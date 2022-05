Comunicado de prensa de Business Wire: Trading Central

Los premios al analista técnico Technical Analyst Awardsreconocen lo mejor en investigación de mercados, datos financieros, software e inteligencia artificial. En la edición de 2022, los compañeros del sector votaron a Trading Central como ganador en trescategorías: Mejor producto de IA, Nuevo producto más innovador y Mejor proveedor de datos multiactivos.

El conjunto de aplicaciones y APIs integrables de Trading Central impulsa las plataformas de brokers online más importantes del mundo para apoyar a los inversores y a los traders activos a lo largo de su proceso de decisiones. Estamos orgullosos de haber sido reconocidos por nuestros incesantes esfuerzos para desafiarnos primero a nosotros, innovar e irrumpir en la industria.

TC Market Buzz® al mejor producto de IALeer menos, saber más

TC Market Buzz aprovecha la inteligencia artificial para dar sentido a los millones de titulares de noticias, publicaciones en redes sociales y artículos que se publican en Internet todos los días. Sustituye los titulares estáticos por visualizaciones de datos sencillas, atractivas e informativas.

Los usuarios pueden:

-- Identificar qué instrumentos están en boca de todos en función del volumen de noticias

-- Ver los temas más resonantes de un instrumento

-- Comprobar los hechos con artículos de los principales proveedores de noticias

TC Fundamental Insight® para el nuevo producto más innovadorEl futuro de quienes confían en el análisis fundamental

Los inversores que recurren a los datos fundamentales tienen que digerir montañas de información corporativa publicada por las empresas que cotizan en bolsa. Fundamental Insight ofrece interpretaciones sencillas de datos financieros complejos para ayudar a los usuarios a tomar decisiones inteligentes

-- TC Quantamental Rating®: Una visión de alto nivel sobre el rendimiento de una acción.

-- Precio objetivo: Una proyección de dónde podría llegar una acción en 12 meses.

-- Nowcasting: Un indicador macroeconómico para conocer la asignación de activos, la rotación de sectores y los movimientos de precios.

Central de operaciones para el mejor proveedor de datos multiactivosUn sólo lugar con toda la información para tomar mejores decisiones de inversión

Los análisis de Trading Central son herramientas potentes para la adquisición, el compromiso y la retención de los clientes. Su paquete asiste a los usuarios de todos los niveles de habilidad que operan acciones, divisas, criptomonedas, materias primas y mucho más. La investigación de Trading Central ayuda a los inversores a encontrar y validar oportunidades, a programar operaciones, a aprender sobre los mercados financieros y a gestionar el riesgo.

Alain Pellier, director general de Trading Central, comentó: "Estos premios destacan los nuevos productos y las competencias analíticas lanzadas por Trading Central durante el año pasado. En nuestros esfuerzos por asistir a las empresas de operación bursátil como punto único de información para facilitar las decisiones de inversión, estamos orgullosos de ser reconocidos por los premios Technical Analyst Awards como líderes en esta industria en constante cambio".

Trading Central ganó recientemente en la categoría de Investigación financiera e innovación de datos en los premios Fintech Breakthrough Awards.

Conozca las soluciones de Trading Central.

