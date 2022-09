Comunicado de prensa de Business Wire: The Estée Lauder Companies Inc.

El presidente ejecutivo William P. Lauder y el presidente y director general Fabrizio Freda de The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) ("ELC") han anunciado hoy una evolución en la organización de toda la cartera de marcas de la empresa, con el objetivo de posicionarla estratégicamente de cara a un crecimiento sostenible a largo plazo en un panorama mundial en rápida evolución.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220914005704/es/

Jane Hertzmark Hudis, Executive Group President, The Estée Lauder Companies (Photo: Business Wire)

A partir del 1 de septiembre de 2022, la cartera de marcas de la empresa ha evolucionado en dos grupos de marcas, los cuales están dirigidos, por un lado, porJane Hertzmark Hudis, presidenta ejecutiva del grupo y, por otro, porStéphane de La Faverie, que ha sido recientemente ascendido a presidente ejecutivo del grupo. Esta nueva estructura de dirección de marcas ha sido pensada para garantizar una alineación continua en toda la cartera, al permitir que el negocio se centre en las principales áreas de oportunidad. Jane y Stéphane seguirán bajo la dirección de Fabrizio Freda.

"Esta evolución posiciona aún más a las marcas de las Empresas Estée Lauder para ganar junto con sus consumidores en un panorama de la belleza complejo y en constante cambio, al tiempo que eleva nuestro banco de talentos interno y planificación organizativa para que podamos posicionarnos bien y cumplir con agilidad con la estrategia a largo plazo de la empresa", sostuvoFabrizio Freda. "La solidez de nuestra cartera refleja la fuerza de nuestro equipo de dirección, y esta evolución aprovecha la experiencia y el alto potencial de cada líder para llevar nuestro negocio a alturas aún mayores en el futuro".

A partir de sus responsabilidades de dirección en toda la empresa, Jane y Stéphane, en colaboración con los presidentes de las marcas, supervisarán los negocios, el patrimonio y la innovación de sus marcas, y seguirán trabajando en estrecha colaboración con todas las funciones internas y las regiones. Además, trabajarán en estrecha colaboración con los directores de las marcas y de la cadena de valor para impulsar la estrategia y los planes de crecimiento de las categorías de productos y subcategorías clave de la empresa.

"Hemos sido y seguiremos siendo una empresa impulsada por las marcas. Esta emocionante actualización en nuestra organización reforzará el liderazgo de nuestras marcas en el sector", enfatizóWilliam P. Lauder."El aprovechamiento de los talentos internos de ELC a nivel mundial refuerza nuestro compromiso de crear nuevas oportunidades de desarrollo y promoción profesional para la próxima generación de líderes en toda nuestra organización".

Esta evolución organizativa está en consonancia con la estrategia corporativa de ELC y Compass para acelerar la capacidad de la empresa de ofrecer resultados en el presente, mientras, al mismo tiempo, se prepara para el futuro. Los principales líderes de las marcas de la empresa están alineados desde el punto de vista organizativo en una estructura de gestión diseñada para promover las sinergias entre marcas y avanzar en el desarrollo en diferentes niveles de la organización. En consonancia con la visión del talento interno de la empresa, este anuncio también incluye el nombramiento de varios directores para funciones de marca superiores dentro de los grupos de Jane y Stéphane.

La presidenta ejecutiva del grupo,Jane Hertzmark Hudis, seguirá liderando uno de los grupos de marcas de la empresa, con una cartera que incluye a La Mer y Bobbi Brown, TOM FORD BEAUTY, M-A-C, Clinique y Origins, Aveda, Bumble and bumble y Dr.Jart+. Jane también continuará con su dirección ejecutiva en toda la empresa para el cuidado de la piel y el cabello, que son importantes categorías que impulsan nuestro crecimiento. Todos los directores de marcas actuales seguirán siendo los mismos, a excepción de Sandra Main, que asumirá la responsabilidad directa de La Mer. Además, Jane continuará como patrocinadora ejecutiva de las prioridades estratégicas clave de toda la empresa, como las iniciativas centradas en la excelencia del marketing y la conquista de los consumidores chinos.

Como una de las ejecutivas más exitosas y visionarias en el sector de la belleza de lujo y de prestigio, Jane cuenta con un historial probado de liderazgo, construcción y transformación de marcas globales para lograr un crecimiento excepcional de base amplia. Jane aprovechará su larga experiencia, su vasto conocimiento de China, la belleza de lujo y la relevancia local centrada en el consumidor para hacer que su cartera de marcas gane en todas las categorías, regiones y canales.

Jane es una apasionada defensora del desarrollo del liderazgo, la tutoría y el progreso de las mujeres. Además de sus responsabilidades en toda la empresa, Jane cofundó la Red de Liderazgo Femenino ("WLN", por sus siglas en inglés) de las Empresas Estée Lauder en 2017, con el objeto de inspirar e involucrar a las mujeres de toda la organización y ayudarlas a convertirse en líderes y mentoras excepcionales. Bajo el copatrocinio ejecutivo de Jane, la WLN se ha convertido en el mayor grupo de recursos para empleados de la empresa, con presencia en todas las regiones.

Como presidente ejecutivo del grupo,StéphanedeLaFaverie seguirá liderando uno de los grupos de marcas de la empresa, entre las que se incluyen Estée Lauder y AERIN Beauty, Jo Malone London, Le Labo, KILIAN PARIS, Editions de Parfums Frederic Malle, Darphin Paris, LAB Series y DECIEM (The Ordinary, NIOD y Avestan). Además, Stéphane añadirá a su cartera las marcas californianas ELC, Too Faced, Smashbox y GLAMGLOW, lo que ampliará su liderazgo en la categoría al incluir ahora el maquillaje además de las fragancias y las subcategorías de hogar, baño y cuerpo, cuidado de la piel y aseo masculino. A excepción de Estée Lauder, todos los directores de las marcas que ahora están en la cartera de Stéphane seguirán siendo los mismos. Stéphane también seguirá dirigiendo la planificación integrada y las operaciones comerciales de principio a fin en toda la empresa.

El ascenso de Stéphane a presidente ejecutivo del grupo refleja su extraordinaria trayectoria en la creación de marcas globales de éxito y su profunda experiencia en todas las categorías y canales, al ayudar a convertir las fragancias en un potente motor de crecimiento para la empresa y llevar a Estée Lauder a ser una de las marcas de belleza de prestigio más reconocidas en el mundo.

La fuerza de Stéphane como líder inclusivo y empático, su capacidad para equilibrar la inspiración emocional, su autenticidad y sus conocimientos estratégicos para impulsar el crecimiento sostenible a largo plazo le han permitido construir con éxito su cartera de marcas y nutrir a un equipo de liderazgo ganador.

Otras actualizaciones sobre la dirección de las marcas

-- Justin Boxford ha sido nombrado presidente mundial de la marca Estée Lauder. Estará bajo la dirección de Stéphane. En los próximos días se anunciará por separado el nombramiento de Justin.

-- Sandra Main, presidenta mundial de la marca La Mer y Bobbi Brown, asumirá el liderazgo directo de La Mer y supervisará a Bobbi Brown hasta que se designe un nuevo director. Sandra seguirá estando bajo las órdenes de Jane.

-- Michelle Freyre ha sido ascendida a presidenta mundial de las marcas Clinique y Origins, al ampliar su supervisión de estas. Michelle estará bajo las órdenes de Jane.

-- Amber Garrison, que asumió el cargo de presidenta mundial de la marca Origins en el mes julio de 2022, continuará como miembro del equipo de liderazgo de Jane y estará bajo las órdenes de Michelle Freyre.

Acerca de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores de productos de calidad para el cuidado de la piel, el maquillaje, las fragancias y el cabello. Los productos de la compañía se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, LAB Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, y la familia de marcas DECIEM, incluido The Ordinary y NIOD.

ELC-L ELC-C

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220914005704/es/

Contacto

Relaciones con los inversores: Rainey Mancini rmancini@estee.com

Relaciones con los medios de comunicación: Jill Marvin jimarvin@estee.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.