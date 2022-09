Comunicado de prensa de Business Wire: TOKEN2049

TOKEN2049, la principal conferencia sobre criptomonedas de Asia, anuncia el equipo de DJ de AFTER 2049, el evento de clausura oficial de la edición de septiembre de este año. AFTER 2049, encabezado por la DJ y productora Carlita con sede en Estambul, el ícono de la música electrónica DJ Tennis, y Moojo, Mo-Shi y Leon (Calamar Crew), tendrá lugar el viernes 30 de septiembre, cuando se haga cargo de la azotea del edificio más emblemático de la ciudad, Marina Bay Sands.

Ocupará tanto la simbólica plataforma de observación que ofrece inmejorables vistas ininterrumpidas del horizonte de Singapur como CÉ LA VI, una de las instituciones de vida nocturna más icónicas de Singapur. AFTER 2049 tendrá lugar conjuntamente con la primera vuelta de práctica del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 de 2022. El evento exclusivo presentará las emocionantes vistas de la carrera nocturna en lo que será la fiesta más grande del fin de semana del Gran Premio de Singapur.

Raphael Strauch, fundador de TOKEN2049expresó: "AFTER 2049 es nuestra manera de agradecer a nuestra comunidad, socios y ponentes que nos han apoyado desde el primer día. Nos entusiasma traer a algunos de los nombres más grandes de la música electrónica, a la vez que presentamos algunas de las prometedoras estrellas de la región. Además de lo que va a ser el evento sobre criptomonedas más grande de Asia que convocará a más de 5000 asistentes, AFTER 2049 está decidido a elevar los estándares para los eventos de vida nocturna en Singapur y en la región más amplia de Asia Pacífico".

Una cantidad limitada de entradas para AFTER 2049 se venderán a través de Resident Advisor a partir del 13 de septiembre.

TOKEN2049 Singapur marca el debut de la conferencia en Singapur que se realizará el 28 y el 29 de septiembre antes del fin de semana de la carrera del Gran Premio de Singapur. Entre los patrocinadores de AFTER 2049 se incluyen la plataforma única Web 3.0 de Asia y uno de los proveedores líderes de la región de servicios de liquidez y sin custodia, RockX; la empresa de infraestructura central de cadena de bloques,Parity Technologies; la principal firma de capital de riesgo enfocada en divisas digitales y cadena de bloques, Cypher Capital; el agregador de cadena cruzada único para productos financieros descentralizados y metaverso, XY Finance; la firma de capital de riesgo propietaria full-stack con sede en Asia, Newman Capital; y el unicornio de criptomonedas con sede en Singapur y su plataforma de servicios financieros de activos digitales, Matrixport.

Los asistentes podrán escuchar a algunos de los emprendedores líderes del sector y líderes de opinión en todos los aspectos del área más amplia de criptomonedas y Web3. Como parte de la Asia Crypto Week, los asistentes a TOKEN2049 pueden esperar asistir a una gran gama de eventos paralelos, conferencias, eventos de establecimiento de redes, talleres y fiestas que se llevarán a cabo durante la semana.

Entre otros patrocinadores para AFTER 2049 se incluyen la empresa surcoreana de juegos, Wemade; la mayor plataforma de copia de operaciones con criptomonedas del mundo, Bitget; la EOS Network Foundation que está construyendo un futuro coordinado para la EOS Network a través de la descentralización y la comunidad; la bolsa de activos digitales, AAX; la plataforma global de verificación de identidades en línea, Trulioo; la bolsa de criptomonedas y derivados, OKX; el protocolo abierto y descentralizado, Syscoin; la bolsa global de activos digitales, Zipmex; y la infraestructura colaborativa de credenciales Web3, Galxe.

Para comprar las entradas para AFTER 2049, visite: https://ra.co/events/1578263.

Para obtener más información y actualización permanentes para TOKEN2049 Singapur, visite: https://www.asia.token2049.com/.

Acerca de TOKEN2049:

TOKEN2049 es un evento sobre Web3 de primer nivel que se organiza todos los años en Singapur y Londres. Allí, los responsables del ecosistema global de las criptomonedas se conectan para intercambiar ideas, crear redes y configurar la industria. TOKEN2049 es un lugar de encuentro mundial para empresarios, instituciones, personas del sector, inversores y aquellos con un gran interés en la industria de las criptomonedas y la cadena de bloques.

