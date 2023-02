Comunicado de prensa de Business Wire: The Global Energy Association

La Asociación Global Energy llevó a cabo su primera conferencia "Regional to Global" en Latinoamérica. El evento tuvo lugar en un punto estratégico del MERCOSUR (la asociación para la integración entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), en la ciudad uruguaya de Punta del Este. Su objetivo consistió en analizar el papel de Latinoamérica en el panorama energético mundial y las perspectivas para el uso de fuentes de energía limpia en la región.

En la primera sesión, denominada "Latinoamérica en la agenda energética mundial" participaron Alfonso Blanco, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), Fitzgerald Cantero, director nacional de energía en el Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay, y Vadim Titov, presidente de Rusatom International Network.

Durante su discurso, Alfonso Blanco hizo alusión a la situación actual, así como a las perspectivas de desarrollo del sector energético en Latinoamérica dentro del contexto de la crisis global de suministros: "Nuestros programas energéticos deberían estar orientados a superar la transición energética y diversificar las fuentes de energía para promover el desarrollo socioeconómico y mejorar los estándares de vida de los ciudadanos de nuestros países", afirmó.

Latinoamérica experimentará un aumento en la demanda de fuentes energéticas

La segunda sesión estuvo dedicada a abordar los retos de la disponibilidad de energías limpias, así como el desarrollo de la energía nuclear en la región. Lorena Di Chiara, investigadora del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica del Uruguay, se encargó de moderarla. En el debate participaron las siguientes figuras de renombre: Kaushik Rajashekara (Universidad de Houston); Ruben Chaer (Administración del Mercado Eléctrico del Uruguay); Gonzalo Casaravilla (Universidad de la República, Uruguay); Ivan Dybov (vicepresidente Asociación Brasileña para el Desarrollo de Actividades Nucleares (ABDAN), y William Byun (Asia Renewables).

En general, la conferencia sirvió para poner de manifiesto que, durante los próximos años, Latinoamérica va a experimentar un aumento en la demanda de fuentes de energía que combinen unas emisiones bajas y una seguridad de abastecimiento -lo que incluye la generación de energía nuclear, solar, eólica e hidráulica-. Esto ocurrirá tanto en los conglomerados más densamente poblados de la región, que están experimentando un aumento en la demanda debido al crecimiento económico, como en las zonas más remotas, que requieren un suministro energético constante y se encuentran aisladas de la red pública.

