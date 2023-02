Comunicado de prensa de Business Wire: The Western Union Company

Western Union confirmó hoy que su servicio continúa operativo y disponible en Paraguay en la red de locaciones autorizadas, así como también a través de la opción de pago directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios en Paraguay.

Los usuarios pueden enviar o recibir dinero desde cualquiera de las más de 700 locaciones de agentes de Western Union en todo Paraguay o el beneficiario puede solicitar a la persona que le está enviando dinero de otro país, que se lo envíe directo a su cuenta bancaria.

Los servicios de Western Union están disponibles en Paraguay en las locaciones de los siguientes agentes:

-- WEPA: +595 981 108 179

-- Nuestra Señora de la Asunción (NSA): +595 21 289 1000

-- CIS Latam: 0800 11 9898

La ubicación de las locaciones que prestan el servicio Western Union se puede encontrar en: https://www.westernunion.com/cf/en/find-locations.html.

La persona que envía el dinero de otro país a Paraguay y quiere hacerlo directo a cuenta bancaria debe mencionar al cajero que desea el servicio "directo a cuenta bancaria" y además de suministrar la información habitual deberá indicar los datos bancarios del beneficiario.

