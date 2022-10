Comunicado de prensa de Business Wire: The LYCRA Company

The LYCRA Company, líder global en el desarrollo de soluciones de fibra y tecnología sostenibles e innovadoras para las industrias de indumentaria y cuidado personal, anunció hoy la publicación de su primera Actualización de Agenda Planetaria anual. Quienes visiten el sitio web de la empresa pueden descargar la actualización completa o la sección Objetivos y Compromisos 2030 abreviada.

La Actualización de Agenda Planetaria recibe su nombre debido al marco de sostenibilidad de The LYCRA Company, establecido en el año 2008. Posee tres pilares que aluden a cada aspecto de su negocio: responsabilidad corporativa, sostenibilidad de productos y excelencia de fabricación. Los objetivos de sostenibilidad descritos en estos documentos se organizan en torno a estos tres pilares, incluyen las metas 2030 (a menos que se indique lo contrario) y ofrecen el rendimiento de referencia de 2021.

"Creemos en la transparencia y consideramos que es importante tener una hoja de ruta de sostenibilidad clara para guiar a nuestro negocio hacia el futuro, un plan audaz que apoye completamente a nuestros clientes y actores clave", indicó Julien Born, director ejecutivo de The LYCRA Company. "Para respaldar este plan, hemos firmado la Carta de compromiso de llamado a la acción de la iniciativa Science Based Targets, un testimonio del enfoque de nuestra empresa en cuanto a la reducción de las emisiones y el impacto ambiental. Estoy orgulloso del trabajo de nuestro equipo para impulsar nuestros esfuerzos de sostenibilidad y desarrollar nuestras metas 2030, en el marco de nuestro compromiso de emisiones netas cero para 2050".

Esta actualización también describe la forma en que las metas de la empresa están alineadas con cinco de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, además de informar los progresos realizados hasta el momento para cumplirlas.

"Dentro de nuestro importante legado como líderes en la industria, somos reconocidos por invertir en fibras de desarrollo sostenible y colaborar en toda la cadena de valor", afirmó Jean Hegedus, directora de sostenibilidad en The LYCRA Company. "En la creación de nuestras metas 2030, investigamos las metas de nuestros clientes para asegurarnos de que las nuestras sirvieran de complemento a las suyas. Esto inspiró el lema de nuestra actualización: 'Si te motiva, nos motiva'".

The LYCRA Company es una organización orientada a las innovaciones que comenzó a ofrecer su fibra COOLMAX® EcoMade en 2008. Desde entonces ha extendido su línea de productos reciclados, que ahora incluye fibras bajo las marcas LYCRA®, LYCRA® T400® y THERMOLITE®. Además produce fibras bajo la marca LYCRA® XTRA LIFE? para indumentaria elastizada que ofrece forma y ajuste duraderos. LA extensión de la vida útil de la indumentaria con fibras duraderas reduce su impacto ambiental y ayuda a mantenerlas fuera de los rellenos sanitarios. Recientemente, la empresa anunció un acuerdo con Qore® LLC para usar QIRA® para fibras LYCRA® de origen biológico a escala.

"Nuestro equipo de investigación y desarrollo, líder en la industria, está creando la próxima generación de líneas de productos sostenibles de indumentaria y cuidado personal en este momento. No vemos la hora de compartir lo que se viene", agregó Born.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company innova y produce soluciones de fibra y tecnología para las industrias de indumentaria y cuidado personal. Con sede en Wilmington (Delaware), The LYCRA Company es reconocida en todo el mundo por sus productos innovadores, conocimientos técnicos, soluciones sostenibles y soporte de marketing inigualable. The LYCRA Company es dueña de las siguientes marcas de consumo masivo líderes: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® y TACTEL®. El legado de The LYCRA Company se remonta a 1958, con la invención del hilado spandex original, la fibra LYCRA®. En la actualidad, The LYCRA Company se dedica a agregar valor a los productos de sus clientes mediante el desarrollo de innovaciones exclusivas diseñadas para satisfacer la necesidad de comodidad y rendimiento duradero de los consumidores. Para más información, visite thelycracompany.com.

LYCRA®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE® y XTRA LIFE? son marcas comerciales de The LYCRA Company.Qore® LLC y QIRA® son marcas comerciales de Qore® LLC.

