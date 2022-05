Comunicado de prensa de Business Wire: Trilio

KUBECON + CLOUDNATIVECON EUROPE-Trilio, proveedor líder de protección de datos nativos de la nube, acaba de anunciar un avance técnico sobre una nueva capacidad "Continuous Restore" (restauración continua) que está siendo expuesta a la comunidad nativa de la nube en la conferencia KubeCon + CloudNativeCon Europe. Continuous Restore ofrece niveles de replicación, restauración y migración de datos y metadatos más rápidos desde cualquier plataforma de almacenamiento o nube a otra, lo que mejora drásticamente los tiempos de recuperación de las aplicaciones nativas de la nube.

Totalmente independiente del almacenamiento, la nube y la distribución, la capacidad denominada "Continuous Restore" de Trilio permitirá a los usuarios preparar datos de forma continua en nubes múltiples y heterogéneas. Esto significa que las aplicaciones, independientemente de dónde residan, podrán acceder a esos datos y ponerse en línea en cuestión de segundos, para alcanzar niveles excepcionales de objetivos de tiempo de recuperación (Recovery Time Objectives, RTO). La función se introducirá como parte de la plataforma de protección y gestión de datos nativa de la nube TrilioVault para Kubernetes.

"Los entornos distribuidos que comprenden recursos de núcleo, de borde y de nube se están convirtiendo en la arquitectura predominante para las empresas actuales", afirmó Murali Balcha, fundador y director de tecnología de Trilio. "Las empresas necesitan trasladar con frecuencia las aplicaciones con seguimiento de estado y sus volúmenes de datos entre estos diversos entornos para lograr una rentabilidad, un rendimiento, una seguridad y unos imperativos de recuperación ante desastres. Lamentablemente, en la actualidad no existe ninguna solución fácil de usar y asequible para la replicación continua de volúmenes de datos a través de entornos de infraestructura heterogéneos".

"La capacidad "Continuous Restore" de Trilio permite la migración y replicación de aplicaciones con seguimiento de estado en segundos o minutos, de modo que cualquier empresa puede proteger y utilizar sus datos en cualquier lugar, independientemente de lo que la aplicación ejecute o de dónde se almacenen los datos", continuó Balcha. "De este modo, las organizaciones tendrán la capacidad de cumplir con los principales niveles de tiempo de actividad de las aplicaciones, alcanzar los acuerdos de nivel de servicio (Service Level Agreemente, SLA) que se esperan de las aplicaciones de nivel de producción, y todo ello a un precio razonable. "Continuous Restore" es un cambio de juego que hará que las empresas modernas de hoy sean aún más competitivas y resilientes".

Los casos de uso para la capacidad Continuous Restore incluyen:

1.Recuperación de desastres: Los usuarios podrán alcanzar los objetivos de disponibilidad y recuperarse de cortes o fallos en cuestión de segundos o minutos en lugar de días o semanas. Con "Continuous Restore", los objetivos de tiempo de recuperación mejorarán en más de un 80 % respecto a los métodos tradicionales.

2.Migraciones de aplicaciones: "Continuous Restore" permite a los equipos de TI optimizar el rendimiento y lograr un mejor costo total de propiedad al elegir la infraestructura que mejor se adapte a las necesidades actuales. La capacidad "Continuous Restore" también permitirá a las organizaciones unificar su infraestructura, especialmente a aquellas que han crecido rápidamente y han adoptado una serie de plataformas de computación y soluciones de almacenamiento para satisfacer necesidades únicas. Con "Continuous Restore" será factible una movilidad tremendamente rápida de las aplicaciones a través de los silos de infraestructura, lo que supondrá que dejen de ser silos.

3.Pruebas/desarrollo: Los desarrolladores pueden aumentar la velocidad de las prácticas de automatización continua y control continuo (denominadas CI/CD pipeline) organizando los datos para múltiples entornos de prueba/desarrollo. Estos entornos de prueba/desarrollo pueden ponerse en marcha en cuestión de segundos con datos de producción replicados de forma continua y acelerar la introducción de cambios validados en la producción. De hecho, los equipos de DevOps pueden utilizar esta capacidad para probar sus protocolos de "restauración" y garantizar que esta funcione cuando sea necesario.

4.Curaduría de datos de las nubes de borde: A medida que los entornos distribuidos proliferen en el futuro, grandes cantidades de datos se recopilarán en "el borde", y esta información procedente de diversas arquitecturas tendrá que ser rápidamente replicada y trasladada a través de los sistemas distribuidos donde pueda ser asimilada y analizada de forma centralizada por todo tipo de aplicaciones diferentes.

"Continuous Restore" es una capacidad dentro de TrilioVault para Kubernetes y estará disponible de forma general como parte de un lanzamiento del producto en el tercer trimestre de 2022. Quienes deseen obtener una vista previa o probar la capacidad, comuníquense con Trilio.

Acerca de Trilio

Trilio es líder en protección de datos nativos de la nube para entornos Kubernetes, OpenStack y Red Hat Virtualization. Tanto los operadores de infraestructuras en la nube como los desarrolladores confían en nuestra tecnología TrilioVault para las copias de seguridad y la recuperación, migración y movilidad de aplicaciones. Para los clientes de los sectores de las telecomunicaciones, la defensa, la automoción y los servicios financieros, TrilioVault es la solución ideal para la recuperación de desastres, la migración de cargas de trabajo, el traslado de cargas de trabajo a nuevas infraestructuras y la migración a nuevas distribuciones de software. Trilio.io, Twitter y LinkedIn.

