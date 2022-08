Comunicado de prensa de Business Wire: Toshiba

Los compradores están a la vanguardia de la última adopción de Grupo Éxito para ofrecer una transformación digital perfecta en sus tiendas. Entre finales de 2022 y principios de 2023, los consumidores encontrarán una nueva experiencia con la solución de Self Checkout de Toshiba Global Commerce Solutions en todos los formatos de tienda de la compañía, incluidos Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter. Esta es la primera implementación en el segmento de supermercados de la solución Self Checkout de Toshiba en Colombia.

"Estamos emocionados de implementar una solución líder en la industria con el Self Checkout System 7 de Toshiba que está equipada para evolucionar con las últimas innovaciones y desarrollos de la industria del comercio", dice Camilo Gallego, vicepresidente de Grupo Éxito. "La solución es flexible y fácil de usar, ofreciendo la tecnología adicional sin fricciones para simplificar la experiencia de auto servicio de nuestros clientes. Ofrece todo lo que necesitamos en una sola solución."

La solución más reciente de Self Checkout de Toshiba Global Commerce Solutions brinda a los compradores una experiencia rápida, simple y moderna al mismo tiempo que ofrece confiabilidad y eficiencia para el retailer. La implementación de 300 sistemas se realizará inicialmente en las tiendas con formato Éxito y Carulla de la empresa.

"Éxito es un cliente muy importante en América del Sur y nos sentimos privilegiados de apoyarlo a lo largo de su jornada para satisfacer los cambios en los hábitos de compra de los consumidores con las últimas soluciones digitales", dice Bill Campbell, vicepresidente Senior de Ventas Globales de Toshiba Global Commerce Solutions. "Igualmente nos sentimos agradecidos por la fuerte relación comercial que mantenemos con nuestros socios de negocios a nivel regional, quienes son esenciales para traer las innovaciones a los retailers e implementar nuestras soluciones en el mercado local."

El socio comercial de Toshiba, Línea Datascan S.A., es un integrador local en Colombia y ha sido un socio estratégico de Almacenes Éxito y Toshiba durante los últimos 25 años, brindando los avances tecnológicos más innovadores en toda la región. La próxima instalación de 300 unidades de Self Checkout de Toshiba en la cadena líder del retail en Colombia también involucra la asociación de Toshiba y Línea Datascan para respaldar la integración con la solución de punto de venta del Éxito.

"Ser uno de los proveedores de soluciones tecnológicas del Éxito y socio de negocios de Toshiba durante la mayor parte de mi carrera ha sido una experiencia gratificante llena de crecimiento y continuo aprendizaje. Este proyecto de self-checkout es la continuidad de un camino que comenzó hace varios años con el cambio gerencial del Éxito por un equipo ejecutivo moderno que ha estado en constante búsqueda de mejorar la experiencia de sus clientes." dice Miguel Barreiro, CMO y fundador de Línea Datascan.

Más allá de una huella óptima que aumenta la venta por pie cuadrado en las tiendas, el Self Checkout System 7 de Toshiba Global Commerce Solutions ofrece numerosos beneficios líderes en la industria:

-- Funciones de seguridad personalizables para self-checkout y las mejores en su clase

-- Algoritmos patentados que limitan las intervenciones y minimizan la fricción durante el proceso de pago

-- Servicio al cliente optimizado que proporciona a los compradores opciones, privacidad y control al ofrecer opciones de pago adicionales

-- La reducción de los tiempos de espera en la fila aumenta la capacidad por puesto de pago sin afectar el costo de mano de obra

-- Permite la redistribución de la mano de obra para brindar un mejor servicio al cliente en otras áreas de la tienda

La adopción de la solución de Self Checkout amplía el enfoque del Éxito en poner a sus clientes en el centro de sus decisiones para mejorar la experiencia del consumidor. En el 2020, Éxito trabajó con Toshiba para crear una experiencia de compra moderna, intuitiva y sin fricciones, con pantallas táctiles y aplicaciones como las que se usan comúnmente en los teléfonos inteligentes, lo que resultó en tiempos de pago más rápidos y formas más flexibles para que los clientes paguen mientras permiten al retailer implementar capacidades innovadoras a su propio ritmo.

Acerca de Toshiba Global Commerce Solutions

Toshiba Global Commerce Solutions es líder mundial con gran participación de mercado en tecnología de tienda y la primera opción para soluciones integradas. Junto con un equipo global de socios de negocios dedicados, avanzamos en el futuro del comercio con soluciones innovadoras que mejoran el compromiso del cliente, transforman la experiencia en la tienda y aceleran la transformación digital. Para obtener más información, visite: commerce.toshiba.com y en nuestras redes sociales Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube.

Acerca Grupo Éxito

El Grupo Éxito es una compañía multilatina, líder del mercado al detal en Suramérica. Operan con más de 700 tiendas en Colombia, Argentina y Uruguay bajo las marcas de: Éxito, Disco, Devoto y Libertad. Sus tiendas venden una amplia gama de productos alimenticios y no alimenticios que van desde combustibles, productos electrónicos y muebles, hasta varios formatos de tiendas que van desde hipermercados hasta tiendas de conveniencia. El Grupo Éxito es la cadena de retail líder en Colombia con más de 6,000 POS instalados y operación en más de 500 tiendas en el país, siendo uno de los retailers más avanzados por su innovación, transformación digital, experiencias y sostenibilidad.

Acerca de Línea Datascan S.A.

Línea Datascan S.A es una empresa con más de 30 años de experiencia que integra soluciones tecnológicas que abarcan procesos de negocio desde la fabricación, almacenaje y transporte hasta la comercialización y contacto con el cliente a través de los diferentes canales comerciales en el mundo actual.

