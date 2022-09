Comunicado de prensa de Business Wire: TOKEN2049

TOKEN2049, la principal conferencia sobre criptomonedas de Asia, anunció que presentará la primera experiencia inmersiva de su clase de NFT (tóken no fungible) titulada OP3N WHALE NFT Exhibition, en su próxima edición de Singapur que se llevará a cabo entre el 28 y el 29 de septiembre. La exposición presentará los activos de NFT con un valor de mercado que supera los US$100 millones, la primera vez que una colección de propiedad de una sola entidad se haya exhibido al público.

La exposición fue desarrollada por OP3N, una plataforma de lanzamiento para IP y comunidades en Web3, y WHALE, el club de membresía de todo el metaverso con un tesoro que incluye la colección más grande del mundo de extraños NFT de alto valor que abarcan juegos, arte e inmobiliarias virtuales.

Raphael Strauch, fundador de TOKEN2049 expresó: "El ecosistema de la Web3 de hoy en día refleja la apasionante creatividad e innovación presentada por una infinidad de industrias por medio del creciente interés en NFT, y mucho de esto tiene lugar en Asia. Tenemos un programa emocionante para nuestros asistentes, y esta exposición es tan solo una parte".

La exposición, que muestra creativos, marcas y curadores de la región que ejemplifican la dinámica global de East Meets West, hará su debut exclusivo en el evento sobre Web3 más grande de Asia y en la conferencia de TOKEN2049 más grande de su historia. Se espera que asistan aproximadamente 7000 visitantes.

La exposición incluye obras del reconocido artista digital Pak, famoso por encabezar la primera venta de NFT de Sotheby's; del artista líder de característica estética "glitch" XCOPY; del dúo artístico milanés Hackatao; y del galardonado fotógrafo asiático estadounidense Michael Yamashita.

TOKEN2049 Singapur también presentará una pantalla rotativa de obras de arte generadoras del artista de la colección permanente del Museo de Arte Moderno (MoMA) de la ciudad de Nueva York, Brendan Dawes, y de la sensación fotográfica de Instagram, Ryosuke Kosuge. Estas obras serán exhibidas en el único stand de WHALE de la conferencia.

El renombrado coleccionista de NFT y fundador de WHALE, WhaleShark, manifestó: "La tecnología no fungible ha desatado un renacimiento del arte y de la cultura digital a nivel global, y la capacidad de asociarnos con TOKEN2049 y OP3N para presentar a algunos de los primeros pioneros y más renombrados de este sector es realmente un honor. La exposición se centra en esta revolución inevitable de las artes con un foco en un sector creativo comprobado más que en el sabor del mes".

Además, los asistentes podrán ver el último pendiente "A3" de NFT de OP3N, desarrollado por YOON y VERBAL, que están detrás de la icónica marca de ropa AMBUSH®, con sede en Tokio. El icónico "A3" "phygital" (físico y digital) de NFT será presentado exclusivamente en una vitrina en el salón de exposiciones.

"El arte, la cultura y la tecnología se cruzan en maneras emocionantes y completamente nuevas con muchas industrias que toman lugar en todo el planeta", dijo Jaeson Ma, copresidente, director ejecutivo y fundador de OP3N, la marca de experiencia de NFT contemporánea destacada del mundo. "Desde creadores digitales y artistas tradicionales hasta marcas de moda, tales como AMBUSH que ha estado extendiendo su presencia en el espacio de NFT, reunimos un grupo de talentos increíble para celebrar y honrar su trabajo".

Jaeson también hablará en un panel sobre "El futuro de IP y las comunidades en Web3"el 29 de septiembre a las 14:45 junto con VERBAL que hablará con más detalle sobre "A3".

La agenda de TOKEN2049 Singapur presentará una serie de conversaciones que tocarán [temas] como los últimos desarrollos en el ecosistema de la Web3, desde la narrativa macro global para criptomonedas, la propagación de los juegos de la Web3, la emergente economía social y creadora, el futuro de la IA y el arte generador, la infraestructura de la Web3 presente y futura, y mucho más.

Como parte de la Asia Crypto Week, los asistentes a TOKEN2049 pueden esperar participar en una gran gama de eventos paralelos, conferencias, eventos de establecimiento de redes, talleres y fiestas que se llevarán a cabo durante la semana.

Acerca de TOKEN2049

TOKEN2049 es un evento sobre Web3 de primer nivel que se organiza todos los años en Singapur y Londres. Allí, los responsables del ecosistema global de las criptomonedas se conectan para intercambiar ideas, crear redes y configurar la industria. TOKEN2049 es un lugar de encuentro mundial para empresarios, instituciones, personas del sector, inversores y aquellos con un gran interés en la industria de las criptomonedas y la cadena de bloques.

Acerca de OP3N

OP3N, fundada en 2021 como subsidiaria de EST Media Holdings, imagina un mundo en el que las comunidades se acercan para crear, tener y traer ideas al mundo. La misión de OP3N es ser una plataforma de lanzamiento para que las ideas y comunidades generen juntas experiencias significativas. Al consolidar las herramientas necesarias para acuñar, compartir y participar con los NFT y tókens digitales en una pila vertical, OP3N aprovecha su experiencia en todas las industrias de los ecosistemas de entretenimiento, juegos y tecnologías, para establecer las bases para una nueva era de entretenimiento inclusivo impulsado por la comunidad, a la vez que reúne a todos en una trayectoria a la Web3. Para obtener más información, visite: https://op3n.world/.

Acerca de WHALE

WHALE es el club de membresía de todo el metaverso para la digital nativa enfocada en los miembros inmersivos WHALE en el renacimiento del arte digital y la cultura. Impulsado por el tóken social nativo del club, $WHALE, y el tesoro del club, el WHALE Vault, WHALE ofrece el contenido físico y metaverso, información y experiencias para una nueva generación de entusiastas digitales. WHALE, establecida en 2020 por el seudónimo WhaleShark, cuenta con más de 25 000 miembros en todo el mundo, todos enfocados en la conversación a largo plazo y la inmersión de la Web 3 y la revolución de la escasez de activos digitales verdaderos, propiedad y gestión.

Acerca de AMBUSH®

AMBUSH® comenzó una línea experimental de joyería: diseños innovadores inspirados en el arte pop que captan una estética distintiva de Tokio. Con la ropa creada como un lienzo para completar la historia, AMBUSH® evolucionó en el diseño de colecciones unisex. La marca hizo su debut en París en 2015 y YOON y VERBAL fueron incluidos en la lista como dos de las personas influyentes de los Top 500 de Business of Fashion, la industria de la moda global durante cinco años consecutivos a partir de 2015, y la lista de los 100 primeros HYPEBEAST durante ocho años consecutivos. En 2017, AMBUSH® fue seleccionada como una de las primeras ocho finalistas para el PREMIO LVMH. En 2018, AMBUSH® debutó en la Semana de la Moda Amazon de Tokio. El mismo año, Kim Jones nombró a YOON como diseñador de joyas para Dior Men. En 2022, AMBUSH® presentó la primera pasarela de la marca en la Semana de la Moda de Milán y lanzó su metaverso patentado SILVER FCTRY. Su primera colección POW!® NFT se vendió en minutos y se clasificó entre los primeros diez proyectos en Opensea, y el segundo NFT más comercializado de Japón en el momento de su debut.

