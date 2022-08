Comunicado de prensa de Business Wire: The Western Union Company

Western Union y Alsuper anunciaron hoy un acuerdo para ofrecer servicios de transferencia de dinero transfronterizos en 80 establecimientos de supermercados Alsuper en el norte de México, incluyendo Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas. Alsuper opera bajo la red de AirPak.

El acuerdo ofrece a millones de consumidores en México otra forma de enviar y recibir dinero de manera conveniente en éste y en los más de 200 países y territorios donde Western Union opera. Los clientes pueden elegir que sus fondos sean pagados en millones de cuentas bancarias, millones de billeteras móviles o a través de la importante red mundial de puntos de venta de Western Union.

"Desde 1954, Alsuper ha sido un fuerte socio de la comunidad con presencia en todo el norte de México, ayudando a fomentar una mejor vida para millones de personas a través de los bienes y servicios que proporcionan", dijo Pablo Porro, director general de Western Union para México, Centroamérica y el Caribe. "Esperamos trabajar con Alsuper y AirPak para ofrecer a los mexicanos un acceso conveniente a nuestros servicios, dándoles aún más opciones de cómo enviar y recibir dinero"

El trabajo con Alsuper forma parte del crecimiento continuo de Western Union y la expansión de su oferta de servicios omnicanal a través de una amplia gama de puntos de contacto, canales físicos y digitales, proporcionando a los clientes velocidad, elección y comodidad en el envío de dinero transfronterizo. Los servicios de Western Union estarán disponibles en los supermercados Alsuper a finales de este año.

"Con esta alianza buscamos acercar a más familias mexicanas a nuestros compatriotas que trabajan en otros países para ofrecer a sus seres queridos un mejor futuro", dijo Carlos Fletes Ahlers, director general de AirPack México. "Nuestro propósito es enviar estas transferencias de dinero, fruto de su trabajo a través de una conexión confiable y segura. Estamos orgullosos de esta alianza formada entre Alsuper, Western Union y AirPak, la cual ofrecemos a todos los chihuahuenses y al resto de los mexicanos que tienen un Alsuper cercano un servicio efectivo y de calidad que da tranquilidad a nuestros paisanos.

Acerca de Western Union

The Western Union Company (NYSE:WU) es un líder mundial en el movimiento de dineros y pagos transfronterizos y entre divisas. La plataforma de Western Union proporciona flujos transfronterizos sin fisuras y su red financiera global líder une más de 200 países y territorios y más de 130 monedas. Conectamos a los consumidores, las empresas, las instituciones financieras y los gobiernos a través de una de las redes de mayor alcance del mundo, con acceso a miles de millones de cuentas bancarias, millones de monederos digitales y tarjetas, y una importante red mundial de puntos de venta. Western Union conecta el mundo para poner a su alcance posibilidades ilimitadas. Para más información, visitewww.westernunion.com.

Acerca de AirPak

AirPak es una empresa de remesas líder en Centroamérica con una fuerte presencia en México. Está presente en toda la República Mexicana a través de más de 3.000 puntos de pago ubicados estratégicamente para ofrecer un servicio de calidad.

