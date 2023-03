Comunicado de prensa de Business Wire: The Western Union Company

Western Union (NYSE: WU) compañía líder mundial en movimientos y pagos transfronterizos de dinero y de divisas y 7-Eleven México, la cadena de tiendas de conveniencia más grande del mundo, anuncian una alianza estratégica en recepción de remesas en el país.1

La alianza beneficia a millones de consumidores en México al poner a disposición más de 1,800 puntos de servicio de 7-Eleven para recibir dinero de manera conveniente y segura con un alcance a nivel mundial de más de 30 países y territorios.

De acuerdo con información del Banco de México en su reporte analítico del 1 de febrero del 2023, para la totalidad de 2022, el valor de los ingresos por remesas fue de 58,497 millones de dólares, monto mayor al de 51,586 millones de dólares reportado en 2021 y que significó un avance anual de 13.4%. 2

Considerando la tendencia de recepción de remesas del año 2022, la alianza entre Western Union y 7-Eleven durante los próximos años brindará beneficios al consumidor tales como:

-- Recepción de dinero en 14 estados del país en más de 1,800 puntos de venta de 7-Eleven con horarios extendidos de 8 a 22 horas, facilitando a los usuarios el cobro de remesas desde diversos puntos al interior de la República Mexicana.

-- Los usuarios de ambas empresas tienen el compromiso que su dinero será entregado de manera segura a través de un servicio de primera clase.

-- El servicio se encuentra disponible a partir del 28 de febrero en todos los puntos de venta.

"Estamos muy orgullosos en poder establecer esta nueva alianza estratégica con una de las principales cadenas de servicio en el país y el mundo. 7-Eleven es una empresa con una clara visión de excelencia en el servicio al cliente, crecimiento y una filosofía que compartimos centrando sus esfuerzos en la experiencia del cliente. Esperamos trabajar conjuntamente con 7-Eleven para beneficiar a nuestros clientes en todo México", señaló Rodrigo Luis García Estebarena, presidente de Latinoamérica y el Caribe en Western Union.

La colaboración con 7-Eleven es parte del continuo crecimiento y expansión de Western Union de sus ofertas de servicios que brindan a los clientes velocidad, opciones y conveniencia para recibir dinero.

"Estamos enfocados y comprometidos con ofrecer la mejor calidad de productos y servicios, esta alianza estratégica con Western Union nos entusiasma, refuerza nuestra oferta y nos permite seguir sumando soluciones para nuestro objetivo principal: facilitar la vida de nuestros clientes." señaló Tom Lesser, director general de 7-Eleven México.

"En 7-Eleven nos apasionamos por nuestros consumidores y siempre estamos buscando brindar los mejores productos y servicios. Sin duda, sumar la marca de Western Union a nuestra variedad, refuerza nuestro compromiso para que nuestros clientes puedan resolver todas sus necesidades con nosotros. Ahora podrán venir a nuestras tiendas cualquier día de la semana y cobrar sus remesas de Western Union, mientras compran algo de la excelente calidad que caracteriza a los productos de 7-Eleven." aseguró Alfredo Duplan, director comercial y mercadotecnia de 7-Eleven México.

¿Cómo se lleva a cabo el proceso de recepción de remesas a través de Western Union y 7-Eleven?

El cliente puede llegar a cualquier tienda 7-Eleven en México con su número de remesa y una identificación oficial; y una vez que se valide su información se le entregará su efectivo y copia de su recibo, hasta un monto total de $2,000.00 MXN.

Acerca de Western Union

The Western Union Company (NYSE: WU) es una compañía líder mundial en movimientos y pagos transfronterizos de dinero y de divisas. La plataforma de Western Union proporciona flujos transfronterizos ininterrumpidos, y su red financiera de primer nivel cubre más de 200 países y territorios y aproximadamente 130 monedas. Conectamos a consumidores, empresas, instituciones financieras y gobiernos a través de una de las redes de mayor alcance del mundo, accediendo a miles de millones de cuentas bancarias, millones de billeteras y tarjetas digitales, y una importante red global de tiendas minoristas. Western Union conecta al mundo para poner posibilidades ilimitadas al alcance. Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.westernunion.com.

Acerca de 7-Eleven

7-Eleven México forma parte de la cadena de tiendas de conveniencia más grande del mundo, siempre innovando y mejorando continuamente para ofrecer a sus clientes una experiencia de compra que supere sus expectativas. Nos enfocamos en ofrecer la mejor selección y calidad de productos, servicios y experiencias, facilitando el día a día de las personas. Para más información visita: https://7-eleven.com.mx

1El responsable del servicio de envíos de dinero es Uniteller, registro 22185 del 20 de cctubre de 2020.2www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/remesas/%7BBA9C7380-CAB6-E0D9-9B3D-760E82CBD1A0%7D.pdf

