Comunicado de prensa de Business Wire: Tigo

Tigo Energy, Inc.("Tigo" o la "Compañía"), proveedor líder de soluciones solares inteligentes y de almacenamiento de energía, presenta sus resultados financieros no auditados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Datos financieros y de explotación destacados del ejercicio 2022

-- Ingresos récord de 81,3 millones de dólares, un 86 % más que los 43,6 millones de 2021.

-- Beneficio bruto de 24,8 millones de dólares, un 96 % más en comparación con los 12,6 millones de 2021, con un margen de beneficio bruto que mejora un punto, hasta el 30 % desde el 29 % de 2021.

-- Pérdida neta de 7,0 millones de dólares, un 45 % más que los 4,9 millones de 2021.

-- El EBITDA ajustado, una medida sin arreglo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), ascendió a 2,5 millones de dólares, lo que supone una mejora con respecto a la pérdida de 3,1 millones de dólares del EBITDA ajustado en 2021.

-- La cartera de pedidos a finales de 2022 ascendía a 96,1 millones de dólares, frente a los 14,5 millones de finales de 2021.

-- Se firmó un acuerdo de combinación de negocios con Roth CH Acquisition IV Co. (NASDAQ: ROCG) ("Roth CH IV" o "ROCG") el 5 de diciembre de 2022.

-- Se firmó un acuerdo para adquirir la empresa de software de análisis de datos energéticos Foresight Energy Ltd., lo que amplía la capacidad de Tigo para aprovechar los datos de consumo y producción de energía para los productores de energía solar.

Declaraciones de la dirección

"Tigo ha tenido un año extraordinario desde muchos puntos de vista", declaró Zvi Alon, presidente y director ejecutivo de Tigo. "Gracias al crecimiento significativo de nuestra solución MLPE, hemos alcanzado un récord de ingresos, hemos casi duplicado nuestro beneficio bruto y hemos creado una sólida cartera de pedidos de clientes. Además, nuestras soluciones de Inteligencia Energética, introducidas a finales de 2021 en América y en el tercer trimestre de 2022 en Europa, muestran un fuerte impulso de ventas, ya que representan el 4 % de nuestras ventas de 2022 y el 7 % de nuestra cartera de pedidos al 31 de diciembre de 2022. La arquitectura abierta, la facilidad de instalación y el potente software de nuestras soluciones resuenan claramente entre los clientes que buscan productos de mayor calidad en el mercado".

"Tigo terminó el año sobre unos sólidos cimientos financieros", añadió Bill Roeschlein, director financiero de Tigo. "Además, la Compañía ya ha reducido su costo de capital en el primer trimestre de 2023, mediante el pago de su deuda a plazo y la recaudación de 50 millones de dólares en bonos convertibles. Confiamos en el futuro de Tigo, y esperamos proporcionar más actualizaciones en los próximos trimestres".

Resultados financieros del ejercicio 2022

Los resultados comparan el ejercicio fiscal 2022, finalizado el 31 de diciembre de 2022, con el ejercicio fiscal 2021, finalizado el 31 de diciembre de 2021, a menos que se indique lo contrario.

-- Los ingresos de 2022 ascendieron a 81,3 millones de dólares, un 86 % más que los 43,6 millones de 2021. El aumento se debió principalmente a las mayores ventas de sus productos TS4 MLPE en todo el mundo, sobre todo en Europa.

-- El beneficio bruto correspondiente a 2022 ascendió a 24,8 millones de dólares (30 % de los ingresos totales), un 96 % más que los 12,6 millones de dólares (29 % de los ingresos totales) de 2021.

-- Los gastos de explotación totales correspondientes a 2022 ascendieron a 25,7 millones de dólares, un 57 % más que los 16,4 millones de dólares de 2021. El aumento se debió principalmente al aumento de la plantilla para apoyar las iniciativas de crecimiento de la empresa y los gastos de las transacciones de fusiones y adquisiciones asociadas a las actividades "de-SPAC" de la empresa.

-- La pérdida neta de 2022 ascendió a 7,0 millones de dólares, frente a la pérdida neta de 4,9 millones de dólares de 2021. La pérdida neta de 2022 incluyó una pérdida por extinción de deuda de 3,6 millones de dólares en 2022.

-- El EBITDA ajustado, una medida financiera sin arreglo a los PCGA, ascendió a 2,5 millones de dólares para 2022, una mejora en comparación con la pérdida de EBITDA ajustado de 3,1 millones de dólares de 2021.

-- El efectivo y los equivalentes de efectivo ascendían a 36,2 millones de dólares al 31 de diciembre de 2022, frente a los 6,2 millones de dólares al 31 de diciembre de 2021. Al 31 de diciembre de 2022, la Compañía tenía pendiente una deuda por valor de 20,8 millones de dólares de principal, que se liquidó en febrero de 2023. Como se anunció anteriormente, el 9 de enero de 2023, la Compañía firmó un acuerdo definitivo con L1 Energy para la compra de 50 millones de dólares en bonos convertibles de nueva emisión para apoyar las futuras oportunidades de crecimiento de la Compañía a través del despliegue de sus soluciones solares inteligentes y de almacenamiento de energía, además del pago de la deuda existente.

Acerca de Tigo Energy, Inc.

Fundada en 2007, Tigo es líder mundial en el desarrollo y la fabricación de soluciones inteligentes de hardware y software que mejoran la seguridad, aumentan el rendimiento energético y reducen los costos de explotación de los sistemas solares residenciales, comerciales y al nivel de servicios públicos. Tigo combina su tecnología Flex MLPE (Module Level Power Electronics) y de optimizador solar con capacidades de software inteligentes en la nube para asegurar un monitoreo y un control avanzado de la energía. Los productos MLPE de Tigo logran el máximo rendimiento, permiten el monitoreo de la energía en tiempo real y garantizan el apagado rápido requerido por el código a nivel de módulo. Además, Tigo desarrolla y fabrica diversos productos como inversores y sistemas de almacenamiento en baterías para el mercado residencial de "energía solar más almacenamiento". Para obtener más información, visite www.tigoenergy.com.

Acerca de Roth CH Acquisition IV Co.

Roth CH Acquisition IV Co., una sociedad de propósito adquisitivo especial (lo que se conoce como "cheque en blanco"), constituida con el fin de llevar a cabo una fusión, intercambio de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación empresarial similar, con una o más empresas. La gestión de Roth CH la realizan de forma conjunta filiales de Roth Capital Partners y Craig-Hallum Capital Group. Su oferta pública inicial se presentó el 5 de agosto de 2021 y recaudó unos 115 millones de dólares. Para más información, visite www.rothch.com.

Información adicional y dónde encontrarla

Esta comunicación se refiere a la propuesta de combinación de negocios entre Tigo Energy, Inc. ("Tigo") y Roth CH Acquisition IV Co. ("Roth") (la "Combinación de Negocios"). En relación con la combinación de negocios, Roth presentó ante la SEC una declaración de inscripción, que incluye una declaración de representación y el prospecto preliminar. La declaración de inscripción aún no ha sido declarada efectiva. En caso de que la declaración de inscripción se declare efectiva, se enviará a los accionistas de Roth la declaración de representación y el prospecto definitivo. Esta comunicación no sustituye a la declaración de representación ni al prospecto. SE INSTA A LOS INVERSORES Y TENEDORES DE VALORES Y OTRAS PARTES INTERESADAS A QUE LEAN DETENIDAMENTE Y EN SU TOTALIDAD LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓNY EL PROSPECTO, ASI COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO RELEVANTE QUE SE HAYA PRESENTADO O SE VAYA A PRESENTAR ANTE LA SEC, ASÍ COMO CUALQUIER MODIFICACIÓN O COMPLEMENTO DE ESTOS DOCUMENTOS, CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE TIGO, ROTH, LA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS Y ASUNTOS RELACIONADOS. Los documentos presentados o que se presentarán ante la SEC referidos a la Combinación de Negocios (cuando estén disponibles) pueden obtenerse de forma gratuita en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Estos documentos (cuando estén disponibles) también pueden obtenerse de forma gratuita solicitándolos por escrito a Roth CH Acquisition IV Co., 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA, 92660.

Participantes en la convocatoria

Esta comunicación no constituye una solicitud de representación a ningún inversor o tenedor de valores. No obstante, Roth, Tigo y algunos de sus ejecutivos y directivos pueden ser considerados participantes en la solicitud de representación de voto en relación con la Combinación de Negocios con arreglo a las normas de la SEC. La información sobre los ejecutivos y directivos de Roth y su titularidad de valores de Roth figura en los documentos presentados ante la SEC, incluido el Informe Anual de Roth en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 7 de abril de 2022. En la medida en que las participaciones en valores de Roth hayan cambiado desde los importes incluidos en el Informe Anual de Roth en el Formulario 10-K, dichos cambios se han reflejado o se reflejarán en las Declaraciones de Cambios en la Titularidad en el Formulario 4 presentado ante la SEC. También se incluirá información adicional sobre los participantes en la declaración de representación y el prospecto, cuando esté disponible. Cuando estén disponibles, estos documentos podrán obtenerse de forma gratuita en las fuentes indicadas anteriormente.

Ausencia de oferta o solicitud

Esta comunicación no pretende constituir ni constituirá una declaración de representación ni la solicitud de un representación, consentimiento o autorización con respecto a ningún valor en relación con la Combinación de Negocios y no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra o suscripción de ningún valor, ni la solicitud de un voto de aprobación, ni se realizará ninguna venta, emisión o transferencia de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes de la inscripción o calificación en virtud de las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Declaraciones prospectivas

Esta comunicación contiene "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 de los Estados Unidos. Tales declaraciones incluyen, pero no se limitan a, declaraciones sobre futuros resultados financieros y de explotación, nuestros planes, objetivos, expectativas e intenciones con respecto a futuras operaciones, productos y servicios; y otras declaraciones que pueden identificarse por términos y expresiones como "probablemente resultará", "se espera que", "continuará", "se anticipa", "estimado", "cree", "pretende", "prevé", "proyección", "perspectiva" o similares. Estas afirmaciones de carácter prospectivo incluyen, entre otras, las referidas a la expectativa de que se produzca la Combinación de Negocios. Estas previsiones se basan en las creencias y expectativas actuales de nuestra dirección y están sujetas a importantes incertidumbres y contingencias empresariales, económicas y competitivas, muchas de las cuales son difíciles de predecir y, por lo general, están fuera de nuestro control. Los resultados reales y el calendario de acontecimientos pueden diferir de forma sustancial de los resultados previstos en estas declaraciones prospectivas.

Además de los factores previamente divulgados o que se darán a conocer en los informes que Roth presente ante la SEC y los señalados en otros apartados de esta comunicación, los siguientes factores, entre otros, podrían hacer que los resultados reales y el calendario de acontecimientos difieran de forma sustancial de los resultados previstos u otras expectativas expresadas en las declaraciones prospectivas: (1) la ocurrencia de cualquier acontecimiento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar a la rescisión del acuerdo de fusión o que pudiera hacer que las transacciones contempladas en el mismo no se cerraran; (2) el resultado de cualquier procedimiento judicial que pudiera incoarse contra Roth, Tigo u otros tras el anuncio de la Combinación de Negocios y de cualquier acuerdo definitivo con respecto a esta; (3) la imposibilidad de completar la Combinación de Negocios debido a la imposibilidad de obtener la aprobación de los accionistas de Roth o Tigo; (4) la imposibilidad de Tigo de satisfacer otras condiciones para el cierre; (5) cambios en la estructura propuesta de la Combinación de Negocios que puedan ser requeridos o apropiados como resultado de leyes o regulaciones aplicables o como condición para obtener la aprobación regulatoria de la Combinación de Negocios; (6) la capacidad de cumplir las normas de cotización en bolsa en relación con y tras la consumación de la Combinación de negocios; (7) el riesgo de que la Combinación de Negocios perturbe los planes y operaciones actuales de Tigo como consecuencia del anuncio y la consumación de la Combinación de Negocios; (8) la capacidad de reconocer los beneficios previstos de la Combinación de Negocios, que puede verse afectada, entre otras cosas, por la competencia, la capacidad de Roth para crecer y gestionar el crecimiento de forma rentable, aumentar su base de clientes, mantener relaciones con clientes y proveedores y retener a sus directivos y empleados clave; (9) el impacto de la pandemia de COVID-19 en el negocio de Tigo y Roth (incluidos los efectos de la actual escasez de la cadena de suministro global); (10) el limitado historial operativo de Tigo y su historial de pérdidas netas; (11) los costos relacionados con la Combinación de Negocios; (12) los cambios en las leyes o reglamentos aplicables; (13) la posibilidad de que Tigo o Roth se vean afectados negativamente por otros factores económicos, empresariales, regulatorios y/o competitivos; (14) las estimaciones de gastos y rentabilidad de Tigo; (15) la evolución de los mercados en los que compite Tigo; (16) la capacidad de Tigo para implementar sus iniciativas estratégicas y continuar innovando en sus productos existentes; (17) la capacidad de Tigo para cumplir los requisitos legales con respecto a la protección de datos personales y leyes de privacidad; (18) los riesgos de ciberseguridad, pérdida de datos y demás infracciones a la seguridad de la red de Tigo y la divulgación de información personal; y (19) el riesgo de demandas o procedimientos regulatorios relacionados con los productos o servicios de Tigo.

Los resultados, el rendimiento o los logros reales pueden diferir de forma sustancial, y potencialmente, de forma adversa, de las proyecciones y las declaraciones prospectivas, así como de las hipótesis en las que se basan dichas declaraciones prospectivas. No puede garantizarse que los datos aquí contenidos reflejen en modo alguno los resultados futuros. Advertimos de que no debe confiarse indebidamente en las declaraciones prospectivas como predictor de resultados futuros, ya que la información financiera proyectada y otra información se basan en estimaciones y suposiciones que están inherentemente sujetas a diversos riesgos significativos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Toda la información expuesta en el presente se refiere únicamente a la fecha de este documento en el caso de la información sobre Roth y Tigo o a la fecha de dicha información en el caso de la información procedente de personas distintas de Roth y Tigo, y declinamos toda intención u obligación de actualizar las declaraciones prospectivas como consecuencia de acontecimientos posteriores a la fecha del presente comunicado. Las previsiones y estimaciones referidas al sector y a los mercados finales de Tigo se basan en fuentes que consideramos confiables; sin embargo, no puede garantizarse que estas previsiones y estimaciones sean exactas en su totalidad o en parte. Las cifras anualizadas, proforma, proyectadas y estimadas se utilizan únicamente con fines ilustrativos, no son previsiones y pueden no reflejar los resultados reales.

Medidas financieras sin arreglo a los PCGA

Para complementar nuestros estados financieros consolidados, que se elaboran y presentan de conformidad con los PCGA, utilizamos la siguiente medida financiera sin arreglo a los PCGA: EBITDA ajustado. La presentación de esta información financiera no debe considerarse de forma aislada ni como sustitutiva o superior a la información financiera elaborada y presentada de conformidad con los PCGA.

Utilizamos el EBITDA ajustado para la toma de decisiones financieras y operativas y como medio para evaluar las comparaciones entre períodos. Definimos el EBITDA ajustado, una medida financiera sin arreglo a los PCGA, como el beneficio (pérdida) antes de gastos financieros, gastos (beneficios) por impuestos a las ganancias, depreciaciones y amortizaciones, ajustado para excluir las indemnizaciones basadas en acciones y los gastos relacionados con operaciones de fusión. Consideramos que el EBITDA ajustado proporciona información complementaria significativa sobre nuestro rendimiento, al excluir determinadas partidas que pueden no ser indicativas de nuestros resultados de explotación recurrentes en el negocio principal. Creemos que tanto la dirección como los inversores se benefician de la referencia al EBITDA ajustado a la hora de evaluar nuestro rendimiento y de planificar, prever y analizar períodos futuros. El EBITDA ajustado también facilita las comparaciones internas de la dirección con nuestro rendimiento y liquidez históricos, así como las comparaciones con los resultados de explotación de nuestros competidores. Creemos que el EBITDA ajustado es útil para los inversores porque (i) aporta mayor transparencia con respecto a las métricas clave utilizadas por la dirección en su toma de decisiones financieras y operativas y (ii) es utilizado por nuestros inversores institucionales y la comunidad de analistas para ayudarles a analizar el estado general de nuestro negocio.

Las partidas excluidas del EBITDA ajustado pueden tener un impacto importante en nuestros resultados financieros. Algunas de esas partidas no son recurrentes, mientras que otras son de naturaleza no monetaria. En consecuencia, el EBITDA ajustado se presenta como información complementaria y no debe considerarse de forma aislada, como sustituto o superior a la información financiera preparada de conformidad con los PCGA.

Existen una serie de limitaciones relacionadas con el uso de medidas financieras sin arreglo a los PCGA. Compensamos estas limitaciones proporcionando información específica sobre los importes PCGA excluidos de estas medidas financieras sin arreglo a los PCGA y evaluando estas medidas financieras no PCGA junto con sus medidas financieras relevantes de conformidad con los PCGA.

-0- *T Tigo Energy, Inc.Balance consolidado condensado(en miles)(sin auditar) 31 de diciembre de 2022 2021 Activos Activos corrientes: Efectivo y equivalentes $ 36 194 $ 6184 Efectivo restringido 1523 1290 Cuentas por cobrar, neto 15 816 3879 Inventario, neto 24 915 10 069 Costos de emisión diferidos 2221 - Títulos de crédito 456 - Gastos anticipados y otros activos corrientes 3976 1526 Total activos corrientes 85 092 22 948 Propiedad y equipo, neto 1652 932 Activos de explotación por derecho de uso 1252 - Otros activos 82 78 Total activos $ 88 078 $ 23 958 Pasivo, acciones preferentes convertibles y déficit de accionistas Current liabilities: Cuentas por pagar $ 23 286 $ 12 252 Gastos devengados y otros pasivos corrientes 5282 1574 Ingresos diferidos, parte corriente 50 48 Pasivo por garantías, parte corriente 392 179 Pasivos por arrendamiento operativo, parte corriente 578 - Vencimientos corrientes de la deuda a largo plazo 10 000 8000 Total pasivo corriente 39 588 22 053 Alquiler diferido - 135 Pasivo por garantía, neto de la parte corriente 3959 3214 Ingresos diferidos, netos de la parte corriente 172 184 Deuda a largo plazo, neta de vencimientos corrientes y costos de emisión de deuda no amortizados 10 642 1411 Pasivo por arrendamiento operativo, neto de la parte corriente 762 - Derechos de suscripción de acciones preferentes 1507 487 Total pasivos 56 360 27 484 Acciones preferentes convertibles 87 140 46 370 Déficit de accionistas: Acciones ordinarias 2 2 Capital desembolsado adicional 6521 5383 Títulos de crédito de partes vinculadas - (103 ) Déficit acumulado (62 125 ) (55 178 ) Déficit total de los accionistas (55 692 ) (49 896 ) Pasivo total, acciones preferentes convertibles y déficit de accionistas $ 88 078 $ 23 958 *T

-0- *T Tigo Energy, Inc.Cuenta de resultados consolidada condensada(en miles, excepto datos sobre acciones y por acción)(sin auditar) Año finalizado el 31 de diciembre de 2022 2021 Ingresos netos $ 81 323 $ 43 642 Costo de los ingresos 56 552 31 003 Beneficio bruto 24 771 12 639 Gastos de explotación: Investigación y desarrollo 5682 5763 Ventas y marketing 10 953 7571 Generales y administrativos 9032 3019 Gastos de explotación totales 25 667 16 353 Pérdidas de explotación (896 ) (3714 ) Otros gastos (ingresos): Variación del valor razonable de los derechos de suscripción de acciones preferentes 1020 192 Variación del valor razonable del pasivo derivado - 68 Pérdida (ganancia) por extinción de deuda 3613 (1801 ) Gastos financieros 1494 2506 Otros ingresos, netos (57 ) (16 ) Total otros gastos, neto 6070 949 Pérdidas antes de impuesto a las ganancias (6966 ) (4663 ) Gasto por impuesto a las ganancias 71 200 Pérdida neta $ (7037 ) $ (4863 ) *T

-0- *T Tigo Energy, Inc.Medidas financieras sin arreglo a los PCGA(en miles)(sin auditar) Conciliación del beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios (PCGA) con el EBITDA ajustado (no PCGA) Año finalizado el 31 de diciembre de 2022 2021 Pérdidas de explotación, según datos $ (896 ) $ (3714 ) Depreciación y amortización 562 419 Compensación basada en acciones 813 179 Gastos de operaciones de fusión y adquisición 2000 - EBITDA ajustado $ 2479 $ (3116 ) *T

Recomendamos a los inversores y demás interesados que examinen nuestra información financiera en su conjunto y no se basen en un único indicador financiero.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

