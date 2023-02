Comunicado de prensa de Business Wire: The LYCRA Company

The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de soluciones innovadoras de fibra y tecnología para las industrias de la indumentaria y el cuidado personal, anunció la incorporación de Cathy Spicer a la empresa el 7 de febrero en el puesto de directora de asuntos legales (CLO).

Spicer se incorpora a The LYCRA Company tras de desempeñarse recientemente en el puesto directora de asuntos legales y secretaria corporativa de Tailored Brands, Inc., que incluye a los minoristas Men's Warehouse y Jos. A. Bank. Spicer, quien cuenta con 30 años de experiencia en el sector legal, ha ocupado numerosos puestos legales de alta jerarquía. Comenzó su carrera como asistente del fiscal de distrito, administró su práctica legal independiente y se convirtió en socia de un bufete de abogados para luego dedicarse al derecho corporativo.

"Es un enorme placer que Cathy se una a nuestro equipo directivo global para respaldar las operaciones comerciales y la estrategia de crecimiento a largo plazo", comentó Julien Born, director ejecutivo de The LYCRA Company. "La experiencia que trae tras trabajar en el equipo ejecutivo de una empresa minorista líder en el sector de la indumentaria nos brindará una experiencia excepcional en asuntos legales en el ámbito corporativo, así como perspectivas comerciales únicas en esta industria clave a la que nos dedicamos".

Las responsabilidades de Spicer como CLO en The LYCRA Company incluyen supervisar la gobernanza corporativa, la protección de la propiedad intelectual, el cumplimiento normativo, la privacidad y los servicios legales internos diseñados para cumplir con las metas, estrategias y prioridades corporativas, incluidos los aspectos ASG. Además, se desempeñará como secretaria corporativa de la junta directiva de la empresa.

"Estoy encantada de unirme a The LYCRA Company y dirigir su organización legal", señaló Spicer. "Espero trabajar con el equipo directivo global para aprovechar sus éxitos e impulsar la mejora continua que permita ayudar a la empresa a lograr sus objetivos estratégicos".

Spicer obtuvo su Juris Doctor en la Facultad de Derecho de Albany después de graduarse de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany con una licenciatura en Inglés. Tiene licencia para ejercer la abogacía en Connecticut, Florida y Nueva York. Trabajará en la sede de The LYCRA Company en Wilmington, Delaware, y responderá directamente a Born.

The LYCRA Company innova y produce soluciones de fibra y tecnología para las industrias de la indumentaria y el cuidado personal. Con sede en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company es reconocida en todo el mundo por sus productos innovadores, su experiencia técnica, sus soluciones sostenibles y su inigualable apoyo comercial. The LYCRA Company es propietaria de marcas líderes de consumo y comerciales: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® y TACTEL®. El legado de The LYCRA Company se remonta a 1958 con la invención del hilo original de spandex, la fibra LYCRA®. En la actualidad, The LYCRA Company apunta a agregarle valor a los productos de sus clientes, con el desarrollo de innovaciones únicas diseñadas para satisfacer la necesidad de comodidad y rendimiento duradero del consumidor. Para más información, visite www.thelycracompany.com.

