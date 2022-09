Comunicado de prensa de Business Wire: The LYCRA Company

The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles de fibra y tecnología para las industrias de la indumentaria y el cuidado personal, anunció hoy que dos de sus empleados presentarán ponencias en el 61.er Congreso Mundial de Fibras (GFC) de Dornbirn que se realiza todos los años. El evento se llevará a cabo del 14 al 16 de septiembre en la Kulturhaus de Dornbirn (Austria).

La ponencia "LYCRA® Anti-Slip fiber for High-Performance Wovens" (La fibra antideslizante LYCRA® para tejidos de alto rendimiento) será presentada en el pabellón A el 14 de septiembre a las 14:20, hora central europea de verano (CEST), por Nicholas Kurland, científico sénior de I+D de The LYCRA Company. El deslizamiento de las costuras puede afectar la calidad y la estética de una prenda de vestir, y es uno de los mayores problemas técnicos del denim elástico. Además, puede provocar insatisfacción en el consumidor y la devolución del producto.

"Gracias a nuestros constantes esfuerzos por mejorar la calidad del denim y resolver sus puntos débiles, hemos desarrollado la fibra antideslizante LYCRA® para reducir las arrugas causadas por el deslizamiento de las costuras, especialmente después del lavado", sostuvo Kurland. "El punto central de esta solución, con patente en trámite, es una estructura de filamentos única y una composición química patentada que está pensada para aumentar la fuerza de adhesión y fricción entre la fibra circundante y la fibra LYCRA®".

La directora de sostenibilidad de The LYCRA Company, Jean Hegedus, por su parte, presentará una conferencia titulada "Scaling Recycled Fibers from Textile Waste" (Escalado de fibras recicladas a partir de residuos textiles), donde hablará del desarrollo y la comercialización de dos innovadoras fibras de poliéster especiales lanzadas en 2021: las tecnologías COOLMAX® y THERMOLITE® EcoMade, fabricadas en un 100 % con residuos textiles. La presentación, que se llevará a cabo en el pabellón B el 15 de septiembre a las 11:20, forma parte de un panel que será moderado por el Dr. Alberto Ceria, profesional sénior de desarrollo de aplicaciones de The LYCRA Company.

"Las tecnologías COOLMAX® y THERMOLITE ® EcoMade están fabricadas en un 100% con residuos textiles de preconsumo recogidos de las salas de recorte", afirmó Hegedus. "Estas fibras de enfriamiento y calentamiento nos permiten abordar el problema de los residuos textiles, reducen significativamente el impacto ambiental y ayudan a sentar las bases de la circularidad de cara al futuro".

Acerca del Congreso Mundial de Fibras de Dornbirn

Después de realizarse de manera virtual durante dos años, esta conferencia científica se celebra este año de forma presencial en Dornbirn, Austria, con más de 400 asistentes que representan a más de 200 empresas e institutos de todo el mundo. Un centenar de conferencias y paneles dirigidos por expertos se desarrollarán en paralelo en tres salas de conferencias. Estos eventos se grabarán y estarán disponibles durante dos semanas después de la conferencia para quienes no puedan asistir en persona. Para obtener información sobre el evento, visite dornbirn-gfc.com.

