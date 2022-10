Comunicado de prensa de Business Wire: The Latin Recording Academy

La Academia Latina de la Grabación® anunció hoy a las homenajeadas de Leading Ladies of Entertainment de 2022, un programa creado hace seis años para otorgar reconocimiento a mujeres profesionales con consciencia social en el sector de las artes y el entretenimiento latino que han hecho aportes importantes e inspirado a la siguiente generación de líderes. Después de dos años de celebraciones virtuales debido a la pandemia del COVID-19, el evento, patrocinado por City National Bank, regresa con una presentación y almuerzo privado el martes, 15 de noviembre, en Las Vegas como parte de los principales eventos de la Semana del Latin GRAMMY®.

Las homenajeadas de este año son:

-- Kany García, cantautora, ganadora de seis Latin GRAMMYs®

-- Rocío Guerrero, directora global de música latina de Amazon Music

-- Rosa Lagarrigue, directora ejecutiva de RLM, firma de management de artistas

-- Janina Rosado, pianista, arreglista, directora musical, co-productora de Juan Luis Guerra, ganadora de nueve Latin GRAMMYs.

"Nos enorgullece celebrar a este maravilloso grupo de mujeres y sus destacadas contribuciones al mundo de la música latina y el entretenimiento", dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación. "Aunque la disparidad de género es una realidad en la industria, a través de iniciativas como la plataforma Leading Ladies of Entertainment, nuestra organización continúa con la labor de concientizar sobre el esfuerzo que hay que hacer para lograr equidad y paridad de género".

Además, los patrocinadores City National Bank y Noteable, By Spotify for Artists se volverán a sumar a la celebración como banco oficial y servicio oficial de streaming de música. Asimismo, Noteable hará otra donación especial al Fondo de Becas de la Fundación Cultural Latin GRAMMY® para apoyar a futuros creadores de la música Latina.

Hacer aportes para retribuir lo recibido y crear oportunidades para generaciones futuras es uno de los principales pilares del programa, y por segundo año consecutivo, Leading Ladies of Entertainment se ha asociado con She Is The Music, entidad internacional sin fines de lucro, para colaborar en un programa de mentoría a fin de aumentar el número de mujeres en la música. Se invitará a homenajeadas pasadas de Leading Ladies a asesorar a aprendizas de She Is The Music. La alianza continuará creciendo el programa de mentoría del año pasado de Leading Ladies Connect TogetHER.

Rebeca León, homenajeada pasada de Leading Ladies of Entertainment y miembro de la junta de She Is The Music, agregó: "Es un orgullo para mí ser parte del programa de asesoría She Is The Music con Leading Ladies of Latin Music. Lo más importante que hacemos es contribuir a que mujeres se superen y ponerlas en situaciones en las que pueden aprender y desarrollarse. Ya no es cuestión de tener un asiento en la mesa sino de darles las herramientas para construir los edificios donde están las mesas".

El periodo para solicitar al programa de mentoría Leading Ladies Connect TogetHER comienza ahora hasta el viernes, 11 de noviembre de 2022, a las 11:59 p.m. (Hora de Este). Para aplicar visite: Leading Ladies Connect TogetHER. Para cualquier pregunta, escríbanos a communications.latinacademy@grammy.com.

ACERCA DE KANY GARCÍA:

La cantautora puertorriqueña Kany García es una voz que relata las historias de mujeres a través de sus letras. Ganadora de 6 Latin GRAMMYs, ha escrito e interpretado algunos de los éxitos más importantes del pop latino, como 'Hoy Ya Me Voy', 'Alguien', 'Duele Menos' y 'Para Siempre'. Su álbum 'Soy Yo' fue nombrado entre los 50 mejores álbumes latinos de la década por Billboard. Su más reciente álbum, 'El Amor Que Merecemos' fue nominado a Mejor Álbum Vocal Pop de los Latin GRAMMYs.

ACERCA DE ROCÍO GUERRERO:

Rocío Guerrero es directora global de música latina de Amazon Music. Como parte de su liderazgo del equipo de música, encabeza la estrategia para el crecimiento y la ejecución de las actividades mundiales de música latina de Amazon Music. Anteriormente fue vicepresidenta de artistas y repertorio de Warner Music y, previamente, directora de culturas musicales internacionales de Spotify durante más de ocho años. Es miembro de la Comisión de Medios y Entretenimiento Latinos de la ciudad de Nueva York y la ejecutiva de música en residencia de NYU. Guerrero, quien habla varios idiomas y es violinista de la New York Symphonic Arts Ensemble Orchestra, ha sido reconocida como una de las mujeres líderes del sector.

ACERCA DE ROSA LAGARRIGUE:

Rosa Lagarrigue es la fundadora y CEO de RLM, oficina española de management y booking de artistas. La compañía está detrás de algunos de los hitos más importantes de la música latina. Rosa también cuenta con su propio sello discográfico independiente, Sin Anestesia, desde donde apoya el talento emergente. Fundada en los ochenta, RLM representó originalmente a Miguel Bosé. A continuación, Rosa amplió su roster con el fichaje de Mecano, Alejandro Sanz y Malú. Así mismo, también comenzó a trabajar con Raphael y Rozalén, a quien acompaña desde el inicio de su carrera. En la actualidad, su roster incluye a Vanesa Martín, Sara Baras, Ana Torroja, Fuel Fandango y al compositor de bandas sonoras Alberto Iglesias, entre muchos otros. Lagarrigue ha sido reconocida en múltiples ocasiones por ser una de las figuras pioneras más relevantes en la industria de la música.

ACERCA DE JANINA ROSADO:

Janina Rosado, pianista, arreglista y directora musical que creció en la República Dominicana, ha ganado nueve Latin GRAMMYs. Lanzó su carrera como pianista del legendario Johnny Ventura y luego se incorporó a 440 de Juan Luis Guerra, donde es directora musical pianista, co-productora y arreglista desde hace más de 25 años.

ACERCA DE SHE IS THE MUSIC:

She Is The Music (SITM) es una entidad internacional sin fines de lucro que se dedica a aumentar el número de mujeres en la música y transformar el panorama de género en el sector. Al operar como red unificadora del entorno musical, entre otros, SITM brinda recursos y apoyo a proyectos dirigidos a la mujer por medio de sus propios programas y campañas externas en todo el mundo. Impulsan SITM, una colaboración pionera, representantes de todo el ámbito musical: creadores, editoras, sellos discográficos, agencias de talento, firmas de management, grupos del sector, think tanks, empresas de medios de comunicación y servicios de streaming, entre otros. La Entertainment Industry Foundation está entre sus aliados. Para más información, visite sheisthemusic.org.

ACERCA DE LA ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN:

La Academia Latina de la Grabación® es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a fomentar, celebrar, honrar y engrandecer la música latina y sus creadores. Fundada como el referente internacional de la música latina, la organización está compuesta por profesionales de la música y produce la Entrega Anual del Latin GRAMMY®, La Noche Más Importante de la Música Latina?, que reconoce la excelencia en las artes y ciencias de la grabación, además de ofrecer programas educativos y de asistencia a la comunidad musical por medio de su Fundación Cultural Latin GRAMMY®. Para más información, por favor, visite LatinGRAMMY.com.

