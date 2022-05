Comunicado de prensa de Business Wire: TransferMate

TransferMate, proveedor líder mundial de infraestructura de pagos B2B como servicio, anuncia su ronda de financiación de 70 millones de dólares, con lo que la compañía alcanza una valoración de 1000 millones de dólares con una financiación total de 130 millones de dólares. Railpen, uno de los mayores fondos de pensiones del Reino Unido, que gestiona 37 000 millones de libras, intervino en dicha ronda.

La infraestructura global de licencias y la red bancaria de TransferMate han crecido hasta convertirse en auténticas referencias en la industria, por lo que la empresa ha sido elegida como socio preferido para impulsar los productos de pagos B2B de algunas de las mayores plataformas de software, bancos innovadores y entidades fintech del mundo. Esta ronda de financiación, que se compone en su totalidad de capital primario, se utilizará para ampliar sus equipos a nivel mundial y seguir invirtiendo en innovación tecnológica y en su paquete de productos.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Railpen como accionista en este gran momento", comentó Terry Clune, fundador de TransferMate. "Con la combinación de nuestra tecnología y nuestra red global de licencias, permitimos a los proveedores de software, a los bancos y a las empresas de tecnología financiera realizar pagos de forma mucho más rápida y barata que el sistema SWIFT tradicional. Aprovecharemos esta inversión para seguir reclutando talento financiero de alto nivel que pueda ayudar a ampliar nuestra cartera de clientes".

"Desde el principio hemos apostado por establecer nuevos estándares en la forma en que las empresas realizan y reciben pagos internacionales. Nuestro compromiso de ofrecer transparencia y velocidad en tiempo real cuando las empresas realizan pagos transfronterizos ha hecho que TransferMate se convierta en la infraestructura global de pagos B2B elegida por las principales plataformas de gestión de compras y gastos del mundo", afirmó Sinead Fitzmaurice, directora ejecutiva de TransferMate. "Con esta inversión podremos acelerar nuestra misión de impulsar la innovación mientras las empresas buscan digitalizar sus pagos B2B dentro del software principal que utilizan para llevar a cabo sus actividades diarias".

Esta nueva ronda de inversión, junto con la valoración de 1000 millones de dólares, consolida a TransferMate como la red de pagos B2B independiente más completa del mundo. Este sistema permite a las empresas y a los particulares realizar pagos transfronterizos en más de 201 países y en 141 divisas, de forma tan sencilla y rentable como si se tratara de una transferencia de fondos nacional, y con total transparencia de la transacción hasta el punto de conciliación final.

"Nos entusiasma formar parte del rumbo de TransferMate en su intento de permitir a las empresas digitalizar de forma rentable sus pagos transfronterizos", señaló Julia Diez, directora de cartera de Railpen. "Esta inversión es un paso más en la estrategia de Railpen de invertir en empresas innovadoras y de alta calidad para el crecimiento a largo plazo. También avala nuestro propósito de asegurar el futuro de nuestros miembros".

La ronda de financiación fue gestionada por Barclays Bank PLC, a través de su banco de inversión.

Si desea conocer mejor la infraestructura como servicio de TransferMate, póngase en contacto con nosotros aquí.

Acerca de TransferMate

TransferMate, filial de CluneTech, es el proveedor líder mundial de infraestructura de pagos B2B como servicio, que permite a las empresas enviar y recibir pagos transfronterizos de forma más rápida, sencilla y económica. TransferMate, de la mano de Clune y de su directora ejecutiva, Sinead Fitzmaurice, ha construido una de las mayores carteras de licencias de pagos de todo el mundo, que incluye 51 estados y territorios de Estados Unidos, para dar soporte a las operaciones en más de 201 países y con 141 divisas. Los principales bancos, entidades fintech y proveedores de software se asocian con TransferMate para ofrecer una experiencia de usuario mejorada a sus clientes empresariales. La empresa ya ha creado integraciones a medida para bancos como ING y AIB, que también son inversores en la empresa. La solución API de TransferMate permite a los socios digitalizar el flujo de pagos dentro de su software, con lo que todas las empresas consiguen importantes ahorros de tiempo y financieros.

Información: https://www.transfermate.com/

Acerca de Railpen

Railpen, uno de los mayores fondos de pensiones del Reino Unido con inversiones en tecnología financiera que incluyen Starling Bank y Bill.com, es responsable de la custodia y la inversión de unos 37 000 millones de libras esterlinas en nombre de los 350 000 miembros que componen el plan.

Acerca de Barclays Bank PLC

Barclays Bank PLC, que cuenta con la autorización de la Autoridad de Regulación Prudencial y está regulado por la Autoridad de Conducta Financiera y la Autoridad de Regulación Prudencial, interviene en nombre de TransferMate únicamente en el marco de esta ronda de financiación.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220522005042/es/

Contacto

Para cualquier consulta de la prensa: Fiona MacCarthy Responsable de Comunicación del Grupo, Clunetech Tel.: +353879314131 Correo electrónico: fiona.maccarthy@clunetech.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.