Comunicado de prensa de Business Wire: Trackforce Valiant

Trackforce Valiant, un proveedor líder de soluciones de gestión de personal de seguridad anunció hoy la adquisición de TrackTik Software, uno de los proveedores de gestión de personal de seguridad basado en la nube más innovadores y de más rápido crecimiento. La combinación de estas dos compañías han creado un nuevo líder del mercado en lo relativo a ofrecer visibilidad y control del personal de seguridad física.

"Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a TrackTik a la familia de Trackforce Valiant," dijo Trevor Campion, CEO de Trackforce Valiant. "Ahora más que nunca creemos en la importancia de ofrecer las soluciones de seguridad correctas para las compañías de todos los tamaños y todas las necesidades comerciales. La incorporación de TrackTik nos permite ofrecer una amplia gama de opciones tecnológicas diseñadas a medida para las necesidades únicas de las operaciones de seguridad física."

TrackTik fue fundada en 2013 con la misión de ofrecer un completo conjunto de herramientas a partir de un software fácil de usar para eliminar el miedo a la tecnología, a los fines de ponerla a trabajar en pos de la gestión del personal de seguridad. Desde sus orígenes en Montreal, Canadá, TrackTik ofrecer sus soluciones en más de 35 países y en 6 continentes y ha estado innovando constantemente la forma en que las compañías aprovechan la tecnología de gestión de personal para las operaciones de seguridad. La plataforma ofrece una suite completa de aplicaciones, que combina las necesidades de la administración y el frente de vigilancia en las operaciones de seguridad.

Como resultado de esta nueva incorporación, las compañías de seguridad física ahora pueden aprovechar las mejores prácticas combinadas de dos proveedores líderes de la gestión del personal de seguridad, lo que permite tener distintas opciones para gestionar operaciones de seguridad. Además la combinación de los equipos tecnológicos de Trackforce Valiant y TrackTik Software le permitirá a la compañía seguir innovando y mejorar sus soluciones de forma mucho más profunda que los demás proveedores de software de la industria.

"El mercado de la seguridad física continúa creciendo y eso trae aparejado la necesidad de contar con soluciones que puedan crecer al mismo ritmo," dijo Simon Ferragne, CEO de TrackTik. "Esta adquisición nos posiciona como el líder dominante del sector de la tecnología de personal de seguridad y ancianos trabajar en conjunto para alcanzar nuestra misión de crear soluciones tecnológicas innovadoras y de avanzada para nuestros clientes."

Ambas compañías continuarán la operación del servicio de sus clientes y asociados, con Trevor Campion como CEO de la organización combinada y Simon Ferragne, CEO de TrackTik, asumiendo el rol de CTO. Simon Ferragne y los inversores de TrackTik, CDPQ Investissements, Georgian, Klass Capital, Inovia Capital, Intercap, e Schauer Ventures han vuelto a invertir una parte de sus ganancias en la entidad recientemente creada para ayudar a impulsar el continuo crecimiento de la compañía . TrackTik continuará operando y manteniendo su presencia en Quebec, como uno de los principales empleadores de pequeña y mediana empresa de Canadá. Trackforce Valiant y TrackTik colaborarán en el desarrollo e innovación de soluciones de seguridad, entre las que se incluyen la Gestión de Horarios y Trabajo, Rondas de Guardias, Gestión de Incidentes, Despacho y Patrullas Móviles, como así también la gestión de Facturación y Pagos.

Acerca de Trackforce Valiant

Trackforce Valiant es una empresa líder en soluciones de gestión de personal de seguridad completas. Más de 300.000 profesionales en más de 30.000 sitios de cliente y 45 países utilizan Trackforce Valiant todos los días para garantizar la entrega de servicios de seguridad confiables, mejorar la eficiencia operativa y gestionar de forma óptima su capital humano. Durante casi 30 años, Trackforce Valiant ha brindado soluciones de seguridad completamente integradas a sus asociados y clientes. Gracias a su experiencia y conocimientos en seguridad y su tecnología de sistemas de información de avanzada, Trackforce Valiant se enorgullece de ofrecer las soluciones más efectivas disponibles del mercado. Entre nuestros clientes contamos a los proveedores líderes mundiales en servicios de guardias de seguridad, como así también los principales aeropuertos, universidades y corporaciones de todo el mundo. Información adicional disponible enhttps://www.trackforcevaliant.com.

Acerca de TrackTik

TrackTik es una compañía scale-up privada canadiense, con respaldo de VC, fundada en 2013, que cuenta con más de 200 empleados y que ofrece una solución de gestión de personal basado en la nube dentro de la industria de la seguridad física. Tiene sus oficinas principales en Montreal, con sucursales en el Reino Unido y presencia en distintas provincias de Canadá y los Países Bajos. TrackTik le da servicio a 780 clientes en más de 35 países. TrackTik rápidamente se estableció como un líder en el mercado con la visión de conectar de forma impecable personas, flujos de trabajo y sistemas, para crear una mejor manera de trabajar dentro del ámbito del personal de seguridad física. La suite integrada de herramientas automatizadas de TrackTik conecta fluidamente las operaciones en el frente de vigilancia y la gestión en la administración, lo que permite que los managers puedan hacer un seguimiento del progreso de los trabajadores en campo, reducir la cantidad de tareas manuales, reducir costos, obtener de los datos información valiosa a partir de la cual actuar para demostrar valor, impulsar la eficiencia operativa y aumentar la productividad, la satisfacción en el trabajo y la retención. Información adicional disponible enhttps://www.tracktik.com.

