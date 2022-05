Comunicado de prensa de Business Wire: TheoremOne

TheoremOne, líder en innovación, ingeniería y diseño ágiles de pila completa que ayuda a empresas importantes a lograr una transformación digital estratégica, anunció hoy su fusión con S4Capital plc (SFOR.L), una empresa de servicios de publicidad y marketing digital basada en tecnología.

TheoremOne's merger with S4Capital will accelerate their shared vision to disrupt the technology consulting ecosystem. (Graphic: Business Wire)

La fusión acelerará la transición de S4Capital hacia una empresa de tecnología e innovación que recibe impulso de la combinación de arte y ciencia. Como socio de innovación e ingeniería de Global 1000, TheoremOne desempeñará un papel fundamental en esta evolución.

Como resultado de la fusión, TheoremOne ahora tendrá acceso a docenas de capacidades nuevas, entre las que se cuentan las verticales de medios, contenido, datos y analítica. La fusión con S4Capital trae agencias únicas e innovadoras a la órbita de TheoremOne, como Media.Monks, líder en experiencias digitales de marca, contenido y datos de marketing.

"Queríamos un socio que funcionara como acelerador de nuestro crecimiento y a la vez sintiera pasión por ayudarnos a sacudir el ecosistema de la consultoría tecnológica. La unión con Media.Monks y S4Capital significa que saldremos a la cancha con algunos de los mejores talentos del mundo", dijo Brady Brim-DeForest, director ejecutivo de TheoremOne. "Estoy seguro de que mi equipo se sentirá totalmente a gusto con la cultura empresarial y con foco en el crecimiento de S4Capital".

S4Capital plc (SFOR.L) es una empresa de servicios de publicidad y marketing digital de la nueva era basada en tecnología, fundada por Sir Martin Sorrell en mayo de 2018. Su estrategia es desarrollar un negocio de servicios de publicidad y marketing enteramente digitales para clientes globales, multinacionales, regionales y locales, además de marcas influyentes orientadas a mileniales. Para lograrla, integrará empresas líderes en tres áreas de especialidad: servicios de contenido, datos y medios digitales y tecnología, junto con un énfasis en la ejecución "más rápida, mejor y más barata" en un entorno orientado al consumidor siempre activo, con una estructura unitaria.

Sir Martin Sorrell, presidente ejecutivo de S4Capital, dijo: "La intersección de marketing, ventas y tecnología de la información sigue siendo un tema clave para las marcas y todos los ejecutivos de gerencia, y en S4Capital estamos desarrollando una oferta genuinamente integral para nuestros clientes que comprende una combinación de servicios de tecnología de primer nivel y conocimiento experto en contenido y datos y medios digitales. Estamos encantados de dar la bienvenida a Brady, Will, David y sus colegas: sin dudas, su visión y sus objetivos serán ideales para nosotros".

TheoremOne seguirá funcionando de manera autónoma y su equipo de liderazgo mantendrá el control operativo. Brim-DeForest seguirá desempeñándose como director ejecutivo, el fundador William Jessup como jefe de Servicios y David Kullmann como jefe de Personal y Equipos Integrados. La gerencia de TheoremOne responderá directamente ante el Comité Ejecutivo de S4Capital con el mandato amplio de seguir desarrollando sus capacidades de calidad mundial y su base de clientes.

"Estamos muy emocionados por embarcarnos en la siguiente etapa de crecimiento y desarrollo de TheoremOne con nuestros socios de Media.Monks y S4Capital", dijo Will Jessup, fundador y jefe de Servicios de TheoremOne.

"Estamos entusiasmados por compartir nuestra visión de sacudir el modelo tradicional de consultoría con Media.Monks y S4Capital. Juntos utilizaremos las capacidades de TheoremOne para impulsar la transformación de las empresas mediante la tecnología. Esta fusión única proporcionará un valor exponencial a nuestra cartera de clientes conjunta y mucho más", dijo David Kullmann, socio y jefe de Servicios de Personal de TheoremOne.

Acerca de TheoremOne®

TheoremOne es una empresa de innovación e ingeniería que asesora a los clientes sobre la estrategia, la ingeniería, la cultura y el diseño de productos, y luego se asocia con ellos para crear y lanzar soluciones basadas en la tecnología para sus problemas más complejos.

TheoremOne fue fundada en 2007 por Will Jessup (fundador y jefe de Servicios) y ha sido dirigida por Brady Brim-DeForest (director ejecutivo) desde 2017. Con un equipo de más de 370 expertos distribuidos en todo el mundo (el 70 % en Norteamérica), TheoremOne ayuda a clientes como American Express, AT&T, Intel, Starbucks, Caterpillar y varias de las empresas tecnológicas más importantes del mundo a conceptualizar, desarrollar, apoyar y gestionar sus servicios, experiencias y productos digitales.

TheoremOne es elegida por los clientes cuando los resultados son lo más importante: convertirse en el agente de cambio e impulsar una transformación que involucre no solo la tecnología, sino también las personas, el proceso y el liderazgo.

El equipo global de ingenieros, diseñadores, tecnólogos, investigadores, estrategas y asesores de TheoremOne, con sede en Los Ángeles, cuenta con una experiencia sólida en una amplia variedad de sectores, incluidos los de electrónica de consumo, automotriz, de fabricación, de cadena de suministro, de salud, financiera y de entretenimiento.

Acerca de S4Capital

S4Capital plc (SFOR.L) es una empresa de servicios de publicidad y marketing digital de la nueva era basada en tecnología, fundada por Sir Martin Sorrell en mayo de 2018.

Su estrategia es desarrollar un negocio de servicios de publicidad y marketing enteramente digitales para clientes globales, multinacionales, regionales y locales y marcas influyentes orientadas a mileniales. Para lograrla, integrará empresas líderes en tres áreas de especialidad: servicios de contenido, datos y medios digitales y tecnología, junto con un énfasis en la ejecución "más rápida, mejor y más barata" en un entorno orientado al consumidor siempre activo, con una estructura unitaria.

El segmento digital es, por lejos, el que más rápidamente crece en el mercado publicitario. S4Capital estima que en 2021 el segmento digital representó más del 60 % (por primera vez) o entre 400 y 450 000 millones de USD del gasto total mundial publicitario de entre 680 y 700 000 millones de USD (sin incluir más de 500 000 millones de USD de marketing de promoción comercial, el objetivo principal de la plataforma publicitaria de Amazon) y pronostica que para 2025 el gasto total mundial publicitario aumentará a 975 000 millones de USD y la participación digital crecerá a aproximadamente el 70 %, acelerada por las repercusiones de la COVID-19. De hecho, el 97 % del crecimiento proyectado en gasto publicitario entre 2021 y 2025 vendrá del segmento digital. El gasto mundial en transformación digital (el mercado principal al que se dirigen los servicios de tecnología) está creciendo a una tasa promedio de crecimiento acumulado (compound annual growth rate, CAGR) del 21 % y se pronostica que será de 879 000 millones de USD en 2025.

En 2018, S4Capital se asoció con MediaMonks, la empresa líder en producción creativa de contenido digital catalogada como A en AdAge dirigida por Victor Knaap y Wesley ter Haar, y luego con MightyHive, el proveedor líder del mercado en soluciones de medios digitales para agencias y profesionales del marketing que piensan a futuro, con la dirección de Peter Kim y Christopher S. Martin.

A partir de entonces, MediaMonks y MightyHive se han asociado con más de 25 empresas de servicios de contenido, datos y medios digitales y tecnología. Para ver la lista completa, visite el sitio web de S4Capital.

En agosto de 2021, S4Capital lanzó su marca unitaria al fusionar MediaMonks y MightyHive para formar Media.Monks, representada por un logotipo dinámico que muestra el hexágono icónico de MightyHive. En calidad de marca operativa, Media.Monks respalda la agilidad, la eficiencia y el conocimiento digital de S4Capital, y es el siguiente paso para lograr su promesa fundamental de unificar los servicios de contenido, datos y medios digitales y tecnología.

Victor Knaap, Wesley ter Haar, Pete Kim, Christopher Martin, Mary Basterfield y Scott Spirit se incorporaron a la Junta de S4Capital como directores ejecutivos. La Junta de S4Capital Board además está formada por Rupert Faure Walker, Paul Roy, Daniel Pinto, Sue Prevezer, Elizabeth Buchanan, Naoko Okumoto, Margaret Ma Connolly, Miles Young y Peter Rademaker.

La empresa tiene actualmente más de 8800 personas en 33 países en el continente americano, Europa, Oriente Medio, África y Asia Pacífico, y un valor de mercado actual de aproximadamente 1750 millones de GBP ( aprox. 2140 millones de USD) y se ubicaría en FTSE 200. Logró la condición de "unicornio" en poco más de un año, lo que es único en la industria de servicios publicitarios y de marketing. Sir Martin fue director ejecutivo de WPP durante 33 años y la desarrolló de "sociedad instrumental" de 1 millón de GBP en 1985 a una de las empresas de servicios publicitarios y de marketing más grandes del mundo, con un valor de mercado de más de 16 000 millones de GBP el día en que partió. Hoy, su valor de mercado es 10 800 millones de GBP y ha caído al tercer puesto detrás de Omnicom y Publicis por primera vez en su historia. Antes de eso, Sir Martin fue director de Finanzas del Grupo de Saatchi & Saatchi Company Plc durante nueve años.

