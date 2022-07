Comunicado de prensa de Business Wire: ThetaRay

ThetaRay, proveedor líder de tecnología de monitoreo de transacciones impulsada por inteligencia artificial, anunció hoy que Travelex Bank, el mayor especialista en divisas de Brasil, implementará la solución SaaS de prevención de lavado del dinero (AML, por sus siglas en inglés) SONAR de ThetaRay para el monitoreo de transacciones domésticas e internacionales, como así también la supervisión de sanciones en tiempo real para sus pagos internacionales.

Travelex Bank es uno de los proveedores de divisas especializados líder a nivel mundial. Ofrece una serie de productos de transferencia de dinero internacional incluidas exportaciones e importaciones, remesas y pagos en masa. SONAR empoderará a Travelex Bank para que detecte intentos de lavado de dinero o eluda sanciones financieras a través de su sistema, brindando confianza y fiabilidad a todas las partes del ecosistema de pagos mundial. Además, SONAR permitirá que la empresa despliegue productos y servicios nuevos de manera eficiente y de acuerdo con las normas cada vez más rigurosas de Brasil.

"Nuestra responsabilidad es simplificar el acceso de nuestros clientes al dinero internacional. SONAR de ThetaRay nos permitirá expandir nuestra cartera de productos y servicios y mejorar la atención al cliente mientras mejoramos nuestras operaciones globales de prevención de lavado del dinero", señaló Célia Pizzi, directora de Cumplimiento de Travelex Bank. "ThetaRay es el único proveedor que hemos encontrado que cumple con nuestros altos estándares comerciales al brindar monitoreo de transacciones y supervisión de sanciones impulsados por inteligencia artificial, todo en una única plataforma. SONAR proporcionará mayor eficacia y garantizará la cobertura de riesgos, de ese modo desencadenará negocios y líneas de ingresos nuevos".

"Travelex Bank representa una nueva generación de instituciones globales que adaptan su infraestructura de transferencia de dinero y pagos a las condiciones cambiantes. Travelex es un proveedor que mira hacia el futuro y prioriza la fiabilidad, la confianza y la calidad", señaló Mark Gazit, director ejecutivo de ThetaRay. "Estamos orgullosos y entusiasmados por crear esta sociedad con Travelex que ayudará a impulsar el crecimiento de la economía global".

SONAR se basa en un tipo avanzado de inteligencia artificial llamado "intuición de la inteligencia artificial" para tomar mejores decisiones sin favoritismos ni límites, ofreciendo a las empresas de tecnofinanzas y bancos un método basado en riesgos para identificar de manera eficaz los casos realmente sospechosos y crear una imagen completa de las identidades de los clientes incluso en casos de transacciones complejas y transfronterizas. Esto permite que se detecten con rapidez tanto amenazas conocidas como desconocidas de lavado de dinero, con un índice de detección sin igual del 95 % y una reducción del 99 % de falsos positivos en comparación con soluciones basadas en reglas.

Acerca de Travelex Bank

Travelex es el especialista en negocios cambiarios más grande del mundo, con presencia en más de 20 países. En Brasil, el grupo está compuesto por el corretaje Travelex Confidence y Travelex Bank, el primer banco exclusivo para transacciones con divisas regulado por el Banco Central de Brasil (Bacen). Entre las operaciones que el banco lleva a cabo se destacan las remesas internacionales, importaciones, exportaciones, transacciones de cambio de criptomonedas, servicios de registro, billetes, pagos en serie, etc.

Para obtener más información, visite www.travelexbank.com.br.

Acerca de ThetaRay

La solución de monitoreo de transacciones impulsada por inteligencia artificial SONAR de ThetaRay, que se basa en "intuición de la inteligencia artificial", permite que los bancos y empresas de tecnofinanzas expandan sus oportunidades comerciales y aumenten sus ganancias a través de pagos transfronterizos seguros y fiables. La innovadora solución también mejora la satisfacción del cliente, reduce los costes de cumplimiento y aumenta la cobertura de riesgos.

Para obtener más información, visite https://www.thetaray.com/.

