Comunicado de prensa de Business Wire: TOKEN2049

TOKEN2049, la principal conferencia sobre criptomonedas de Asia, anuncia una serie de patrocinadores de alto nivel para su esperado debut en Singapur. El evento de este año, que tendrá lugar los días 28 y 29 de septiembre de 2022, marca el primer encuentro físico de TOKEN2049 en Singapur, que se celebrará el fin de semana anterior a la carrera del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 de 2022.

Como la cita principal de la Asia Crypto Week, la conferencia está preparada para recibir a más de 3.000 asistentes que se reunirán para aprender de destacados líderes de opinión e innovadores de la industria de las criptomonedas, incluidos los directores ejecutivos y fundadores de algunos de los mayores proyectos relacionados con las criptomonedas del mundo. Ya han confirmado su participación más de 130 patrocinadores y expositores, y el número de participantes aumenta sin cesar a medida que aumenta la expectación de cara a septiembre.

"TOKEN2049 se está preparando para reunir a las mentes más brillantes de nuestro ecosistema en la exploración de vías de innovación y colaboración. En nuestra calidad de líderes dedicados a liberar todo el potencial de los activos digitales, esperamos con interés el diálogo y las conversaciones que se produzcan en este encuentro", declaró Cynthia Wu, socia fundadora de Matrixport.

Con una agenda que abarca desde las tendencias de inversión institucional hasta el auge del metaverso y la Web3, la diversidad de los patrocinadores titulares de este año para TOKEN2049 Singapur es un testimonio del floreciente ecosistema de la industria. Esto incluye el unicornio de criptomonedas con sede en Singapur y su plataforma de servicios financieros de activos digitales Matrixport; la aplicación líder de intercambio de criptomonedas y el socio global de la Fórmula 1 Crypto.com; el líder global en productos e infraestructura de activos digitales Amber Group; la revolucionaria moneda social $WHALE que está respaldada por una de las mayores y más valiosas colecciones de NFT del mundo; la plataforma DeFi gobernada por la comunidad MantraDAO; y la infraestructura colaborativa de credenciales Web3 Project Galaxy.

Raphael Strauch, fundador de TOKEN2049, se refirió a este evento: "En los últimos meses, el ecosistema de las criptomonedas ha sido testigo de una vorágine de cambios y crecimiento. Es lógico que nos reunamos en Singapur, uno de los principales centros de innovación de la región, para celebrar lo lejos que hemos llegado".

En la impresionante lista de ponentes figuran el director general de Pantera Capital, Dan Morehead, el director general de Ava Labs, Emin Gün Sirer, y el director de informática y director general de Three Arrows Capital, Su Zhu. Otros patrocinadores principales del evento son la empresa de infraestructura de criptomonedas de nivel empresarial Fireblocks; la plataforma de intercambio de criptomonedas y comercio de derivados Bitmex; la EOS Network Foundation, que está construyendo un futuro coordinado para la red EOS a través de la descentralización y la comunidad; la plataforma descentralizada y de código abierto Syscoin; el principal custodio institucional de activos digitales de Asia, Hextrust; la plataforma global de verificación de identidades en línea Trulioo; la plataforma de blockchain TRON y la primera máquina virtual de Ethereum oficial basada en la red EOS Trust EVM.

"Desde nuestro distinguido banco de patrocinadores oficiales hasta nuestra lista de oradores, estamos encantados de ver el apoyo continuado de tantas organizaciones líderes del sector y queremos destacar algunas de las voces emergentes más interesantes de todo el ecosistema. Hemos observado un enorme interés por parte de posibles oradores y patrocinadores, y estamos encantados de ofrecer una experiencia de primera categoría para todos. Para ello, nos complace enormemente anunciar que organizamos una gran fiesta de clausura "CÉ LA VI Singapur", en la azotea del Marina Bay Sands, con vistas a la pista del Gran Premio de F1, con la presencia de varios DJ europeos de renombre", continuó Strauch.

Acerca de TOKEN2049:TOKEN2049 es un evento Web3 de primer nivel sobre Web3, que se organiza anualmente en Singapur y Londres, en el que los responsables del ecosistema global de las criptomonedas se conectan para intercambiar ideas, crear redes y configurar la industria. TOKEN2049 es un lugar de encuentro mundial para empresarios, instituciones, personas del sector, inversores y aquellos con un gran interés en la industria de las criptomonedas y la cadena de bloques.

