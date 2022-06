Comunicado de prensa de Business Wire: Toshiba

Toshiba Global Commerce Solutions, líder en participación de mercado en tecnología de tiendas minoristas, anunció hoy que ha sido nombrado líder en IDC MarketScape: "Worldwide Point-of-Sale Software Vendors in Grocery and Food Store Retail 2022 Vendor Assessment (Evaluación de Proveedores Mundiales de Software de Punto de Venta en el segmento de Supermercados y Tiendas de comestible del 2022 (doc. n.° US46743220, mayo de 2022)".

"Nos sentimos honrados de ser reconocidos como un líder", afirmó Rance Poehler, presidente y director ejecutivo de Toshiba Global Commerce Solutions. "Nos estamos moviendo muy rápido hacia un nuevo mundo donde los puntos de contacto del retail deben estar interconectados para crear una experiencia de compra personalizada y cohesiva que los consumidores esperan: en el punto de venta (point of sale, POS) y en toda la tienda. Hoy, estamos trabajando en estrecha colaboración con los retailers para acelerar esta transformación mediante la unificación de canales y digitalización de sus tiendas con nuestra plataforma y soluciones de comercio ELERA, lo que les permite adaptarse y escalar rápidamente para ofrecer una experiencia excepcional".

IDC MarketScape es la principal herramienta de evaluación de proveedores de la industria de TI que proporciona una evaluación cuantitativa y cualitativa del mercado tecnológico en profundidad. Este IDC MarketScape de 2022 evalúa las capacidades y las estrategias de los proveedores de soluciones de software de puntos de venta (POS) empresarial que tienen una presencia significativa en el segmento global de tiendas de comestibles/alimentos. Un componente clave de la evaluación es cómo los compradores de TI perciben los beneficios del software de POS para satisfacer las necesidades únicas y en constante cambio de las tiendas de comestibles, así como la estrategia y el compromiso de los proveedores con la innovación para permitir el éxito omnicanal continuo de los retailers.

"Los jugadores exitosos deben habilitar la visibilidad y la democratización de los datos que provienen de cada punto de contacto del cliente", señaló Margot Juros, gerente de investigación, estrategias de tecnología minorista mundial, IDC en la evaluación. "Un diferenciador clave entre los líderes en este espacio es la capacidad de proporcionar datos procesables en tiempo real para ayudar a los retailers del segmento de supermercados a realizar cambios impactantes a nivel de la tienda".

El informe destaca las fortalezas clave de Toshiba:

Presencia global: "Toshiba Global Commerce Solutions se destaca por su presencia global, gran base instalada de sistemas de POS, una fuerte visión omnicanal y roadmap, una larga historia de innovación y la capacidad demostrada para satisfacer las necesidades continuas del negocio, lo que convierte a Toshiba en un competidor formidable".

Comercio unificado de siguiente nivel: "La plataforma ELERA de Toshiba se distingue de muchos competidores por su adopción de tecnologías modernas en toda la plataforma para llevar el comercio unificado al siguiente nivel, incluidos IoT, edge, análisis/visualización de datos y visión por computador. Su arquitectura de microservicios permite una interacción fluida de las aplicaciones elegidas por el retailer en todos los canales, al tiempo que mantiene una experiencia de usuario común en toda la plataforma (head or headless)"

Flexibilidad: "Toshiba ofrece a los minoristas una gran flexibilidad para los pagos desde la plataforma, al actuar como conector entre el POS y las pasarelas de pago. Los minoristas pueden utilizar una pasarela de pago existente o una pasarela de Toshiba, lo que elimina la necesidad de proveedores externos en el medio".

Acerca de IDC MarketScape:

El modelo de evaluación de proveedores de IDC MarketScape está diseñado para brindar una visión general de la aptitud competitiva de los proveedores de TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en un mercado determinado. La metodología de investigación utiliza un método riguroso de calificación basado en criterios tanto cuantitativos como cualitativos para lograr una sola ilustración gráfica de la posición de cada proveedor en un mercado determinado. IDC MarketScape proporciona un marco claro en donde se pueden comparar de manera significativa las ofertas de productos y servicios, las capacidades y estrategias y los factores de éxito actuales y futuros de los proveedores de TI y telecomunicaciones. Dicho marco también brinda a los compradores una evaluación de 360 grados de los puntos fuertes y débiles de los proveedores actuales y posibles.

Acerca de Toshiba Global Commerce Solutions

Toshiba Global Commerce Solutions es líder global con participación en el mercado en tecnología para negocios minoristas y es la primera opción en soluciones comerciales unificadas de las tiendas minoristas. Junto con un equipo global de socios comerciales exclusivos, nos adelantamos al futuro de las ventas minoristas con soluciones comerciales innovadoras que impulsan la participación del cliente, transforman la experiencia en el punto de venta y aceleran la transformación digital. Para obtener más información, visite commerce.toshiba.com y contáctese con nosotros a través de Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube.

