Comunicado de prensa de Business Wire: Tracer

Tracer, líder en protección y éxito de marca, anunció hoy la adquisición de Mad Power Technologies, empresa que brinda servicios de IA y aprendizaje automático con experiencia en captura y modelado de datos, análisis avanzado e ingeniería de datos, y suministro de aplicaciones en la nube. Ubicada en Madeira, Portugal, Mad Power Technologies será el Centro de Excelencia global para la IA y la Ciencia de Datos de Tracer, ampliará la expansión de Tracer en Europa y acelerará la atención al cliente en toda Europa.

"Las estafas digitales, el mal uso de las marcas y el fraude electrónico se han generalizado cada vez más en todas las zonas, dado que las sofisticadas redes de actores con malas intenciones buscan aprovecharse de las empresas y sus clientes a través del fraude en línea y la violación de marcas", señaló Rick Farnell, director ejecutivo de Tracer. "La adquisición de Mad Power Technologies brinda un equipo de avezados expertos, desarrolladores y analistas de IA para acelerar nuestro ritmo de innovación y expansión hacia los mercados de EMEA. Los clientes de todos los tamaños en todo el mundo nos dicen que las ofertas de protección de marcas tradicionales carecen de innovación y no están al día con las necesidades de sus empresas. Con nuestro moderno enfoque de IA human-in-the-loop (HITL) por el cual las personas colaboran con la inteligencia artificial, estamos innovando para satisfacer las necesidades actuales y futuras del mercado global y estamos brindando resultados de negocios de primera categoría para las instancias tiempo de seguimiento (TTT), tiempo de recomendación (TTR) y tiempo de copiar (TTTD) del mal uso de marca en línea. Continuaremos invirtiendo en nuestra plataforma Tracer mientras fijamos la pauta para el éxito de marca".

Tracer establece un Centro de Excelencia para la IA y la Ciencia de Datos

Gracias a la adquisición de Mad Power, Tracer ha establecido un Centro de Excelencia (CoE) para la IA y la Ciencia de Datos en Madeira, Portugal, a fin de continuar generando talento en IA y desarrollo de software. El CoE para la IA y la Ciencia de Datos acelerará la innovación de productos de Tracer para IA HITL y el aprendizaje automático incluida la visión por computadora, el procesamiento de lenguaje natural y el análisis de sentimientos. Tracer asimismo establecerá su Programa de Capacitación Académica global en Portugal, que permitirá que la empresa capacite a talento tecnológico en las áreas de IA, ciencia de datos e ingeniería de software. Desde el lanzamiento de la sociedad entre Mad Power y Tracer, el CoE ha contratado a 60 empleados nuevos dedicados a la innovación tecnológica.

El CoE para la IA y la Ciencia de Datos acelerará la capacidad de Tracer de procesar y analizar volúmenes masivos de datos en todos los canales digitales a fin de evitar el mal uso de marca, descubrir conocimientos del mercado y acelerar el éxito de marca. En todos canales Web2 tradicionales y Web3 emergentes, las marcas en la actualidad enfrentan una cantidad mayor de amenazas digitales sofisticadas. La omisión de identificar y mitigar los riesgos con rapidez puede derivar en violaciones de copyright y marcas comerciales, suplantación de identidad de marca, falsificación digital y otros tipos de mal uso de marca.

El producto emblema de la empresa, Tracer Protect, es la plataforma SaaS primera en su tipo que aprovecha la IA HITL y el aprendizaje automático para rastrear, analizar y mitigar permanentemente el mal uso de marca en los canales Web2 y Web3 globales. Al incorporar el criterio humano en puntos de decisión clave, la Plataforma Tracer permite una mejora continua de los modelos y algoritmos de IA y aprendizaje automático de la plataforma.

Para obtener más información, visite el sitio web o cree su informe personalizado de Análisis de Tracer y mal uso de marca.

Acerca de Tracer

Tracer acelera el éxito de marca de las marcas más queridas a nivel mundial, incluidas cuatro de las cinco principales empresas globales más valiosas. En el escenario actual de amenazas digitales altamente sofisticadas y de hipercompetencia, nunca antes hubo tantas dificultades para que las empresas detecten los riesgos y las oportunidades en el universo digital en evolución. La Plataforma Tracer mitiga el mal uso de marcas digitales para preservar las auténticas interacciones con los clientes y descubre categorías nuevas de conocimientos de mercado dinámicos para tomar mejores decisiones comerciales. La tecnología TracerAI? captura y filtra datos de manera permanente provenientes de miles de fuentes digitales Web2 y Web3 globales, incluidos dominios y sitios web, mercados, redes sociales, aplicaciones móviles y tiendas de aplicaciones, motores de búsqueda, mercados NFT, entornos metaverso, dominios Web3 y más. TracerAI aplica un paquete avanzado de IA en el que están involucrados los humanos y métodos de aprendizaje automático para analizar y correlacionar instancias de uso y mal uso de marcas en todo este escenario digital. Esto permite que las empresas "vean lo que no se ve" y controlen el uso de su marca en línea, mejorando la integridad de la marca para aumentar la lealtad y la satisfacción de los clientes. El producto Tracer Protect de la plataforma líder del mercado para protección de marca en línea brinda supervisión y análisis en tiempo real de violación de propiedad intelectual y copyright, fraude, suplantación de identidad de marca, falsificación digital y falsificación digital y física y otras formas de mal uso de la marca. Esto permite que las empresas eviten el mal uso de las marcas antes de que exista la posibilidad de dañar sus marcas. A fin de lograr el máximo nivel de seguridad para dominios valiosos, el Registrador Tracer provee registro y gestión de dominios corporativos de nivel empresarial así las compañías pueden proteger su marca a largo plazo desde el comienzo. La Plataforma Tracer, que aprovecha más de una década de experiencia en protección de marcas en el mundo real, logra una rápida detección de violaciones de marcas con una precisión líder del mercado, lo que genera una detección y ejecución en un tiempo considerablemente más rápido.

