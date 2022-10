Comunicado de prensa de Business Wire: Toshiba

Una transformación en la experiencia de compra está llegando a los clientes de Corporación El Rosado en Ecuador. La compañía es la primera en el país en elegir la solución de Self Checkout System 7 de Toshiba Global Commerce Solutions para instalar 400 unidades en más de 150 tiendas y poder dar inicio una experiencia de compra innovadora, intuitiva y amigable para los consumidores.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221025005076/es/

Corporación El Rosado en Ecuador es la primera en el país en elegir la solución de Self Checkout System 7 de Toshiba Global Commerce Solutions para dar inicio una experiencia de self-checkout innovadora, intuitiva y amigable para los consumidores. (Photo: Business Wire)

"Estamos encantados de embarcarnos en esta emocionante ampliación de nuestra relación de negocios con el Rosado con el apoyo de nuestro socio de negocios regional 33º Sur", menciona Bill Campbell, vicepresidente Senior de Ventas Globales de Toshiba Global Commerce Solutions. "Así mismo, fue importante como El Rosado vínculo a sus empleados y clientes desde el principio en el desarrollo de la transformación e innovación que la compañía está llevando a cabo. Ser los primeros en implementar esta tecnología tiene muchos beneficios para El Rosado, creando una ventaja competitiva al definir un nuevo nivel de experiencia del cliente para sus compradores".

Para implementar esta nueva alternativa en la experiencia de pago para sus clientes, Grupo El Rosado siempre fue receptivo con el enfoque consultivo de Toshiba Global Commerce Solutions y su socio de negocios con sede en Chile, 33º Sur, para encontrar una solución que supliera las necesidades estratégicas para atender a sus clientes y reducir la presión en el punto de pago. El trío inició pilotos de los sistemas self-checkout en tres tiendas mostrando los usuarios una adopción de uso inmediata desde la primera semana de instalación, con una cifra cercana al 25 por ciento. El piloto incluyó modelos con pago usando dinero en efectivo y con tarjetas bancarias, resaltando que el primer modelo demostró una mayor tasa de uso en el país.

Corporación El Rosado tuvo la oportunidad de probar la solución en la vida real para comprender mejor qué modelo resonaría con sus clientes y su negocio. Trabajando juntos, el equipo observó cómo los clientes se sintieron cómodos con la facilidad de uso del sistema y quedaban encantados con la capacidad de poder manejar, por sí mismos, su compra en el punto de pago. El piloto en las tiendas formato Mini demostró cómo el Grupo podía mejorar la operación ofreciendo una mejor experiencia de compra para sus consumidores.

El Self Checkout System 7 de Toshiba pone a los consumidores a tener control de su experiencia de compra. Esta solución de pago brinda a los clientes la velocidad y la facilidad que se necesita en la tienda al eliminar los tiempos de espera en el punto de pago. Grupo El Rosado comenzará la instalación en enero de 2023, con las primeras 112 unidades y el resto de los sistemas se desplegarán de manera gradual.

"La flexibilidad para configurar y personalizar la solución de self-checkout de Toshiba, fue un elemento clave en el éxito de la adopción", dice Andres Trujillo co-fundador de 33 Grados Sur. "Formatos de tienda distintos, con clientes con expectativas y comportamientos de compra distintos pueden ser atendidos con una única solución. El sistema central de reportes nos entregaba valiosa información para ajustar los parámetros precisos que permiten mejorar la experiencia de los usuarios".

Acerca Corporación El Rosado

Corporación El Rosado es una de las empresas más importantes del Ecuador. Además de ser un ejemplo de innovación y desarrollo, genera miles de puestos de trabajo a lo largo de su operación. La corporación multifacética, con 14 banners diferentes que incluyen cadenas de supermercados, jugueterías, tiendas departamentales, centros para el hogar, tiendas de música y video, distribuidas en las ciudades más importantes del país.

Acerca 33º Sur

33º Sur desde Chile, exportamos soluciones y servicios diseñados para el retail del futuro. Aplicamos la tecnología y la innovación en un proceso de co-creación con nuestros clientes para entregar software: bien diseñado, a la medida y que agrega valor constantemente.

Acerca de Toshiba Global Commerce Solutions

Toshiba Global Commerce Solutions es líder mundial con gran participación de mercado en tecnología de tienda y la primera opción para soluciones integradas. Junto con un equipo global de socios de negocios dedicados, avanzamos en el futuro del comercio con soluciones innovadoras que mejoran el compromiso del cliente, transforman la experiencia en la tienda y aceleran la transformación digital. Para obtener más información, visite: commerce.toshiba.com y en nuestras redes sociales Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram and YouTube.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221025005076/es/

Contacto

Toshiba Global Commerce Solutions Elizabeth Romero Director, Corporate Communications elizabeth.romero@toshibagcs.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.