre nuestras dos compañías, en particular, nuestra pasión por la innovación tecnológica y la sostenibilidad. El Grupo Saesa tiene el compromiso inquebrantable de ofrecerles los más altos estándares y el mayor valor a sus clientes. Esperamos mejorar la calidad, seguridad y fiabilidad para sus clientes con esta asociación".

Trilliant trabaja con clientes de todo el mundo, desde el reciente y exitoso proyecto de medidores inteligentes de agua en Canadá, hasta su asociación en el Reino Unido con Manx Utilities para instalar medidores inteligentes de electricidad en toda la Isla de Man, pasando por su asociación con SAMART para instalar IMA para la Autoridad Provincial de Electricidad de Tailandia (PEA). Más recientemente, Trilliant ha sido seleccionado por ESB Networks como uno de los proveedores de medidores inteligentes para sustentar la adopción del Programa Nacional de Medidores Inteligentes de Irlanda.

Presentes en DISTRIBUTECH 2023

Trilliant participará en DISTRIBUTECH 2023 en el Centro de Convenciones de San Diego (del 7 al 9 de febrero), donde demostrará su compromiso de facilitar la capacidad de elección con su plataforma agnóstica de dispositivos y soluciones interoperables para empresas energéticas, servicios públicos y ciudades inteligentes de todo el mundo. Visite Trilliant en el stand 1701 de la planta de exposiciones. Para reservar una demostración y una reunión personalizadas, comuníquese con info@trilliant.com.

Acerca de Trilliant

Trilliant® potencia el sector energético mundial con su plataforma de comunicaciones agnóstica y de eficacia demostrada, con la cual las empresas de servicios públicos y las ciudades pueden instalar cualquier aplicación de forma segura y confiable en una red potente. Nuestra cartera de productos fue diseñada para ofrecer la posibilidad de elegir, sin el riesgo de que los clientes queden "atrapados" por un proveedor tecnológico o un fabricante de medidores. Estamos orgullosos de ofrecer soluciones para misiones cruciales, ideales para IMA, datos y análisis, medición inteligente, redes inteligentes y ciudades inteligentes. Los clientes de todo el mundo disfrutan de las ventajas que ofrece la combinación única de flexibilidad, sostenibilidad y escalabilidad de Trilliant, porque conecta a las empresas de servicios públicos y las ciudades con la IIoT y les abre un camino más estratégico hacia la transición energética. Visítenos en www.trilliant.com.

Acerca del Grupo Saesa

El Grupo Saesa cuenta con más de 95 años de experiencia en el país. Es la principal distribuidora eléctrica del sur de Chile, país en el que abastece de electricidad a unos 950.000 clientes, entre las regiones de Ñuble y Aysén. En transmisión, opera en distintos puntos del país entre las regiones de Antofagasta y Los Lagos, con 75 subestaciones y 2.280 km de redes de transmisión. Además, la empresa cuenta con más de 275 MW de capacidad de generación instalada. Los controladores del Grupo Saesa son los fondos de pensiones canadienses Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP) y Alberta Investment Management Corporation (AIMCo), cada uno de los cuales detenta una participación del 50%.

Contacto

