Comunicado de prensa de Business Wire: Toshiba

La empresa global de inteligencia de mercado Keypoint Intelligence reconoce a Toshiba America Business Solutions como proveedor de soluciones logísticas de primer nivel al otorgar al fabricante el premio Pacesetter a la logística Buyers Lab (BLI) 2023-2024. Esta es la tercera vez consecutiva que Toshiba gana este premio tan prestigioso.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221205005002/es/

Ayudamos a los profesionales de la logística las 24 horas del día

Toshiba se ha ganado el último premio de Keypoint Intelligence por ofrecer productos sólidos, diseñados específicamente para afrontar las aplicaciones de logística, además de ofrecer un servicio y asistencia líderes en el mercado las 24 horas del día y los 365 días del año. Keypoint Intelligence determinó el liderazgo de Toshiba en el mercado de la logística tras evaluar las ofertas relacionadas con esta área de una serie de fabricantes de imágenes de documentos.

Se consideraron más de 60 puntos de diferenciación en categorías vitales: hardware, software, servicio, atención y servicio técnico, servicios profesionales, seguridad y liderazgo de mercado.

"La capacidad de satisfacer las necesidades de los clientes de los mercados verticales exige algo más que un hardware de imagen documental de primera categoría. Ser líder en este campo también demanda un profundo conocimiento de los desafíos que los clientes de un determinado sector deben afrontar todos los días, junto con la capacidad de ofrecer soluciones y servicios para corregir esos puntos débiles", afirmó Jamie Bsales, director de análisis de flujos de trabajo de Keypoint Intelligence. "Nuestro estudio demostró que para el mercado de la logística, Toshiba puede hacer precisamente eso".

Keypoint Intelligence señaló que las impresoras multifunción (MFP) e?STUDIO? y las impresoras de etiquetas de Toshiba, reconocidas en el sector, son sistemas capaces, diseñados y concebidos para superar los desafíos que plantean los entornos logísticos. Una pantalla táctil que protege del polvo, los raíles de acero en las bandejas de papel y las bisagras reforzadas en los alimentadores de documentos y las puertas refuerzan los dispositivos e-STUDIO de Toshiba. Los equipos polifuncionales Toshiba, que admiten diversas medidas de autenticación, como los lectores de PIN, de inicio de sesión y contraseña, de tarjeta inteligente y biométricos, ofrecen el nivel de seguridad que esperan las organizaciones actuales.

La interfaz de usuario personalizable de Toshiba, Elevate?, disponible en todos los sistemas e-STUDIO, es otra característica importante que beneficia a los profesionales de la logística. La interfaz de usuario automatiza los flujos de trabajo rutinarios para empleados individuales, así como para departamentos enteros.

Las impresoras de etiquetas y recibos de Toshiba, con elementos resistentes en todos sus componentes, ayudan a organizar, rastrear y entregar los envíos. Las impresoras portátiles del fabricante combinan un diseño robusto con la protección contra el polvo y la humedad IP54, así como una resistencia probada a las caídas de metro y medio, lo que ayuda a garantizar un funcionamiento continuo en entornos difíciles. Los marcos metálicos y los componentes robustos aumentan aún más la durabilidad y el valor que ofrecen las impresoras industriales de Toshiba.

El programa de impresión gestionada como servicio (MPaaS) Encompass? de Toshiba, con tecnología en la nube, es otro elemento integral que potencia las operaciones logísticas.

Encompass asegura y optimiza las flotas de impresión a la vez que ayuda a conservar el papel. Gracias al análisis de mantenimiento predictivo, el programa MPaaS de Toshiba supervisa automáticamente la seguridad de los dispositivos y de la red, a la vez que facilita la asistencia técnica proactiva. Además, Toshiba es el único fabricante de tamaño libro mayor (A3) que cuenta con un programa MPaaS compatible con impresoras de etiquetas y recibos.

Además, Keypoint Intelligence también puntuó muy bien la señalización digital interactiva de Toshiba. La tecnología de Toshiba comunica información clave de seguridad, facilita el cumplimiento de los pedidos y facilita el seguimiento de las incidencias. La asistencia técnica de Toshiba las 24 horas del día y los servicios profesionales in situ fueron otros factores determinantes para obtener el premio Pacesetter de Buyers Lab 2022-2023 en Logística.

"El equipo de Toshiba agradece amablemente a Keypoint Intelligence por presentarnos una vez más su respetado honor en materia de logística", afirma el vicepresidente de marketing y desarrollo empresarial estratégico de Toshiba America, Bill Melo. "Nos esforzamos continuamente para desarrollar y ofrecer soluciones de clase mundial para que las organizaciones logísticas puedan operar de la manera más eficiente, eficaz y asequible posible".

Haga clic para twitear esta información: Keypoint Intelligence vuelve a coronar a Toshiba como líder en logística

Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc.

Toshiba America Business Solutions (TABS) es proveedor de soluciones para el lugar de trabajo con una amplia cartera de productos de flujo de trabajo y gestión de documentos reconocidos por la industria, para empresas de todos los tamaños en Estados Unidos, México y América Central y del Sur. TABS responde a las diversas necesidades de los profesionales de hoy con sus galardonadas impresoras polifuncionales e?STUDIO?, sus impresoras de etiquetas y recibos, señalización digital, servicios de impresión gestionados y soluciones en la nube. Toshiba prioriza siempre a sus clientes y las comunidades a las que sirve, está comprometida con la sostenibilidad, además de haber sido reconocida como una de las 100 mejores empresas sostenibles en la lista compilada por el Wall Street Journal. Para saber más, visite business.toshiba.com. Siga a TABS en Twitter, LinkedIn y YouTube.

Acerca de Keypoint Intelligence

Durante 60 años, los clientes de la industria de la imagen digital han confiado en Keypoint Intelligence para realizar pruebas prácticas independientes, datos de laboratorio y amplios estudios de mercado para impulsar el éxito de sus productos y ventas. Keypoint Intelligence ha sido reconocido como el recurso más confiable de la industria en cuanto a información imparcial, análisis y premios gracias a décadas de experiencia de los analistas. Los clientes han aprovechado este conocimiento crítico para la toma de decisiones estratégicas, la habilitación diaria de las ventas y la excelencia operativa para mejorar los objetivos empresariales y aumentar los resultados. Con el foco puesto en los clientes, Keypoint Intelligence continúa evolucionando a medida que la industria cambia, ampliando las ofertas y actualizando los métodos, además de comprender y colaborar codo a codo con la transformación de los fabricantes, los canales y sus clientes en el sector de la impresión digital y la imagen.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221205005002/es/

Contacto

Toshiba America Business Solutions Rick Havacko 949-462-6094 Rick.Havacko@tabs.toshiba.com

Keypoint Intelligence Carl Schell 973-434-7151 carl.schell@keypointintelligence.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.